Медосмотр в отпуске без направления: надо ли доплачивать сотруднику и переносить дни отдыха
Медосмотр в отпуске по инициативе работника дополнительно не оплачивается.
Работнику установлен срок прохождения медосмотра. Но находясь в отпуске по собственной инициативе он немного раньше прошел осмотр в медцентре, с которым у работодателя заключен договор.
Онлайнинспекция ответила, допустимо ли прохождение работником медицинского осмотра в отпуске, и как оплачивать время на прохождения такого медосмотра.
«Работник вправе самостоятельно пройти обязательный периодический медицинский осмотр в период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске, поскольку время отдыха (включая отпуска) — это время, свободное от исполнения трудовых обязанностей, которое работник может использовать по своему усмотрению», — ответил Роструд. Это предусмотрено ст. 106 и 107 ТК.
Но прохождение медосмотра работником по собственной инициативе – это не основание для автоматического продления или переноса отпуска.
Время, затраченное работником на прохождение по собственной инициативе медосмотра в период отпуска, не подлежит дополнительной оплате, подчеркнуло ведомство.
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