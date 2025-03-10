Владимир Бельковец
Обзоры новостей

👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (3-9 марта 2025): топ-10

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 3 по 9 марта 2025 года.

  1. 📅 Как работаем и отдыхаем в марте без длинных выходных 😭

  2. Все основные изменения с марта для бухгалтера: обзор

  3. 👍 С 01.03.2025 при увольнении неиспользованные отгулы точно оплатят

  4. ❗ ФНС заговорила о «реальных плательщиках НПД» и сдаче уточненных 6-НДФЛ и РСВ, чтобы избежать доначислений из-за самозанятых

  5. 💌 СФР шлет требования на копеечные пени

  6. С 1 марта наставникам положена доплата

  7. Владельцев квартир обяжут делиться информацией об арендаторах

  8. С 1 марта проверок работодателей станет больше: соглашения приравняли к закону

  9. ❗ ФНС предупредила о проблемах с личными кабинетами физлиц

  10. ❓ Бухгалтеры недоумевают от запросов ИФНС о расхождении денежных потоков на р/с и в декларации по прибыли

Как видно, на прошлой неделе была актуальна тема производственного календаря, а также изменения в трудовом законодательстве и странные требования от ФНС и СФР.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.

Информации об авторе

Владимир Бельковец

Владимир Бельковец

шеф-редактор новостей Клерка

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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