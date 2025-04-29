✅ Все основные изменения с мая для бухгалтера: обзор

С 1 мая 2025
Спецкоды ОКВЭД для блогеров
Блогерам, зарегистрированным в Роскомнадзоре, ввели 4 новых кода ОКВЭД для их активностей в интернете:
70.21.1 «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети»;
70.21.9 «Деятельность в сфере связей с общественностью прочая»;
73.11.1 «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети»;
73.11.9 «Деятельность рекламных агентств прочая».
Новые правила расчета утильсбора
С 1 мая в формулу расчета утилизационного сбора для авто, ввозимых из стран ЕАЭС, включают:
среднюю рыночную стоимость машины (помимо базовой ставки утильсбора);
реальные затраты на ее покупку (нужен полный пакет документов).
Для авто не из спецперечня Минпромторга сбор увеличат в три раза.
Подробнее в нашей новости.
Обязательная маркировка косметики, бытовой химии и снеков
С 01.05.2025 стартует обязательная маркировка отдельных видов косметики, бытовой химии и снеков (чипсы, сухарики, попкорн и т. п.) Вся информация о маркировке должна быть подана в систему «Честный знак» до ввода товаров в оборот.
Со 2 мая 2025
Больше оснований для признания иноагентом
Признавать иносртранными агентами будут лиц, которые:
содействуют исполнению решений международных организаций, в которых не участвует РФ;
помогают иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности России;
вовлекают граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений военно-технического характера, которые могут быть использованы во вред нашей стране.
Про этот и другие новые законы по иноагентам мы сообщали здесь.
С 8 мая 2025
Новая форма заявления для получения справок по ЕНС
Ее форма и формат с 8 мая закреплены приказом ФНС от 30.01.2025 № ЕД-7-8/61@. Подают для получения справок о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС, о принадлежности сумм, перечисленных в качестве ЕНП, об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.
Расширение параллельного импорта
В перечень товаров, ввозимых по параллельному импорту, включили электронику марок Ariston, Panasonic, Philips, Samsung. И убрали марки авто KIA и Hyundai.
С 9 мая 2025
Новый подход к контролю за ввозимой растительной продукцией
Проверки подкарантинной растительной продукции, предназначенной к ввозу в РФ, будут проходить еще до отгрузки, а в отдельных случаях — в местах выращивания. Для иностранных лабораторий, которые должны выявлять остатки пестицидов и агрохимикатов, вводится спецаудит для подтверждения их компетентности. Перечень стран-экспортеров установит кабмин.
Это позволит защитить граждан от опасной продукции и ускорить поставки проверенных товаров.
Новый порядок не затронет членов ЕАЭС: контроль и аудит будут проводиться на основании двусторонних договоренностей.
Новые заслоны от мошенников
Кредитные организации обязаны разработать документы о порядке выполнения мероприятий, противодействующих заключению договоров потребительского займа без согласия клиента.
Банки смогут вместо блокировки карт вводить лимиты на переводы (до 100 тыс. рублей в месяц), если данные отправителя есть в базе ЦБ РФ о клиентах, замеченных в подозрительных операциях, но против него не возбуждено уголовное дело. Это поможет людям, данные которых были скомпрометированы и использованы мошенниками.
Минус одна позиция в кредитных историях
С 9 мая из кредитных историй уберут сведения о месте рождения. Это упростит обработку данных и повысит защищенность личной информации заемщиков.
Ранее мы сообщали, что в 2025 году обновится состав кредитной истории физлиц: минус одна позиция
С 11 мая 2025
Новые КС для декларации УСН
Вступает в силу приказ ФНС от 06.03.2025 № ЕД-7-3/173@, который дополняет контрольные соотношения, приведенные в приложении к приказу ФНС от 29.02.2024 № ЕД-7-3/164@.
С 15 мая 2025
Новый порядок начисления детских пособий
При оценке дохода семьи для назначения пособий сократят отчетный период — с года до 3 или 6 месяцев (зависит от вида пособия). Это учитывает интересы тех, чей доход упал недавно.
Кроме того, теперь выплаты положены и тем, кто получает чуть больше прожиточного минимума в регионе.
Банки усилят контроль за кредитными договорами и переводами без согласия клиента
Для управления этими рисками они должны разработать внутренние регламенты.
В случае неприостановления использования клиентом банка электронного средства платежа в период нахождения сведений о нем в базе данных о попытках переводов без добровольного согласия клиента будут доступны только электронные переводы до 100 тыс. руб. в месяц от физлица физлицу.
«Период охлаждения» по кредитам и займам заработает с 1 сентября 2025.
Свободная торговля ЕАЭС с Ираном
Вступает в силу полноформатное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.
Ранее мы сообщали, что с 15 мая к свободной торговле с ЕАЭС присоединится Иран.
С 23 мая 2025
Изменение критериев признания квалифицированным инвестором
Физлиц смогут признать квалифицированными инвесторами при наличии дохода не менее установленного ЦБ или образования/ученой степени, определенных им. При признании квалифицированным письменно уведомят, что это дает возможность совершать сделки, связанные с повышенными рисками финансовых потерь.
Мы писали, что брокеры не согласны с имущественными требованиями ЦБ для получения статуса квалифицированного инвестора.
С 25 мая 2025
Создадут реестр должников по алиментам
Сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной или уголовной ответственности за их неуплату или объявленных в розыск, соберут в отдельный реестр. Информация об исполнительных производствах таких должников будет в открытом доступе до тех пор, пока долг не погашен полностью. Для получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП будет взаимодействовать с другими организациями через единую электронную систему.
С 30 мая 2025
Новый подход к ответственности за персональные данные
Размеры штрафов для компаний, допустивших утечку личной информации граждан, будут зависеть от ее масштаба — до 15 млн рублей для юрлиц. При повторном нарушении будут оборотные штрафы — до 3% выручки.
Также введена административная ответственность за отказ заключать и исполнять договоры, а также предоставить государственные или муниципальные услуги, если человек не хочет проходить идентификацию или аутентификацию по биометрии.
Мы сообщали, что приняты новые штрафы за утечку персональных данных.
Введен лимит на переводы с упрощенной идентификацией клиента
При упрощенной идентификации без открытия банковского счета физлица смогут перевести максимум 100 тысяч рублей либо эквивалент в иностранной валюте. Это касается и электронных средств.
Максимальный остаток денег на неперсонифицированном электронном средстве платежа повышен с 60 до 100 тысяч рублей.
Мы сообщали про новый закон, по которому без открытия банковского счета можно отправить до 100 тысяч рублей.
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