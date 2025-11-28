Технологический сбор на смартфоны и ноутбуки может составить 750 и 1500 рублей. Такие предварительные параметры указаны в предложении Минпромторга, направленном для обсуждения участникам консорциума «Вычислительная техника» (АНО ВТ).

Таксистам разрешат работать в любом регионе вне зависимости от прописки. Таксисты, в том числе самозанятые, смогут получать разрешение на перевозку пассажиров и багажа независимо от места проживания. Сейчас они не могут оформить разрешение на перевозки в конкретном регионе, если проживают там временно. Соответствующий законопроект при условии доработки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника: один – в Белом доме, другой – близкий к комиссии.

Для самозанятых в такси предлагают установить региональную квоту. Депутаты Госдумы разработали законопроект, который предполагает региональную квоту в 25% от общего числа зарегистрированных в субъекте РФ машин на начало года для самозанятых таксистов, работающих на своем автомобиле. Об этом Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале. Включение в официальный реестр последует, если транспортное средство находится в собственности более шести месяцев и если владелец использует его без привлечения третьих лиц. Такой механизм будет действовать до 1 января 2033 г. «В случае принятия это позволит обеспечить поэтапный и сбалансированный переход к требованиям локализации», – написал Володин.

В Томской области с 1 января повысят транспортный налог. Ставки для автомобилей мощностью до 100 л. с. вырастут в 1,8 раза до 14 руб. за лошадиную силу. Для транспорта мощностью от 100 до 150 л. с. налог увеличится в 1,8 раза до 25 руб. Автомобили от 150 до 200 л. с. подорожают в 1,4 раза до 40 руб. Транспортные средства мощностью 200–250 л. с. будут облагаться по ставке 75 руб. после повышения в 1,6 раза. Для автомобилей свыше 250 л. с. ставка возрастет на 36% до 150 руб. Изменения затронут автомобили, выпущенные в последние 15 лет.

Старение населения РФ угрожает устойчивости соцобеспечения. Повышение пенсионного возраста в 2018 году снизило нагрузку на работающих, однако решило проблему несбалансированности российской пенсионной системы только на определенный период. В перспективе, по подсчетам Лаборатории исследований базового пенсионного дохода Института экономики РАН, зависимость пенсионной системы от трансфертов из бюджета все равно будет расти, и тогда на место страховой пенсии может прийти базовый пенсионный доход.

КС разрешил изымать у родственников коррупционеров единственное жилье. Родные осужденных за коррупцию могут остаться без единственного жилья, если знали о преступном происхождении средств, на которые оно было куплено. Такое постановление вынес Конституционный суд.

У россиян сейчас нет возможности покупать новые квартиры из-за высокой стоимости жилья, заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. «У людей сейчас просто нет возможности приобретать квартиры, потому что при нынешней ключевой ставке и росте цен сбор суммы даже на первоначальный взнос по ипотеке займет несколько лет! А сами ставки по жилищным кредитам вообще бьют все рекорды. При этом цены на продукты, коммуналку, бензин, одежду и услуги тоже продолжают расти. И чем больше тратится на первоочередные нужды, тем меньше остается на жилье. Потому люди и говорят, что откладывают покупку», — отметил Аксененко.

Коэффициент долговой нагрузки бизнеса обновил максимум четырех лет. Показатель чистый долг/EBITDA 89 крупнейших российских нефинансовых компаний обновил максимум последних четырех лет – 1,9x по итогам первой половины 2025 г. (+0,2 г/г), пишет Банк России в обзоре финансовой стабильности за II-III кварталы. Этот коэффициент показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Консолидированная выручка компаний выборки составила 78 трлн руб. за последние 12 месяцев (39% ВВП за 2024 г.), а совокупный долг – 43,7 трлн руб. (44% от долга нефинансового сектора), по данным МСФО на 30 июня 2025 г.

В Госдуме предложили штрафовать мужчин за отправку дикпиков женщинам без их согласия. Такое предложение внесли в Минюст депутаты от фракции «Новые люди». В обращении на имя министра юстиции Константина Чуйченко речь идет о ситуациях, когда мужчины присылают свои интимные фотографии незнакомым девушкам, в том числе в общественных местах с помощью беспроводной связи. По словам авторов проекта, такие действия являются «цифровым домогательством» и указывают, что девушки не обращаются в правоохранительные органы, так как не верят в возможность привлечь отправителя к ответственности.

В России запретят противоречащие традиционным ценностям фильмы. С 1 марта 2026 г. в России вводится запрет на распространение фильмов, дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности страны. Соответствующий закон обяжет владельцев онлайн-кинотеатров блокировать такой контент, сообщила глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова «РИА Новости».

РЖД заморозило цены на билеты на «Сапсан» в Новый год. Для пассажиров, планирующих путешествие в Новый год, цены на билеты из Москвы на поезда «Сапсан» будут фиксированными с 31 декабря по 1 января, об этом сообщает РЖД. Поездка в базовом классе обойдется от 1832 руб.

«Союз МС-28» с российско-американским экипажем успешно пристыковался к МКС. На борту корабля прибыли космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.

В Пермском крае с 1 марта запретят продажу вейпов и айкосов. За нарушение грозит штраф: для должностных лиц — от 15 до 20 тысяч рублей, для юридических — от 50 до 100 тысяч рублей.

В школах КНДР ввели обязательное изучение русского языка с 4 класса. Русский язык стал обязательным для изучения в школах Северной Кореи с 4 класса, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, который является сопредседателем межправительственной комиссии РФ и КНДР.

Макрон объявил о введении добровольной военной службы во Франции. Новая национальная служба будет вводиться постепенно, начиная со следующего лета.