✅ Все основные изменения с мая для бухгалтера: обзор

С 9 мая 2025

Новый подход к контролю за ввозимой растительной продукцией

Проверки подкарантинной растительной продукции, предназначенной к ввозу в РФ, будут проходить еще до отгрузки, а в отдельных случаях — в местах выращивания. Для иностранных лабораторий, которые должны выявлять остатки пестицидов и агрохимикатов, вводится спецаудит для подтверждения их компетентности. Перечень стран-экспортеров установит кабмин.

Это позволит защитить граждан от опасной продукции и ускорить поставки проверенных товаров.

Новый порядок не затронет членов ЕАЭС: контроль и аудит будут проводиться на основании двусторонних договоренностей.