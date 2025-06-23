👓 Самые читаемые новости на «Клерке» на прошлой неделе (16-22 июня 2025): топ-10

Представляю объективный рейтинг самых просматриваемых новостей на «Клерке» с 16 по 22 июня 2025 года.

Как видно, нашу аудиторию продолжают интересовать вопросы, связанные с изменениями-2025 по персданным, а также новые регламенты и новые формы документов. Кстати, новость № 1 — с нашей трехдневной конференции.

А для вас, какая неполитическая новость стала самой важной или волнительной на прошлой неделе? Делитесь ниже в комментариях.