👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлых двух неделях (28 апреля-11 мая 2025): топ-10

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Как видно, на минувших двух неделях наших читателей интересовали вопросы, связанные с майскими праздниками, новшества с мая 2025, законопроект о донастройке налоговой системы, новый ФСБУ и небесспорные поправки в ТК по трудовым отношениям.
А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлых неделях? Делитесь ниже в комментариях.
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