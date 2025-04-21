👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (14-20 апреля 2025): топ-10

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А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.
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