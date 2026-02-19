29 сайтов. Любая компания. Вся правда

Неважно, проверяете ли вы нового контрагента перед крупной сделкой или хотите держать руку на пульсе собственного бизнеса — вот полная подборка открытых государственных ресурсов, где собрана вся ключевая информация:

Базовая «анатомия» компании:

1. ЕГРЮЛ/ЕГРИП — основные регистрационные данные любого бизнеса

2. Реестр МСП — входит ли фирма в число малых и средних предприятий

3. Перечень дисквалифицированных руководителей — не отстранён ли директор от управления

Финансовое «здоровье»:

4. Государственный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчётности — балансы, прибыли, убытки

5. Открытые данные ФНС о выручке и затратах компаний

6. Информация ФНС о фактически перечисленных налогах и сборах за год

7. Сведения ФНС о задолженностях и штрафных санкциях по обязательным платежам

8. Данные ФНС о применяемых специальных режимах налогообложения

Тревожные сигналы:

9. Блокировка расчётных счетов по решению налоговой — заморожены ли операции

10. Банк данных исполнительных производств ФССП — есть ли взыскания

11. Единый федеральный реестр сведений о несостоятельности — стадии банкротства

12. Публикации о намерении инициировать банкротство — ранний индикатор проблем

13. Данные ФНС о выявленных нарушениях налогового законодательства и наложенных санкциях

Судебная история и проверки:

14. Картотека арбитражных дел — полная судебная хроника

15. Единый реестр проверок Генпрокуратуры (неналоговые)

16. Сводный график запланированных инспекций Роструда

17. Классификация работодателей по уровню риска (Роструд)

Лицензии и разрешения:

18. Реестр аннулированных банковских лицензий (ЦБ РФ)

19. Сводный реестр лицензий Росалкогольрегулирования

20. Лицензии в сфере медицины и фармацевтики

21. Общий реестр лицензий по прочим видам деятельности

Госконтракты и репутация:

22. Портал госзакупок (44-ФЗ и 223-ФЗ) — участие в тендерах и контрактах

23. Чёрный список недобросовестных поставщиков

24. Реестр субъектов естественных монополий

Обременения и обязательства:

25. Данные Федресурса о действующих залогах

26. Данные Федресурса о лизинговых обязательствах

Международные ограничения:

27. Санкционные перечни Соединённых Штатов

28. Санкционные перечни Европейского союза

29. Среднесписочная численность сотрудников

Какими сервисами из списка пользуетесь вы? Может, знаете ещё что-то полезное — делитесь в комментариях, дополним подборку вместе