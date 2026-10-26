Почему работодатель не обязан доплачивать за командировки отдельно: разъяснение Роструда
За время служебной поездки работнику выплачивают средний заработок. В нем уже учтены предусмотренные системой оплаты труда компенсации и надбавки.
Отдельная компенсационная надбавка за период командировки работнику не положена, следует из ответа Роструда на сайте Онлайнинспекция.рф. На время поездки за сотрудником сохраняются место работы и средний заработок, а также ему возмещают командировочные расходы.
Такие гарантии установлены ч. 1 ст. 167 ТК. При расчете среднего заработка учитывают все предусмотренные у работодателя виды выплат независимо от источников финансирования, указано в ч. 2 ст. 139 ТК.
Среднюю зарплату рассчитывают исходя из фактически начисленных выплат и отработанного времени за 12 календарных месяцев до периода командировки. Это правило применяется при любом режиме работы.
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