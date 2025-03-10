👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (3-9 марта 2025): топ-10

👍 С 01.03.2025 при увольнении неиспользованные отгулы точно оплатят
❗ ФНС заговорила о «реальных плательщиках НПД» и сдаче уточненных 6-НДФЛ и РСВ, чтобы избежать доначислений из-за самозанятых
Владельцев квартир обяжут делиться информацией об арендаторах
С 1 марта проверок работодателей станет больше: соглашения приравняли к закону
❓ Бухгалтеры недоумевают от запросов ИФНС о расхождении денежных потоков на р/с и в декларации по прибыли
Как видно, на прошлой неделе была актуальна тема производственного календаря, а также изменения в трудовом законодательстве и странные требования от ФНС и СФР.
А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.
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