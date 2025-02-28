📌 Новое и изменения с марта: обзор для бухгалтера

ФНС, налоги, проверки

Истекает мораторий на проверки ИТ-компаний В марте заканчивается срок действия моратория на выездные налоговые проверки аккредитованных ИТ-компаний. Подробнее тут. АУСН: новый регион С 01.03.2025 спецрежим АвтоУСН можно применять в Донецкой Народной Республике (ДНР). Актуальный список здесь. Новая версия доверенности С 1 марта налоговики перестанут принимать электронные доверенности в формате версии 5.01, которые подтверждают полномочия представителя налогоплательщика. Теперь только 5.03. Меняется налогообложение земельных долей С 1 марта у местных властей есть полномочие переводить размер земельных долей на участки земель для сельского хозяйства из гектаров и балло-гектаров в простую правильную дробь. На основании нового расчета собственникам будут начислять земельный налог. Об этом здесь.

Трудовые отношения, проверки и охрана труда

Обязательная оплата отгулов При увольнении неиспользованные отгулы теперь обязаны оплатить. Детали здесь. Запрет срочных трудовых договоров с руководителями подразделений С 01.03.2025 работодатели больше не смогут заключать такие договоры с руководителями филиалов, представительств и других обособленных подразделений. После 1 марта такие договоры будут автоматически считаться бессрочными. Есть ряд исключений. Оплата наставничества С 1 марта наставничество будет дополнительно оплачиваться. Теперь по ТК РФ это форма трудовых отношений. Подробности в новости. Новые требования к ответственному за пожарную безопасность С 01.03.2025 он должен соответствовать специальным требованиям и получить свидетельство о квалификации по результатам независимой оценки. Иначе его нужно отстранить от работы. Новые правила использования аптечки первой помощи С 1 марта начинают действовать новые правила размещения, хранения и использования аптечки первой помощи (приказ Минтруда № 398н от 09.09.2024). Регламент должен определить работодатель. Эти требования должны быть включены в инструкции по охране труда и доведены до работников в виде распоряжений, указаний и инструктажей. Количество аптечек определяют в соответствии со спецификой деятельности, среднесписочной численностью, результатами оценки профрисков с учетом мнения профсоюза (при его наличии). Усиление контроля Роструда и ГИТ С 01.03.2025 Роструд и инспекторы могут контролировать исполнение соглашений между профсоюзами и работодателями (см. новость). При этом стороны коллдоговора будут сами отслеживать выполнение договора или соглашения. Порядок отслеживания они устанавливают сами. Новый подход к борьбе с задержкой зарплаты С 1 марта заработают межведомственные комиссии по противодействию формированию просроченной задолженности по зарплате. В них войдут представители органов исполнительной власти регионов, СФР, объединений работодателей, профсоюзы. При необходимости прокуроры. См. нашу новость. Повышение качества спецоценки условий труда В рамках госконтроля за соблюдением трудового законодательства начнут следить, чтобы организации, проводящие специальную оценку, соблюдали обязательные требования, установленные законодательством в этой сфере. Об этом была новость. Специалисты по пожарной безопасности Работники и привлекаемые к выполнению деятельности в области пожарной безопасности, обязаны соответствовать квалификационным требованиям и профстандартам — у них должны быть специальные знания и подготовка для защиты жизни и здоровья граждан.

Касса, чеки, счета, расчеты

Новые правила работы с чеками С 1 марта продавцы, которые работают с ККТ, должны предоставить клиентам возможность получить электронный чек через сервис «Мои чеки онлайн» от ФНС. См. новость. Сокращение срока регдействий с ККТ Время на регистрацию, перерегистрацию и снятие кассы с учета сокращено с 10 до 5 рабочих дней. Заявления об этом с 1 марта можно подать на Госуслугах.

ФНС теперь вправе снять кассу с учета в одностороннем порядке без заявления.

Пользователь сможет не подавать в налоговую заявление о перерегистрации ККТ в связи с заменой фискального накопителя. Об этом мы сообщали здесь и тут. Меньше документов для регистрации ККТ С 1 марта не нужно представлять в ФНС: отчет о регистрации.;

заявление на перерегистрацию кассы. Новое основание для аннулирования кассы С 1 марта могут снять ККТ с учета без уведомления владельца за непредоставление налоговому инспектору доступа к ней. Электронный счет на оплату С 20 марта счет на оплату можно оформить в электронном виде по рекомендованному ФНС формату. Уточнили место нахождения кассы При прямом участии покупателя в расчетах касса должна быть в месте расчета. Для общепита касса может находиться там, где хранятся наличные деньги. Выносить ее каждому гостю не нужно. Также для приема оплаты чтобы вынести кассу за пределы автоматического устройства можно не отсоединять их друг от друга. Общепит: сначала чек, потом деньги С 1 марта изменятся правила применения ККТ в ресторанах и кафе: выдача бумажного кассового чека клиенту будет производиться до момента расчета. Он будет подтверждать предстоящий прием денег. Второй чек не выдается. Подробности тут. ККТ в новых регионах Компании на УСН или ЕСХН с сотрудниками должны начать применять кассу с 1 марта 2025 года. Сроки для других категорий налогоплательщиков в нашей новости. ККТ на рынках, ярмарках, выставках С 1 марта кассу необходимо применять тем, кто ведет розничную торговлю непродовольственными товарами на открытых прилавках внутри крытых рыночных помещений. Также арендаторы смогут получить торговое место на рынках только при наличии зарегистрированной ККТ, а управляющие рынками компании будут проверять ее наличие. Есть и нюансы. Применение ККТ на рынке С 01.03.2025 сокращен перечень видов деятельности, при которых на розничных рынках не нужна ККТ. Без зарегистрированной (перерегистрированной) кассы торговое место на рынке не предоставят. Вот список. Для УК розничного рынка введены штрафы за нарушения кассового режима С 1 марта в КоАП установлена административная ответственность за несоблюдение управляющей розничным рынком компанией порядка применения ККТ на предоставляемых торговых местах. Подробнее тут. Кто может не применять ККТ С 1 марта это: ИП, оказывающие образовательные и спортивные услуги как основная деятельность + есть лицензия. Расчеты должны идти безналом без карты — тогда выдавать чек не нужно.

пункты приема вторичных ресурсов (кроме лома, черных и цветных металлов, драгметаллов и камней). Требования к чекам С 1 марта ФНС вправе устанавливать требования (п. 5 ст. 4.1 закона № 54‑ФЗ): к качеству печати, размеру символов в чеке, междустрочному интервалу;

качеству и скорости отображения QR-кода на автоматических устройствах. Чек при расчетах по СБП В законе № 54-ФЗ уточнили, что продавец должен выбивать чек при оплате по СБП. Доходы иноагентов — только на рублевые спецсчета 01.03.2025 вступает в силу закон о специальных счетах для выплат иностранным агентам. Он обязывает иноагентов зачислять на специальный рублевый счет доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам, интеллектуальной деятельности. Воспользоваться средствами можно будет только в случае снятия статуса иноагента. Подробнее в новости. Самозапрет на кредиты С 1 марта у граждан появится дополнительный механизм защиты от мошенников: можно будет устанавливать самозапрет на оформление кредитов. Это помешает злоумышленникам брать заемные средства на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные. Подать заявление об установлении или снятии самозапрета можно на портале Госуслуг и при личном визите в МФЦ. Мы писали про это тут. ИЖС по эскроу-счетам с маткапиталом С 1 марта семьи смогут вложить маткапитал в индивидуальное жилищное строительство с использованием эскроу-счетов. Детали тут.

Маркировка и торговля

Введение маркировки кондитерки С 1 марта начнется эксперимент по маркировке кондитерских изделий. Его будут проводить до 31 августа 2025. Что станут маркировать, см. здесь. Сокращен перечень товаров для параллельного импорта С 10 марта изменения затронут косметику, изделия из кожи, одежду, эфирные масла, товары многих люксовых брендов. Запрет продажи просроченных лекарств С 1 марта запрещена продажа лекарств с истекшим сроком годности и препаратов, сведений о маркировке или вводе в оборот которых нет в системе мониторинга движения лекарств. Продажа просроченных препаратов будет автоматически блокироваться на кассе аптеки на основе данных маркировки. Об этом новость. Сокращение срока оплаты скоропортящихся товаров Если у продовольственных товаров срок годности не более 5 дней и между контрагентами ЭДО, рассчитаться нужно в течение 4 рабочих дней с даты получения. Если стороны не обязались вести электронный документооборот, предельный срок оплаты прежний — 8 рабочих дней. Закон будет способствовать совершенствованию регулирования поставок и расчетов между производителями и торговыми сетями. Ужесточение требований к табачной продукции Все кальянные и другие бестабачные смеси для нагревания с 1 марта приравнены к никотиносодержащей продукции. На них распространяются все соответствующие требования и ограничения, в т. ч. запрет продажи детям.

Запрещена продажа никотиносодержащей продукции, которая находилась в обороте без маркировки на 15.12.2022 и была промаркирована до 1 декабря 2023. Это связано с нарушениями при маркировке остатков.

Усилены требования к обороту некурительной табачной продукции. Например, в нее нельзя будет добавлять в качестве ингредиентов пищевые ароматизаторы. Снюс и насвай запрещено производить в том числе на экспорт. Раньше запрет распространялся на их оборот. Реализация фермерской продукции через агроагрегаторы Появится новое направление господдержки аграриев — развитие инфраструктуры рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Вводится определение фермерской продукции, создается инфраструктура для ее сбыта в виде агроагрегаторов, которые должны соответствовать определенным требованиям. Об этом мы писали тут и тут. Еще изменения по маркировке С 1 марта начнут действовать новые правила маркировки БАДов, соков и др. безалкогольных напитков, пива и слабоалкогольных напитков, одежды, косметики и бытовой химии, бакалейной продукции, консервов, велосипедов и велосипедных рам, медизделий, ветеринарных препаратов. влажных кормов для животных, смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей, средств для дезинфекции помещений, оборудования, инструментов, одежды и белья.

Реклама

Новые требования к рекламе кредитов и займов С 1 марта в ней должны быть указаны: все условия, влияющие на их полную стоимость, либо ссылка на сайт с такой информацией;

предупреждение о рисках — рекламе потребкредитов станет обязательной фраза — «Оценивайте свои возможности и риски». Это поможет людям получить все необходимые сведения об услуге и принять взвешенное решение. Подробнее в наших новостях здесь и тут. Новые требования к рекламе для физлиц-банкротов С 1 марта реклама перестанет обещать быстрое списание всех долгов при банкротстве. Реклама таких услуг не должна гарантировать освобождение от денежных обязательств и обязательных платежей, а также призывать к их неисполнению. Обязательным станет информирование о последствиях процедуры банкротства, а также о возможности ее проведения бесплатно – во внесудебном порядке через МФЦ. Про это наша новость. Социальная реклама С 1 марта распространители обязаны заключать возмездные и безвозмездные договоры на социальную онлайн-рекламу. Ее доля должна составлять не менее 5% годового объема всего рекламного контента, в т. ч. на сайтах объявлений и сайтах-агрегаторах. Об этом мы упоминали здесь и тут.

Земельные отношения

Освоение земельных участков Собственник должен начать пользоваться участком со дня приобретения прав на него. Если землю нужно освоить (т. е. подготовить к использованию), гражданину дополнительно дается 3 года. Исключение — когда для освоения необходима рекультивация участка: тогда срок будет указан в проекте работ. Новые нормы касаются участков в границах населенных пунктов, садовых и огородных участков. Это позволит решить проблему неосвоенных и заброшенных земель. Процедура торгов по аренде и продаже госземель С 1 марта сроки отдельных процедур аукционов по аренде и продаже государственных и муниципальных земель сократят. Например, срок размещения извещений об аукционе и подписания итоговых договоров уменьшили с 30 до 10 рабочих дней. Об этом новость.

Новые требования

Лицензирование Для оказания услуг по дезинфекции и дератизации нужно получать лицензию с 1 марта. Вот новость. Новые требования к помещениям для продажи товаров и оказания услуг Обновленные Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологические требования СП 2.1.3678-20 вступают в силу с 1 марта 2025 года. Подробности в новости. Обязательные соцобъекты С 1 март застройщики обязаны при новостройках возводить социальную инфраструктуру. В договоры о комплексном развитии территории (КРТ) начнут включать перечень объектов ЖКХ, транспортной, социальной (детсад, школа, поликлиника и т. д.) инфраструктуры. И станут рассчитывать минимальный уровень обеспеченности ими. Об этом наша новость. Блокировка перевозчиков из ЕАЭС Минтранс с 1 марта 2025 начнет блокировать въезд в РФ для иностранных грузовиков, если их компания перестала оплачивать штрафы, например, за перегруз. Будет действовать система каботажных перевозок, при которой фуры из ЕАЭС смогут перевозить грузы внутри России, а Ространснадзор сможет задерживать их из-за долгов. См. новость. Энергетики — только взрослым Поскольку защита здоровья детей — приоритет, с 1 марта начинает действовать ряд решений, ограждающих их от потребления опасной продукции, которая может привести к серьезным заболеваниям. Речь о запрете продажи несовершеннолетним энергетиков, зажигалок и иных газосодержащих товаров. Про такой закон мы писали здесь. Ювелиры будут клеймить изделия и драгметаллы С 1 марта экспортировать ювелирные изделия и другую продукцию из драгметаллов вне стран ЕАЭС можно только после нанесения двухмерного штрихкода. Об этом мы сообщали здесь. С 30 марта 2025 заработает новый порядок электронных обращений к властям Начнет действовать полная идентификация при обращении в органы власти, чтобы не было массовых спам-рассылок. Вот как это будет. Обязательная аттестация в туриндустрии Экскурсоводы и гиды-переводчики с 1 марта не смогут работать без обязательной аттестации. Они получат нагрудные идентификационные карточки, на которых будет код, отсылающий на страницу спецреестра с информацией об аттестации. Подтверждать квалификацию необходимо раз в 5 лет. Также вводится госконтроль за соблюдением требований к объектам классификации в туриндустрии. Об этом мы писали здесь и тут. Регистрация домов сразу после постройки Эксплуатировать построенные здания и сооружения теперь можно только после их оформления. Если объект построен с привлечением средств дольщиков, застройщик должен подать заявление о госправа собственности дольщика на квартиру или машино-место в электронном виде, что позволит гражданам сэкономить время. Об этом была наша новость.

Закреплено использование зданий, сооружений и земельных участков по назначению. Собственники зданий и сооружений должны обязательно оформить права собственности или аренды участков, где расположены эти объекты, если они принадлежат государству или муниципалитету.

Общие собрания и органы управления

Корпоративные отношения С 1 марта 2025 — важные изменения по общим собраниям АО и ООО, совету директоров, дивидендам и др. В частности, в общих собраниях можно участвовать дистанционно. Установлен порядок заседаний совета директоров (ранее не был закреплен законом). Детали в новости.

Установлены временные особенности принятия решений общим собранием акционеров отдельных АО. Жильцы смогут по-новому голосовать на общем собрании С 1 марта можно в электронном формате на федеральном портале «Госуслуги». Там же будут информировать собственников о планируемых общих собраниях, можно голосовать на них, размещать принятые решения. Уведомления о собраниях также будут размещать в общедоступных местах, например на досках объявлений во всех подъездах. См. новость.

Для заочных голосований с помощью информсистем нужно использовать только ГИС ЖКХ или ее региональные аналоги.

Транспорт и ОСАГО

Введение проверки ОСАГО по камерам С 1 марта 2025 в экспериментальном режиме начнет работать система проверки полисов ОСАГО по камерам дорожного движения. Эксперимент продлится год. В это время водителей не будут штрафовать, но пришлют предупреждение через портал Госуслуги. Новый порядок госрегистрации транспортных средств Снимать с регистрации похищенный или угнанный автомобиль с 01.03.2025 можно по заявлению владельца. Также прежний владелец после продажи сможет сразу снять авто с учета, а не ждать 10 дней, если сделку удостоверил нотариус или ее совершили через Госуслуги. Из обязательных документов для регистрации авто в случае смены владельца исключен полис ОСАГО. См. также новость.

Алкоголь и ЕГАИС

Меняются формы заявок в ЕГАИС С 1 марта изменения коснулись ввоза и перемещения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Подробности тут. Усиление борьбы с контрафактным алкоголем С 01.03.2025 вводится обязательная маркировка спиртосодержащей непищевой продукции. Немаркированную будут изымать. Запрещено производство спиртосодержащей непищевой продукции отделениями организаций, которые одновременно производят алкоголь. См. новость.

Усилены требования к перевозчикам этилового спирта и содержащей его продукции.

Закупки

Корректировка административной ответственности С 1 марта вводятся новые составы правонарушений в сфере закупок, меняются штрафы.

За отдельные правонарушения, совершенные впервые, будет предупреждение.

Меняется ответственность за правонарушения при планировании, размещении и выполнении гособоронзаказа, а также при приватизации. В связи с этими изменениями УК приведен в соответствие с КоАП.

Другие изменения