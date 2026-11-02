Работодатель обязан сохранить должность сотруднику в отпуске по уходу за ребенком

После выхода из отпуска работнику должны предоставить прежнюю работу. Перевод на другую должность возможен только с его письменного согласия.

Должность сотрудника нельзя сократить, пока он находится в отпуске по уходу за ребенком, следует из разъяснения Роструда. Работник вправе прервать отпуск в любое время, а работодатель обязан предоставить ему работу, которая определена трудовым договором.

Поручить сотруднику обязанности, не предусмотренные трудовым договором, работодатель не вправе. Изменить трудовую функцию или перевести работника на другую должность можно только по письменному соглашению сторон. Такие правила установлены статьями 57, 72, 72.1 и 256 ТК.

Женщину с ребенком до трех лет нельзя уволить по сокращению. После достижения ребенком этого возраста сокращение возможно, если у работницы нет других гарантий. В частности, запрет продолжает действовать для одинокой матери ребенка-инвалида до 18 лет или ребенка до 16 лет, а также для единственного кормильца ребенка-инвалида до 18 лет.

При нарушении прав работник может обратиться в трудовую инспекцию, комиссию по трудовым спорам, прокуратуру или суд. Срок обращения в суд по спору об увольнении составляет один месяц, по выплате зарплаты — один год, по остальным трудовым спорам — три месяца. Пропущенный по уважительной причине срок суд может восстановить.