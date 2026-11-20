С 1 декабря 2026

Последний день уплат налогов для физлиц

До 1 декабря 2026 года нужно заплатить налоги за 2025 год по уведомлениям ФНС: транспортный, земельный, налог на имущество и НДФЛ с процентов по вкладам или от продажи имущества.

Мосбиржа начнет торговать криптовалютой

С 1 декабря 2026 года на Московской бирже начнутся торги цифровыми валютами. В стартовый перечень инструментов войдут: BTC, ETH и USDT в адресном и безадресном режимах. Читайте подробнее в новости.

Вводится технологический сбор на радиоэлектронику

Сбор начнут взимать с 1 декабря 2026 года при ввозе или производстве электроники в России. Размер платежа зависит от вида продукции и наличия сведений о товарном знаке и модели в системе маркировки. Читайте подробнее.

Муку, крупы и другую бакалею нужно маркировать

Расширяется перечень бакалейных товаров, на которые производители и импортеры обязаны наносить коды маркировки. Изменения затронут муку, рис, некоторые крупы, бобовые и смеси для приготовления теста. Немаркированные остатки, произведенные или ввезенные до начала обязательной маркировки соответствующей категории, разрешено продавать до окончания срока годности. Это установлено постановлением Правительства от 30.11.2024 № 1682 с изменениями от 25.02.2026 № 186.

Возобновят программы льготного автокредитования и лизинга

Программы льготного автокредитования и лизинга, которые ранее приостановили из-за исчерпания бюджетных лимитов, возобновят с 1 декабря 2026 года. Для этого используют средства из бюджета 2027 года. Подробнее – смотрите в новости.

Ozon вводит плату с владельцев ПВЗ

С 1 декабря 2026 года Ozon начнет взимать плату с владельцев пунктов выдачи заказов, чтобы привести агентские договоры с партнерами в соответствие с законодательством. Плата не превысит 1% от вознаграждения владельца ПВЗ за заказы. Подробнее читайте в новости.

Для радиоэлектроники вводят поэкземплярный учет

С 1 декабря 2026 года участники оборота радиоэлектроники из установленных перечней должны передавать сведения о движении товаров в систему «Честный знак» по индивидуальным кодам маркировки. Также заканчивается срок маркировки старых остатков продукции, произведенной или ввезенной по 30 апреля 2026 года. Для отдельных товаров из перечня действуют другие сроки: постановление Правительства от 28.11.2025 № 1954 в редакции постановления от 21.05.2026 № 577.

Продавцы кормов для животных перейдут на поэкземплярный учет

С 1 декабря при передаче маркированных кормов для животных через ЭДО потребуется указывать индивидуальные коды товаров в УПД. Вместо учета только по номенклатуре и количеству вводится поэкземплярная прослеживаемость. Изменения затрагивают производителей, оптовиков, зоомагазины и других участников оборота. Основание: постановление Правительства от 27.05.2024 № 674.

Заканчивается переходный период для маркировки остатков одежды

30 ноября 2026 года истекает срок маркировки остатков товаров легпрома. С 1 декабря ввести такие немаркированные остатки в оборот по переходным правилам уже нельзя. Это определено постановлением Правительства от 25.12.2025 № 2129.

Новый порядок учета импорта прослеживаемых товаров

С 1 декабря ФНС начинает принимать корректировочные сведения по рекомендованному формату уведомления о ввозе прослеживаемых товаров. Это позволяет уточнить ранее представленные сведения: уменьшать количество товаров в документах, связанных с СПОТ. Нововведение предусмотрено письмос ФНС от 03.08.2026 № СД-36-15/6667@.

Меняются правила вывода из оборота маркированных антисептиков

Уточняется порядок вывода из оборота отдельных маркированных антисептиков и дезинфицирующих средств при передаче организациям и ИП для собственных нужд. Для предусмотренных правилами операций со спиртосодержащей продукцией потребуется оформлять электронные передаточные документы. Основание: постановление Правительства от 06.11.2026 № 1465.

Изменения в маркировке стройматериалов

Для ряда категорий стройматериалов с декабря обязательна передача сведений об обороте и выводе из оборота в поэкземплярном формате. При поставках — электронные УПД с кодами идентификации, при розничной продаже — сведения с применением ККТ. Правила закреплены постановлением Правительства от 31.05.2025 № 820.

Закреплен порядок регистрации детей военных, рожденных после смерти отца

Порядок установления отцовства и регистрации рождения детей умерших ветеранов боевых действий закреплен законом от 04.08.2026 № 287-ФЗ. они смогут использовать вспомогательные репродуктивные технологии по ОМС. Читайте подробнее в новости.

Изменения в закупке лекарств

С 1 декабря изменится применение национального режима в госзакупках некоторых лекарственных препаратов: постановление кабмина от 03.08.2026 № 969. Для перечисленных в перечне стратегически значимых препаратов для допуска к закупкам понадобится подтверждение полного производственного цикла на территории ЕАЭС, запись в реестре российской промышленной продукции и показатели локализации.

Запускается правовой профиль иностранца

Цифровой профиль иностранного гражданина находится в ведении МВД, он включает установочные данные иностранца, документы, удостоверяющие личность, данные о миграционном учете, трудовой деятельности, образовании, медицинском страховании, недвижимости и т. д. Подробнее узнайте в новости.

Сбер запустит продукты с цифровыми валютами