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Как отправить совместителя в командировку
Отказаться от командировки могут лишь некоторые категории работников. Совместители в их число не входят. Поэтому его вправе отправить в командировку как основной работодатель, так и работодатель по совместительству.
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