Про Клерк.Конференцию, опасных бухгалтеров, интернет-срачи и демографическую яму. Что тут вообще происходило?👀

Я люблю свою работу! Я приду сюда в субботу. И конечно воскресенье... Стоп. Рабочая неделя медленно, но все же подползает к концу. У меня от жары уже съезжает кукушка, но я держусь. Из последних сил пишу этот обзор. В нем прикольные статьи этой недели. Вспомните, что мы читали и обсуждали.

Подготовили небольшой пятничный обзор, того, что происходило у нас в авторских блогах. Напомню, что любой пользователь может создать свой личный блог, собирать подписчиков и расширять свою аудиторию! Итак, поехали!

Самое главное событие — Клерк организовывает профессиональное мероприятие для бухгалтеров Клерк.Конференцию! ⚡️ Бухгалтеры, не пропустите! Приглашаем на самое масштабное мероприятие осени: Клерк.Конференцию.

Это масштабное осеннее мероприятие пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott и в онлайн-трансляции. Думаю, что будет очень круто!❤️ Лично не смогу присутствовать, но буду смотреть онлайн! Да-да, такой формат участия тоже возможен! Кстати, до 1 сентября на билеты скидки, потом цены вырастут. Покупайте билеты сейчас👇👇👇

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Постоянный автор Трибуны Олеся Бакаеванаписала пост Внимание: опасные бухгалтеры! 4 типа бухгалтеров, от которых нужно бежать в котором рассмотрела тепы бухгалтеров, которых не стоит держать в компании. Пользователи, как всегда отжигали в комментариях😂

На этой недели мы обсуждали Как реагировать на интернет-срач? И почему мы любим вставлять туда свои пять копеек .Наговорили 70 комментариев . Интересная получилась беседа!

А еще вспомнили про дефолт — Дефолт-98. 25 лет главной финансовой катастрофе. 17 августа у этого события был юбилей — 25 лет. Много спорили и обсуждали, даже чуть не поругались😎. У поста 1200 просмотров и 104 комментария.

А сегодня обсуждали кино. Пятничный демотиватор. 6 лучших фильмов и сериалов про бухгалтеров: что посмотреть на выходных , вспомнили много разных интересных фильмов. Берите на воображение для выходных! Там 69 комментариев.

В посте Почему крупные компании не работают с ИП и требуют открыть ООО, автор рассказал, почему так происходит, нонекоторые пользователи с ним не согласились🤷‍♀️. Пост собрал 1,700 просмотров и 4 комментария.

В посте ❗️Экстренно: полный разбор масштабных поправок в НК РФ. Самые нужные вебинары для бухгалтера мы рассказали, про самые топовые вебинары, которые пройдут в ближайшее время🏃‍♀️.

Вот парочка из них:

24 августа в 11:00 по Москве вебинар Все важные изменения в работе с ЕНС .

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25 августа в 15:00 по Москве вебинар Блокировка счета по 115-ФЗ: как ИП и компаниям не попасть в черный список банков .

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28 августа, в 11:00 по Москве Экстренный вебинар. Масштабные поправки в НК РФ: полный обзор .

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Наш постоянный автор Наталья Горячая опубликовала пост Над тем, как выйти России из демографической ямы, мы думаем постоянно. Новости из параллельной вселенной в котором рассказала, как депутат Госдумы Буцкая предлагает бизнесу помочь в повышении рождаемости в РФ🤰.

Каждый раз, когда выступаю перед бизнес-сообществом, говорю, что у нас 5 миллионов юридических лиц. Если каждое юридическое лицо хотя бы одного своего сотрудника в год мотивирует, чтобы в их семье родился ребенок, это будет 5.000.000 детей!

Даже страшно становится, что такую чушь можно говорить на полном серьезе. С этим согласны и многие пользователи. У поста 536 просмотров и 28 комментариев .

А еще «Клерк» запустил крутую акцию! Каждый 3-й понедельник месяца в 11.00 МСК — вы можете в комментариях под постом Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах рассказывать о себе и своих услугах. Абсолютно бесплатно! Оценивайте, обсуждайте, получайте отзывы, находите клиентов и расширяйте свои деловые связи. Даем добро на любой самопиар и рекламу! Следующий пост 18 сентября в 11.00⏰!