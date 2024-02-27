👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (24 февраля-2 марта 2025): топ-10

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 24 февраля по 2 марта 2025 года.

Как видно, бухгалтеров интересуют ближайшие изменения в бухучете и отчетности (и они точно будут, т. к. это инициативы Минфина), извечные проблемы с неработой личного кабинета налогоплательщика и новые санкции (скорее «спортивный» интерес).

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.