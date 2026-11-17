По общему правилу суточные за однодневную командировку не платят, но есть исключение.

Онлайнинспекция ответила, платят ли командировочные и суточные за одни сутки, если водитель выезжает ночью и в ночь этого же дня возвращается.

Он выезжает в 00:00 и возвращается в этот же день в 20:30, город находится в 10 часах езды.

Как оплачивать командировку в том числе ночные часы, будет ли считаться командировка однодневной, спросил пользователь. И можно ли предусмотреть суточные при однодневной командировке локальным актом, уточнили у Роструда.

«По общему правилу при однодневных командировках суточные не выплачиваются. Иное может быть установлено локальным нормативным актом работодателя», — пояснило ведомство.

В силу п. 4 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного постановлением правительства от 16.04.2025 № 501, срок командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения.

При командировках в местность, откуда работник исходя из условий транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.

В соответствии с ч. 2 - 4 ст. 168 ТК, порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.