Почему работодатель не обязан доплачивать за командировки отдельно: разъяснение Роструда

За время служебной поездки работнику выплачивают средний заработок. В нем уже учтены предусмотренные системой оплаты труда компенсации и надбавки.

Отдельная компенсационная надбавка за период командировки работнику не положена, следует из ответа Роструда на сайте Онлайнинспекция.рф. На время поездки за сотрудником сохраняются место работы и средний заработок, а также ему возмещают командировочные расходы.

Такие гарантии установлены ч. 1 ст. 167 ТК. При расчете среднего заработка учитывают все предусмотренные у работодателя виды выплат независимо от источников финансирования, указано в ч. 2 ст. 139 ТК.

Среднюю зарплату рассчитывают исходя из фактически начисленных выплат и отработанного времени за 12 календарных месяцев до периода командировки. Это правило применяется при любом режиме работы.