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Владимир Бельковец-Краснов
Обзоры новостей

👓 Самые читаемые новости на «Клерке» на прошлой неделе (16-22 июня 2025): топ-10

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 16 по 22 июня 2025 года.

  1. С 30 мая 2025 у бухгалтеров появились особенности работы с персональными данными: таблица

  2. Налоговики назвали основные признаки подмены трудовых отношений

  3. 🔤 Госдума приняла закон о защите русского языка от агрессивного использования англицизмов

  4. 💳 Мелкие переводы на карту могут заблокировать без объяснений

  5. 📄 С 15 июня 2025 начали действовать новые формы документов для выплаты больничных и детских пособий

  6. Правила определения среднего заработка поменяются через 2,5 месяца

  7. Депутат Госдумы: в 2025 году запланировано несколько повышений пенсий

  8. Крайний срок оплаты коммунальных услуг перенесли на 15-е число, привязав к зарплатному дню

  9. ФНС меняет порядок постановки на налоговый учет и снятия с него: проект-2025 приказа

  10. Компенсации за использование работниками личного имущества налоговая может переквалифицировать в зарплату: судебное решение

Как видно, нашу аудиторию продолжают интересовать вопросы, связанные с изменениями-2025 по персданным, а также новые регламенты и новые формы документов. Кстати, новость № 1 — с нашей трехдневной конференции.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или волнительной на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.

Информации об авторе

Владимир Бельковец-Краснов

Владимир Бельковец-Краснов

шеф-редактор новостей Клерка в СМИ Клерк.ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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