👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (31 марта-6 апреля 2025): топ-10

Отчетность по НДС при УСН до 25 апреля — все, что может пригодиться бухгалтеру
Что и когда нужно сдать ИП на ОСНО без работников за 1 квартал 2025
⏳ Послезавтра нужно сдать уведомление по НДФЛ. В нем даже в общем случае может быть два КБК
Как видно, нашу аудиторию больше всего волнуют изменения с 1 апреля, отчетность за первый квартал и сдача декларации 3-НДФЛ.
А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.
Начать дискуссию