Подписаться 👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (14-20 апреля 2025): топ-10 Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 14 по 20 апреля 2025 года. 1,1 тыс. просмотров 35 открытий Комментировать 2