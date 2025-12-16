Бухгалтер уволилась через три дня. Я до сих пор помню ее последние слова

Три года назад ко мне пришел клиент из Краснодара. Сеть кафе быстрого питания. Хотел, чтобы его везде показывали как успешного бизнесмена. Первая встреча. Я спрашиваю про команду. Он начинает с гордостью рассказывать, как у него все организовано. Особенно про главбуха. Женщина сорока пяти лет, работает семь лет, знает бизнес от и до.

Потом добавляет. Она у него вообще как член семьи. Только зарплату получает маленькую, потому что он ей квартиру купил в ипотеку. И машину помог взять. И детям её помогает. Типа, они договорились.

Я сижу, слушаю это и понимаю. Сейчас будет весело.

Через неделю начинается пиар. Статьи, интервью, соцсети. Мы показываем его как крутого предпринимателя. Рассказываем про обороты, про планы, про то, какой он молодец.

В одном интервью журналист спрашивает про команду. Клиент начинает импровизировать. Говорит, что платит всем рыночные зарплаты. Что у него лучшие условия в городе. Что люди к нему выстраиваются в очередь.

Интервью выходит. Набирает просмотры. Комментарии хорошие. Всё как надо.

Через два дня мне звонит этот клиент. Орёт в трубку. Бухгалтер написала заявление. Просто пришла утром, положила на стол бумагу и сказала: работаю три дня по закону, потом всё.

Он в шоке. Не понимает, что случилось. Она же как родная. Он же ей столько добра сделал.

Я прошу переслать её контакты. Звоню сам. Объясняю, что я пиарщик, хочу понять ситуацию, может что-то не так подали в материалах.

Она сначала молчит. Потом говорит спокойно. Семь лет она получала тридцать тысяч. При том, что рынок был восемьдесят минимум. Ипотеку и машину оформили как её долг перед компанией. Официально. В бумагах.

Когда вышло интервью, её коллеги из других компаний начали писать. Поздравляли с такими условиями. Спрашивали, правда ли у них всё так круто. Один её бывший однокурсник прислал вакансию. Сто двадцать тысяч. Без всяких квартир и машин.

Она поняла простую вещь. Семь лет её использовали. Рассказывали сказки про заботу. А на самом деле просто экономили на ней и держали на коротком поводке через долги.

Интервью стало последней каплей. Когда босс начал врать про рыночные зарплаты, она просто не выдержала.

Я спросил, почему она раньше молчала. Она ответила: боялась. Думала, что другой работы не найдёт. Что без его помощи пропадёт. Что он действительно о ней заботится.

А потом увидела себя со стороны. Через глаза тех людей, кто прочитал интервью. И стало стыдно. За то, что терпела. За то, что верила.

Клиент потом месяц искал нового бухгалтера. Нашёл. Платит ей сто сорок. Плюс все социальные. Без всяких квартир.

Я до сих пор помню последнюю фразу той женщины в телефоне. Она сказала: спасибо за пиар. Без него я бы ещё лет пять там сидела и думала, что мне повезло.

Пиар работает не только наружу. Он показывает правду тем, кто внутри. И иногда эта правда больно бьёт по самому бизнесу.

Когда ты врёшь публично, первыми это замечают твои же люди. Те, кто знает реальность. И вот тогда начинается самое интересное.

