👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (31 марта-6 апреля 2025): топ-10

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 31 марта по 6 апреля 2025 года.

Как видно, нашу аудиторию больше всего волнуют изменения с 1 апреля, отчетность за первый квартал и сдача декларации 3-НДФЛ.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.