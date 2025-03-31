👓 Все основные изменения с апреля для бухгалтера: обзор

В апреле 2025 года начинает действовать ряд важных новшеств в российском законодательстве, которые напрямую затрагивают работу бухгалтера.

Начинают действовать новые правила инвентаризации

С 1 апреля вместо Методических указаний по инвентаризации нужно применять новый ФСБУ 28/2023. Подробности в наших новостях здесь и тут.

С 1 апреля можно применять только один формат счета-фактуры

С 01.04.2025 заканчивается переходный период. Составлять электронные счета-фактуры и УПД придется только по формату. Но есть важное исключение.

Стало проще подтвердить НДС 0% при международных ж/д перевозках

Теперь достаточно сдать в налоговый орган электронные реестры. Копии транспортного, товаросопроводительного или иного документа с отметкой таможни больше не нужны. ФНС утвердила форму, формат и правила заполнения реестра.

Можно заранее начать использовать новый формат книги продаж

ФНС обязала налоговиков принимать книгу продаж по новому формату уже с 1 апреля, а не 1 июля.

Вводится сбор за интернет-рекламу

С 1 апреля за распространение рекламы в интернете нужно платить в федеральный бюджет 3% дохода за квартал от распространения в интернете рекламы. Сбора нет при распространении рекламы на сайтах СМИ. Вот новость про закон о сборе.

Повышение социальных пенсий

Их проиндексируют на 14,75% — исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошлый год. См. новость.

Начнет действовать новое освобождение от НДС

С 1 апреля подрядчиков, строящих жилье (ИЖС) по эскроу-счетам, освободят от НДС. Подробности здесь.

Новые ограничения на выдачу рискованных ипотек и автокредитов

С 01.04.2025 ЦБ может устанавливать для кредитных и микрофинансовых организаций макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании. Такой лимит — это предельная доля необеспеченного кредитования (без залога) в общем объеме кредитов и займов. Данные лимиты позволяют сдерживать рост закредитованности населения. Мы сообщали об этом.

С 1 апреля иностранные водительские права недействительны в РФ

Госдума разъяснила: национальные и международные права иностранных граждан, оформивших вид на жительство или гражданство РФ до 1 апреля 2024 года, станут недействительными на территории России. Они должны пересдать экзамен для получения российского водительского удостоверения. Это касается и россиян с иностранными правами. А не касается — документов граждан Беларуси и России, выданных в Беларуси.

Возобновляется ограничение полной стоимости кредита

1 апреля завершится мораторий. Банки будут наказывать за превышение ПСК более чем на треть от среднерыночных значений. В итоге они перестанут завышать ставки по кредитам. Подробности в новости.

Меньше документов для банка

По указанию ЦБ с 1 апреля банк не может запрашивать дополнительные документы для подтверждения личности, применяет биометрию для идентификации клиентов.

Расширение семейной ипотеки

Программа семейной ипотеки с 1 апреля распространяется на вторичное жилье, но только в тех местах, где на момент покупки строится не более двух домов.

Новый лимит на сим-карты

В рамках борьбы с телефонными мошенниками число сим-карт, которыми могут владеть граждане РФ, сократили до 20. Узнать об оформленных на себя сим-картах и при необходимости приостановить договор можно будет на Госуслугах. Операторы связи проверят достоверность сведений об абоненте до начала оказания услуг: детали тут.