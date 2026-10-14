Удалили из чатов и перестали платить премию: почему суд встал на сторону работодателя?

Работник заявил, что его незаконно отстранили от работы: удалили из рабочих чатов, заблокировали учетную запись и перестали платить премии. Он потребовал через суд предоставить ему работу, взыскать зарплату и компенсацию морального вреда.

Однако три судебные инстанции отказали в иске. Разберемся, почему суд поддержал работодателя и какие выводы стоит сделать бухгалтерам и кадровикам.