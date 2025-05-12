👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлых двух неделях (28 апреля-11 мая 2025): топ-10

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 28 апреля по 11 мая 2025 года.

Как видно, на минувших двух неделях наших читателей интересовали вопросы, связанные с майскими праздниками, новшества с мая 2025, законопроект о донастройке налоговой системы, новый ФСБУ и небесспорные поправки в ТК по трудовым отношениям.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлых неделях? Делитесь ниже в комментариях.