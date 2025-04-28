👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (21-27 апреля 2025): топ-10

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 21 по 27 апреля 2025 года.

Как видно, на прошлой неделе наших читателей интересовали вопросы, связанные с майскими праздниками: зарплата, отпускные, производственный календарь, новый регламент по командировкам. Также не первый раз публично озвучиваться предложения ввести новые ограничения для режима НПД.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.