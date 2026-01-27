ТОП-5 постов: нюансы интеллектуальных прав на товарный знак

Споры вокруг товарных знаков – самые многочисленные: от конфликта с доменным именем, через тонкости регистрации до злоупотребления правом владельца знака.

Выбрал пять постов, которые за последние полгода имеют больше всего показов и реакций: полезно познакомиться или вспомнить.

1. Доменное имя – не место для чужого товарного знака?

Решаем, оставить свое доменное имя или получить иск о нарушении интеллектуальной собственности на товарный знак.

2. Товарный знак: способ защиты от хитрого владельца интеллектуальных прав

Находим признаки злоупотребления правом на товарный знак со стороны его владельца. Например, покупка интеллектуальных прав на товарный знак незадолго до подачи претензии.

3. «Двойная» регистрация товарного знака: три причины, почему Роспатент заблокирует

Не спешим с регистрацией нового товарного знака, если он сильно похож на ваш товарный знак из реестра.

4. Аббревиатура в товарном знаке: почему ее нельзя игнорировать?

Оцениваем обозначение перед регистрацией товарного знака. Роспатент откажет, если в нем аббревиатура и она совпадает с товарным знаком из реестра.

5. Товарный знак и чужая картинка: сравниваем без ошибок

Видим разницу между сравнением двух картинок и сравнением товарного знака и картинки. Обязательный инструмент для продавца на маркетплейсе!

Следующая подборка – по защите прав на интеллектуальную собственность.