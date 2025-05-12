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Владимир Бельковец-Краснов
Обзоры новостей

👓 Какие новости на «Клерке» читали больше всего на прошлых двух неделях (28 апреля-11 мая 2025): топ-10

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 28 апреля по 11 мая 2025 года.

  1. 📅 7 мая 2025 года — не сокращенный день, но впереди четыре выходных

  2. ✅ Все основные изменения с мая 2025 для бухгалтера: обзор

  3. В Москве могут отключить интернет, чтобы обеспечить безопасность на 9 Мая 2025

  4. 👀 Что известно об очередной донастройке налоговой системы: собрали все в одном месте

  5. Бизнесу на УСН доначислили 180 миллионов рублей за дробление

  6. Банки снижают доходность по вкладам после заседания ЦБ по ключевой ставке

  7. 🚙 Инспекторы требуют платить УСН-налог с продажи авто предпринимателем. Законно ли это? Мнения разделились

  8. Налоговики раскрыли схему ухода от налогов через бухгалтерские проводки — доначислено 54 миллиона

  9. ❗ Вводят новый ФСБУ 9/2025 «Доходы»

  10. ❗ Минтруд дополнит ТК РФ признаками трудовых отношений

Как видно, на минувших двух неделях наших читателей интересовали вопросы, связанные с майскими праздниками, новшества с мая 2025, законопроект о донастройке налоговой системы, новый ФСБУ и небесспорные поправки в ТК по трудовым отношениям.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или животрепещущей на прошлых неделях? Делитесь ниже в комментариях.

Информации об авторе

Владимир Бельковец-Краснов

Владимир Бельковец-Краснов

шеф-редактор новостей Клерка в СМИ Клерк.ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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