👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлой неделе (21-27 апреля 2025): топ-10

Майские праздники влияют на выплату зарплаты и отпускных: две таблицы
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Как видно, на прошлой неделе наших читателей интересовали вопросы, связанные с майскими праздниками: зарплата, отпускные, производственный календарь, новый регламент по командировкам. Также не первый раз публично озвучиваться предложения ввести новые ограничения для режима НПД.
А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.
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