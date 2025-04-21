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Владимир Бельковец
Обзоры новостей

👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (14-20 апреля 2025): топ-10

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 14 по 20 апреля 2025 года.

  1. Минтруд определил девять дополнительных признаков подмены трудовых отношений

  2. Аналитики определили самые доходные профессии

  3. Для принятия НДС к вычету нужно обращать внимание на статус УПД

  4. Минфин в очередной раз объяснил, когда у селлеров на УСН образуется доход

  5. Налоговики требуют от селлеров уточнить декларации

  6. Налоговики привели уточненную пятиступенчатую шкалу ставок НДФЛ: таблица

  7. Узнать, как компания платит налог на прибыль, не получится

  8. 💊 Чтобы вернуть НДФЛ с покупки лекарств, нужен рецепт или сведения из медкарты

  9. Стаж для пенсии можно получить без трудоустройства

  10. Работодатель не оформляет пособие на рождение ребенка для нового сотрудника

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.

Информации об авторе

Владимир Бельковец

Владимир Бельковец

шеф-редактор новостей Клерка

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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