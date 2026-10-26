Штраф от босса — вне закона: почему работодатель не имеет права забирать деньги сотрудников

Денежные штрафы для работников не предусмотрены трудовым законодательством. Время отдыха сотрудник может использовать по своему усмотрению.

Работодатель не вправе штрафовать сотрудника, разъяснили специалисты Роструда на портале Онлайнинспекция.рф. Рабочим считается время, когда сотрудник должен выполнять свои обязанности по правилам внутреннего трудового распорядка и условиям трудового договора.

Во время отдыха работник свободен от трудовых обязанностей и может распоряжаться этим временем по своему усмотрению. К нему относятся перерывы в течение рабочего дня или смены, междусменный отдых, выходные и нерабочие праздничные дни, а также отпуска.

Такие правила закреплены в статьях 91, 106 и 107 ТК РФ. Кроме того, статья 3 ТК запрещает ограничивать трудовые права по обстоятельствам, которые не связаны с деловыми качествами сотрудника.