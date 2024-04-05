Елена Балаклицкая
УК РФ

За что посадят бухгалтера. Касается всех

Если необдуманно подписывать документы, распоряжаться флэшками, электронными подписями и снимать деньги со счета, можно получить реальный срок. Я уж не говорю о случаях прямого мошенничества или нарушения закона. А еще коллеги часто сочувствуют бухгалтерам и уверены — их в свои схемы втягивают руководители.
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За что посадят бухгалтера. Касается всех

Просто посмотрите, что творится — привлечь к ответу могут не только действующего, но и уже уволенного главного бухгалтера. В статье приводятся примеры реальных судебных дел. Хотя не всегда бывший работодатель смог доказать вину бухгалтера.

И, давайте признаем, действительно бухгалтеры — не святые, среди них тоже встречаются мошенники. Почти два с половиной года назад вышла вот эта новость.

А вот эту мы опубликовали 4 марта в этом году.

Даже ущерб одинаковый — 11 млн рублей.

Фиктивное трудоустройство, кстати, довольно часто практикуемый способ мошенничества. Но это же и большой вопрос к руководителям — куда они смотрят, насколько прозрачны кадровые процессы, кто их контролирует? Как можно устроить на работу человека, который ничего не будет делать?

Вот и еще одно свеженькое дело — тут уже судят саму работницу, которая получила за год работы полмиллиона за ничегонеделание. Ей грозит срок — до 6 лет. Но вот в комментариях много вопросов:

Согласна, надо разбираться более тщательно.

Пару лет назад мы писали прямо таки ликбез бухгалтерам — в основном речь шла про мошенничество. И даже если вы считаете, что уж вам то такие обвинения не грозят, советую задуматься. Даже если вы не пытаетесь украсть деньги у работодателя, не устраиваете фиктивных сотрудников и не используете ЭЦП директора в корыстных целях, то можете допускать другие нарушения.

Вспомните, вы когда-нибудь проводили в учете документы от директора, которые не имели никакого отношения к реальной работе компании? Например, чеки на диван или дорогой смартфон, на стройматериалы не для ремонта офиса, а дачи гендира? Ну вот, вы уже нарушили закон.

Есть такая статья КоАП 15.11. Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Цитирую:

…регистрация в регистрах бухгалтерского учета мнимого объекта бухгалтерского учета (в том числе неосуществленных расходов, несуществующих обязательств, не имевших места фактов хозяйственной жизни) или притворного объекта бухгалтерского учета;

Еще хуже, если вы по просьбе руководителя переводите деньги на свою карту, а потом передаете ему. Если возникнут вопросы по отмыванию средств, то проблемы вам гарантированы. А так как передаете вы деньги без каких-либо расписок, то и доказать. что зачинщик этого беспредела — директор, не сможете.

Экскурс в «историю»

Мне как-то рассказала знакомая. Ее подруга — бухгалтер, получала в банке деньги по чековой (давно это было) книжке, отдавала наличку директору. Снималось это все на реальные нужды — зарплата, подотчет, расчеты с мелкими поставщиками. Бухгалтер все это проводила в учете, ПКО, РКО — все, как надо. Даже корешки от ПКО себе оставляла.

И вот она увольняется, в это время офис переезжает, меняется руководитель, приходит другой бухгалтер. И обнаруживает, что предыдущий бух снимала деньги со счета, в программе они отражены, но вот самих ПКО (точнее книг кассира) нет. Может потеряли при переезде, может еще что-то.

Новый директор — претензию уволившемуся главбуху, где деньги? На беду, передачи дел нормальной не было, никакого акта, что всю первичку преемнику передала, старый главбух не составила, а злополучные корешки просто выкинула.

И вот на нее подали в суд — мол деньги со счета снимала, в программе проводила, а куда реально девала, мы не знаем. И это при том, что потом наличные тратились — зарплата выдавалась, подотчет. Но трэш то в том, что подтверждающие документы потеряны — нет РКО с подписями сотрудников.

Скандал был невероятный, там и бывших сотрудников разыскивали и опрашивали (а те, кстати, простые работяги, решили, что их во что-то втягивают и давай нести бред, что мол денег не получали, не знаем про что вы говорите).

У человека был сильный стресс, она вообще не понимала, как доказать, что деньги себе не присвоила. Насколько знаю, нанимала адвоката.

Вот представьте себе — весь учет велся, документы все были, казалось бы — откуда ждать беды? Есть же правильная поговорка — от тюрьмы и от сумы не зарекайся.

Так что, если передаете дела — обязательно составляйте акт, подробно прописывайте, что передаете. Я так в свое время расставалась с проблемным работодателем, прописала там все, вплоть до флэшек с архивами 1С. И, поверьте, спасало несколько раз, когда меня вызывали к приставам (искали имущество компании в связи с долгами по налогам и перед поставщиками).

Да и мошенники могут вас здорово подставить — мы уже как-то рассказывали, что даже к главному бухгалтеру «Клерка» пытался такой подобраться. Вас обманом заставят перевести деньги злоумышленникам, а вот работодатель вполне может попытаться взыскать ущерб не с них, а с вас.

Господа юристы, я знаю вы нас читаете, подскажи, как действовать в таком случае?

Комментарии

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  • Наталия Лукина
    шеф-редактор

    У человека был сильный стресс, она вообще не понимала, как доказать, что деньги себе не присвоила. Насколько знаю, нанимала адвоката.

    А чем дело в итоге кончилось?

  • VadimBA

    бухгалтер, получала в банке деньги по чековой (давно это было) книжке, отдавала наличку директору.

    У бухгалтера было бы куда меньше проблем, если бы она деньги директору выдавала через РКО.

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