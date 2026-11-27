Суды трех инстанций признали увольнение законным. Работник мог заранее согласовать отсутствие, а отпуск за свой счет работодатель предоставлять не был обязан.

Плановое посещение медучреждения без оформления больничного не признали уважительной причиной отсутствия на работе, следует из определения 7-го КСОЮ от 29.10.2026 № 88-16090/2026. Работник сдавал анализы и проходил повторный осмотр, после чего на работу не вернулся.

Визит не был экстренным, поэтому сотрудник мог заранее принять меры, чтобы не нарушать трудовую дисциплину. Направленное в день отсутствия заявление на отпуск без сохранения зарплаты ситуацию не изменило.

Работник не относился к категориям сотрудников, которым работодатель обязан предоставить такой отпуск. Кроме того, заявление отправили по электронной почте, хотя организация не вводила электронный кадровый документооборот.

Суды и ранее отказывались восстанавливать работников, пропустивших работу из-за планового посещения врача. Аналогичную позицию, в частности, занимал 2-й КСОЮ.