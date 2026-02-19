29 сайтов. Любая компания. Вся правда
Неважно, проверяете ли вы нового контрагента перед крупной сделкой или хотите держать руку на пульсе собственного бизнеса — вот полная подборка открытых государственных ресурсов, где собрана вся ключевая информация:
Базовая «анатомия» компании:
1. ЕГРЮЛ/ЕГРИП — основные регистрационные данные любого бизнеса
2. Реестр МСП — входит ли фирма в число малых и средних предприятий
3. Перечень дисквалифицированных руководителей — не отстранён ли директор от управления
Финансовое «здоровье»:
4. Государственный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчётности — балансы, прибыли, убытки
5. Открытые данные ФНС о выручке и затратах компаний
6. Информация ФНС о фактически перечисленных налогах и сборах за год
7. Сведения ФНС о задолженностях и штрафных санкциях по обязательным платежам
8. Данные ФНС о применяемых специальных режимах налогообложения
Тревожные сигналы:
9. Блокировка расчётных счетов по решению налоговой — заморожены ли операции
10. Банк данных исполнительных производств ФССП — есть ли взыскания
11. Единый федеральный реестр сведений о несостоятельности — стадии банкротства
12. Публикации о намерении инициировать банкротство — ранний индикатор проблем
13. Данные ФНС о выявленных нарушениях налогового законодательства и наложенных санкциях
Судебная история и проверки:
14. Картотека арбитражных дел — полная судебная хроника
15. Единый реестр проверок Генпрокуратуры (неналоговые)
16. Сводный график запланированных инспекций Роструда
17. Классификация работодателей по уровню риска (Роструд)
Лицензии и разрешения:
18. Реестр аннулированных банковских лицензий (ЦБ РФ)
19. Сводный реестр лицензий Росалкогольрегулирования
20. Лицензии в сфере медицины и фармацевтики
21. Общий реестр лицензий по прочим видам деятельности
Госконтракты и репутация:
22. Портал госзакупок (44-ФЗ и 223-ФЗ) — участие в тендерах и контрактах
23. Чёрный список недобросовестных поставщиков
24. Реестр субъектов естественных монополий
Обременения и обязательства:
25. Данные Федресурса о действующих залогах
26. Данные Федресурса о лизинговых обязательствах
Международные ограничения:
27. Санкционные перечни Соединённых Штатов
28. Санкционные перечни Европейского союза
29. Среднесписочная численность сотрудников
Какими сервисами из списка пользуетесь вы? Может, знаете ещё что-то полезное — делитесь в комментариях, дополним подборку вместе
Информации об авторе
