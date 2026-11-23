Обязанность восстановить незаконно уволенного работника лежит только на прежнем работодателе
Если увольнение признали незаконным, работника восстанавливает прежний работодатель. Организации, в которой сотрудник работает сейчас, предпринимать ничего не нужно.
Новому работодателю не требуется оформлять документы или совершать другие действия из-за восстановления сотрудника на прежнем месте работы, разъяснили специалисты Роструда на портале «Онлайнинспекция.рф».
По ст. 394 ТК РФ при признании увольнения или перевода незаконными работника должны восстановить на прежней работе. Такое решение принимает орган, который рассматривает индивидуальный трудовой спор.
Таким образом, обязанность по восстановлению возлагается на прежнего работодателя, который допустил незаконное увольнение или перевод. Новый работодатель в этой процедуре не участвует.
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