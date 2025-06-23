👓 Самые читаемые новости на «Клерке» на прошлой неделе (16-22 июня 2025): топ-10
С 30 мая 2025 у бухгалтеров появились особенности работы с персональными данными: таблица
Налоговики назвали основные признаки подмены трудовых отношений
🔤 Госдума приняла закон о защите русского языка от агрессивного использования англицизмов
💳 Мелкие переводы на карту могут заблокировать без объяснений
📄 С 15 июня 2025 начали действовать новые формы документов для выплаты больничных и детских пособий
Правила определения среднего заработка поменяются через 2,5 месяца
Депутат Госдумы: в 2025 году запланировано несколько повышений пенсий
Крайний срок оплаты коммунальных услуг перенесли на 15-е число, привязав к зарплатному дню
ФНС меняет порядок постановки на налоговый учет и снятия с него: проект-2025 приказа
Компенсации за использование работниками личного имущества налоговая может переквалифицировать в зарплату: судебное решение
Как видно, нашу аудиторию продолжают интересовать вопросы, связанные с изменениями-2025 по персданным, а также новые регламенты и новые формы документов. Кстати, новость № 1 — с нашей трехдневной конференции.
А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или волнительной на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.
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