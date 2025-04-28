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Владимир Бельковец-Краснов
Обзоры новостей

👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (21-27 апреля 2025): топ-10

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 21 по 27 апреля 2025 года.

  1. Майские праздники влияют на выплату зарплаты и отпускных: две таблицы

  2. 📅 В мае 2025 будет всего 18 рабочих дней и ни одного сокращенного

  3. Минфину предложили повысить НПД и запретить самозанятым оказывать услуги юрлицам

  4. ФНС хочет обновить порядок присвоения и применения ИНН

  5. Министр труда: НДФЛ для сотрудников с детьми в 2026 году пересчитают по ставке 6%

  6. На какие банки чаще всего жалуются клиенты: Центробанк впервые сделал рейтинг

  7. ❗ Кабмин утвердил новое положение о направлении работников в командировки

  8. ФНС отказывает бухгалтерам в приеме персонифицированных сведений за март 2025

  9. ❗ Власти готовят реформу ОКВЭДов и переход на ОКВЭД 3

  10. С 28 апреля 2025 ФНС вводит новый формат пояснений к декларации НДС

Как видно, на прошлой неделе наших читателей интересовали вопросы, связанные с майскими праздниками: зарплата, отпускные, производственный календарь, новый регламент по командировкам. Также не первый раз публично озвучиваться предложения ввести новые ограничения для режима НПД.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.

Информации об авторе

Владимир Бельковец-Краснов

Владимир Бельковец-Краснов

шеф-редактор новостей Клерка

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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