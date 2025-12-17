8063 Премиум 4 мобил Х
Налоги, взносы, пошлины

Справочник КБК на 2026 год по налогам, взносам и прочим платежам, администрируемым ФНС и Социальным фондом

В списке приведены только КБК по налогам, взносам и другим платежам, администрируемым ФНС и Социальным фондом РФ.

Обратите внимание, что с 1 января 2023 года введен единый налоговый платеж для организаций и ИП, а взносы на ОПС, ОМС и ОСС уплачиваются по единому тарифу, т.е. не делятся на три разных взноса.

КБК пеней и штрафов по страховым взносам указаны в таблице, вместе с КБК взносов, поскольку общее правило замены знаков в подвиде доходов  у них соблюдается не всегда.

Обратите внимание, что в списке указаны КБК с уже проставленным подвидом дохода 0000 (исключение — некоторые взносы, у которых другой подвид дохода). Если подвид дохода не указан, то подвид дохода ставить не надо!

