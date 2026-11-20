С 1 декабря 2026
Последний день уплат налогов для физлиц
До 1 декабря 2026 года нужно заплатить налоги за 2025 год по уведомлениям ФНС: транспортный, земельный, налог на имущество и НДФЛ с процентов по вкладам или от продажи имущества.
Мосбиржа начнет торговать криптовалютой
С 1 декабря 2026 года на Московской бирже начнутся торги цифровыми валютами. В стартовый перечень инструментов войдут: BTC, ETH и USDT в адресном и безадресном режимах. Читайте подробнее в новости.
Вводится технологический сбор на радиоэлектронику
Сбор начнут взимать с 1 декабря 2026 года при ввозе или производстве электроники в России. Размер платежа зависит от вида продукции и наличия сведений о товарном знаке и модели в системе маркировки. Читайте подробнее.
Муку, крупы и другую бакалею нужно маркировать
Расширяется перечень бакалейных товаров, на которые производители и импортеры обязаны наносить коды маркировки. Изменения затронут муку, рис, некоторые крупы, бобовые и смеси для приготовления теста. Немаркированные остатки, произведенные или ввезенные до начала обязательной маркировки соответствующей категории, разрешено продавать до окончания срока годности. Это установлено постановлением Правительства от 30.11.2024 № 1682 с изменениями от 25.02.2026 № 186.
Возобновят программы льготного автокредитования и лизинга
Программы льготного автокредитования и лизинга, которые ранее приостановили из-за исчерпания бюджетных лимитов, возобновят с 1 декабря 2026 года. Для этого используют средства из бюджета 2027 года. Подробнее – смотрите в новости.
Ozon вводит плату с владельцев ПВЗ
С 1 декабря 2026 года Ozon начнет взимать плату с владельцев пунктов выдачи заказов, чтобы привести агентские договоры с партнерами в соответствие с законодательством. Плата не превысит 1% от вознаграждения владельца ПВЗ за заказы. Подробнее читайте в новости.
Для радиоэлектроники вводят поэкземплярный учет
С 1 декабря 2026 года участники оборота радиоэлектроники из установленных перечней должны передавать сведения о движении товаров в систему «Честный знак» по индивидуальным кодам маркировки. Также заканчивается срок маркировки старых остатков продукции, произведенной или ввезенной по 30 апреля 2026 года. Для отдельных товаров из перечня действуют другие сроки: постановление Правительства от 28.11.2025 № 1954 в редакции постановления от 21.05.2026 № 577.
Продавцы кормов для животных перейдут на поэкземплярный учет
С 1 декабря при передаче маркированных кормов для животных через ЭДО потребуется указывать индивидуальные коды товаров в УПД. Вместо учета только по номенклатуре и количеству вводится поэкземплярная прослеживаемость. Изменения затрагивают производителей, оптовиков, зоомагазины и других участников оборота. Основание: постановление Правительства от 27.05.2024 № 674.
Заканчивается переходный период для маркировки остатков одежды
30 ноября 2026 года истекает срок маркировки остатков товаров легпрома. С 1 декабря ввести такие немаркированные остатки в оборот по переходным правилам уже нельзя. Это определено постановлением Правительства от 25.12.2025 № 2129.
Новый порядок учета импорта прослеживаемых товаров
С 1 декабря ФНС начинает принимать корректировочные сведения по рекомендованному формату уведомления о ввозе прослеживаемых товаров. Это позволяет уточнить ранее представленные сведения: уменьшать количество товаров в документах, связанных с СПОТ.
Нововведение предусмотрено письмос ФНС от 03.08.2026 № СД-36-15/6667@.
Меняются правила вывода из оборота маркированных антисептиков
Уточняется порядок вывода из оборота отдельных маркированных антисептиков и дезинфицирующих средств при передаче организациям и ИП для собственных нужд. Для предусмотренных правилами операций со спиртосодержащей продукцией потребуется оформлять электронные передаточные документы. Основание: постановление Правительства от 06.11.2026 № 1465.
Изменения в маркировке стройматериалов
Для ряда категорий стройматериалов с декабря обязательна передача сведений об обороте и выводе из оборота в поэкземплярном формате. При поставках — электронные УПД с кодами идентификации, при розничной продаже — сведения с применением ККТ. Правила закреплены постановлением Правительства от 31.05.2025 № 820.
Закреплен порядок регистрации детей военных, рожденных после смерти отца
Порядок установления отцовства и регистрации рождения детей умерших ветеранов боевых действий закреплен законом от 04.08.2026 № 287-ФЗ. они смогут использовать вспомогательные репродуктивные технологии по ОМС. Читайте подробнее в новости.
Изменения в закупке лекарств
С 1 декабря изменится применение национального режима в госзакупках некоторых лекарственных препаратов: постановление кабмина от 03.08.2026 № 969. Для перечисленных в перечне стратегически значимых препаратов для допуска к закупкам понадобится подтверждение полного производственного цикла на территории ЕАЭС, запись в реестре российской промышленной продукции и показатели локализации.
Запускается правовой профиль иностранца
Цифровой профиль иностранного гражданина находится в ведении МВД, он включает установочные данные иностранца, документы, удостоверяющие личность, данные о миграционном учете, трудовой деятельности, образовании, медицинском страховании, недвижимости и т. д. Подробнее узнайте в новости.
Сбер запустит продукты с цифровыми валютами
Операции с цифровыми валютами станут доступны клиентам Сбера с 1декабря в привычных банковских сервисах. Банк получил получил лицензию цифрового депозитария и право вести учет цифровых валют и цифровых прав. Подробнее — смотрите в новости.
С 9 декабря 2026
Новая форма уведомления для выбора налоговой
Обновляется форма уведомления о выборе налоговой инспекции для организаций с обособленными подразделениями. Можно будет также оформить отказ от ранее выбранной инспекции. Новая форма утверждена приказом ФНС от 05.10.2026 № ЕД-1-14/795@. Подробнее смотрите в новости.
С 29 декабря 2026
Без реального производства откажут в кодах маркировки
Расширяется перечень товарных групп, производители которых могут проходить проверки наличия производства в рамках системы маркировки (постановление правительства от 27.10.2026 № 1413). Компаниям смогут отказать в выдаче кодов маркировки, если найдут признаки отсутствия реального производства. Смотрите новость.
С 31 декабря 2026
Закончится льгота по налогу на прибыль с результатов интеллектуальной деятельности для МСП
31 декабря 2026 года завершается действие временного порядка, позволяющего субъектам МСП не учитывать при расчете налога на прибыль имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности, выявленные при инвентаризации. Льгота была установлена законом от 28.05.2022 № 149-ФЗ.