Увольнение сотрудника по инициативе работодателя: как оформить без риска восстановления через суд

Увольнение по инициативе работодателя — одна из самых конфликтных зон трудового права. Компания может быть уверена, что сотрудник систематически нарушает обязанности, не справляется с работой или фактически перестал приносить результат, но этого недостаточно. В трудовом споре суд будет проверять не только причины увольнения, но и всю процедуру: документы, сроки, объяснения работника, формулировки приказов и доказательства самого нарушения.

Поэтому главная ошибка работодателя — сначала решить, что сотрудника нужно увольнять, а документы оформлять уже потом. В трудовом праве именно процедура часто определяет исход спора.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в судах, сопровождаю трудовые споры, увольнение сотрудников, взыскание убытков и защиту работодателей.