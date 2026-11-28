Медосмотры для водителей не касаются других сотрудников со служебным авто.

За работником на должности главного мелиоратора закрепили автомобиль для служебного пользования. Ему выдается путевка, он каждый день проходит медика и уже прошел предварительный медосмотр.

Онлайнинспекция уточнила, нужно ли ему проходить еще психиатрическое освидетельствование и законно ли это.

«Нет, незаконно. Медицинские осмотры предусмотрены для лиц, принимаемых на должность водителя», — пояснил Роструд.

Согласно ст. 23 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» обязательные предварительные медосмотры проводятся в отношении лиц, принимаемых на работу в качестве водителей транспортных средств.