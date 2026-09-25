Тестовое задание — уже работа? Суд объяснил, когда кандидат становится работником

Работодатель дает соискателю тестовое задание, кандидат несколько дней его выполняет, а затем получает отказ. Казалось бы, обычная процедура подбора персонала. Но что будет, если соискатель решит, что фактически уже работал в компании, и потребует признать отношения трудовыми?

Именно такой спор рассмотрел Первый кассационный суд общей юрисдикции в определении от 24 августа 2026 года № 88-22837/2026.

Для работодателей дело интересно прежде всего тем, что суд подробно оценил: где заканчивается тестирование кандидата и начинается фактический допуск к работе.