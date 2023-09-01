Про Бинанс, долги, богатых, шаурму и котиков. О чем говорили в Трибуне на этой неделе?

Лето кончилось, здравствуй, осень! Большинство пользователей вернулось из отпусков и ленты «Клерка» с утроенной силой запестрели комментариями и интересными постами. В Трибуне на этой неделе было много всего интересного. Собрала для вас самое-самое.

Подготовили небольшой пятничный обзор, того, что происходило у нас в блогах. Напомню, что любой пользователь может создать свой личный блог, собирать подписчиков и расширять свою аудиторию! Итак, поехали!

Самый просматриваемый пост — Бинанс заблокировал мой аккаунт с 600 тыс долларов. Вас могут заблокировать за транзакции, которые вы совершали больше года назад. Его читали 4.300 раз! Рассказа автора о том, как он испугался, когда решил проверить свой баланс на Бинансе. А вместо приятной суммы увидел «Ваш аккаунт деактивирован. Обратитесь в службу поддержки». Вот такой сюрприз!Выяснилось, что Бинанс может заблокировать вас за транзакции, которые вы совершали больше года назад. Алгоритм, что именно Бинанс посчитает опасным, вы никогда не узнаете. Вот такие дела!

У поста Новый порядок взыскания налоговой задолженности с физических лиц просмотров у него 3.900. Здорово! Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ в НК РФ были внесены изменения, которые, в первую очередь, были связаны с введением в оборот института ЕНС. Автор рассказывает, что изменилось и делает вывод, что взыскание налоговой задолженности с физического лица за счет его средств в банке возможно во внесудебном порядке — посредством размещения налоговой инспекцией инкассового поручения. То есть, в отношении денежных средств физических лиц на счетах в банках взыскание ФНС будет обращаться, минуя службу судебных приставов (посредством функционирования реестра решений о взыскании задолженности), но отнюдь не минуя суд.

Как вернуть НДФЛ после продажи недвижимости или испортить жизнь ее продавцу в этом посте автора дает практические советы с примерами, как можно вернуть НДФЛ. Конечно, пост заинтересовал наших пользователей, его прочитали 1800 раз.

С 1 октября начнут действовать новые правила ведения воинского учета. В посте мы сделали обзор самых важных и самых востребованных на данный момент вебинаров. Которые помогут вам подготовиться к поправкам уже сейчас.❗️Новые правила по воинскому учету вступили в силу. Самые важные вебинары для бухгалтера. Заинтересовалось 1800 бухгалтеров. Мы рады, что приносим вам пользу!

Вот некоторые из них:

Президент РФ подписал Федеральный закон 404-ФЗ от 31.07.2023 года, который внес серьезные поправки относительно воинского учета в КоАП. ❗️ Подробно обсудим все изменения на вебинаре «Воинский учет: какие требования к работодателям ужесточили». Вебинар состоится 8 сентября в 12:00 по Москве. Спикер вебинара Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом Купить вебинар с выгодой до 59% всего за 799 вместо ₽ 1 950 ₽ можно прямо тут. 👇👇👇

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🔥 Важно! Топовый лектор из Минфина подробно расскажет, как не допустить ошибок при сдаче РСВ за 9 месяцев на вебинаре «Исчисление и уплата страховых взносов. Вебинар от топ-лектора из Минфина про РСВ за 9 месяцев». Вебинар пройдет 12 сентября в 10:00 по Москве. Спикер вебинара Любовь Котова, начальник отдела нормативно-правового регулирования страховых взносов Департамента налоговой политики Минфина России. Сейчас приобрести вебинар можно с выгодной скидкой до 69%всего за 599 ₽ вместо 1 950 ₽! 👈👈👈

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Вернемся к постам

Автор поста Как уменьшить патент на страховые взносы в 2023 году. Какие нюансы нужно учестьрассказала, что ИП без работников могут уменьшать налог на 100%, работодатели — до 50%. Важно, чтобы сотрудники были заняты именно в деятельности по патенту. И объяснила, как это сделать и какие нюансы нужно учесть в 2023 году. У поста 1400 просмотров !

Отравиться дорого. Шаурма подорожает с сентября в среднем до 300 рублей🙀 обсуждали рост цен на уличный фастфуд. Наговорили 89 комментариев!

А вот в этом посте Forbes назвал 20 богатейших женщин России. Старые и новые лица. Кто эти женщины? обсуждали самых богатых дам страны. У нас самые скромные пользователи со скромными запросами, они готовы быть не в 20ке самых, самых, а на 100-м месте.

А еще обсудили кота в шаурме😸

мяу!

Кстати, котиков обсуждали и в другом посте. На сборы 13 944 руб. Депутаты хотят ввести ежегодные выплаты к 1 сентября для школьников .

Котиков любят все!

А сегодня мы обсуждаем и вспоминаем школу . Как это было, что изменилось, про своих одноклассников, про учителей, про обиды, про радости. Не успели поделиться? Приходите вот сюда 🍁«Вот и лето прошло словно и не бывало»… 1 сентября — День Знаний! Пятничный демотиватор еще не поздно! Кстати, еще никто фотографии свои не постил . Скорее исправьте это!