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Владимир Бельковец
Обзоры новостей

👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (31 марта-6 апреля 2025): топ-10

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 31 марта по 6 апреля 2025 года.

  1. Как люди ошибаются, заявляя вычет в 3-НДФЛ

  2. 📅 В апреле будет сокращенный рабочий день

  3. Отчетность по НДС при УСН до 25 апреля — все, что может пригодиться бухгалтеру

  4. Хакеры взломали сайт московского метрополитена

  5. С 1 апреля АУСН можно применять еще в трех регионах России

  6. 👓 Все основные изменения с апреля для бухгалтера: обзор

  7. 👀 СМИ «Клерк» ищет крутого новостника-бухгалтера!

  8. Что и когда нужно сдать ИП на ОСНО без работников за 1 квартал 2025

  9. С 1 апреля в России вводится новый вид обязательного сбора

  10. ⏳ Послезавтра нужно сдать уведомление по НДФЛ. В нем даже в общем случае может быть два КБК

Как видно, нашу аудиторию больше всего волнуют изменения с 1 апреля, отчетность за первый квартал и сдача декларации 3-НДФЛ.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.

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Владимир Бельковец

Владимир Бельковец

шеф-редактор новостей Клерка

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