Как отправить совместителя в командировку

От­ка­зать­ся от ко­ман­ди­ров­ки могут лишь некоторые ка­те­го­рии ра­бот­ни­ков. Сов­ме­сти­те­ли в их число не входят. Поэтому его вправе отправить в командировку как ос­нов­ной ра­бо­то­да­тель, так и работодатель по совместительству.