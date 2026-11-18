Работодатель нарушит трудовое законодательство, если сотрудник не использовал ежегодный оплачиваемый отпуск до конца соответствующего рабочего года, При этом в приказах можно указывать отпуска за разные рабочие годы.

Если сотрудник устроился на работу 15.08.2025 года, то ежегодный оплачиваемый отпуск за период с 15.08.2025 по 14.08.2026 нужно предоставить не позднее 14.08.2026, следует из ответа Роструда на портале «Онлайнинспекция.рф». Более позднее предоставление отпуска будет считаться нарушением.

Такое же правило действует для следующего рабочего года. Отпуск за период с 15.08.2026 по 14.08.2027 работник должен получить до 14.08.2027.

Указание в приказах отпусков за разные рабочие годы само по себе нарушением не считается. По части 1 статьи 122 ТК оплачиваемый отпуск предоставляют ежегодно, а за второй и последующие годы работы — в любое время рабочего года с учетом установленной у работодателя очередности.