👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (3-9 марта 2025): топ-10

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 3 по 9 марта 2025 года.

Как видно, на прошлой неделе была актуальна тема производственного календаря, а также изменения в трудовом законодательстве и странные требования от ФНС и СФР.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.