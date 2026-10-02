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Эдуард Савуляк
НДФЛ
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Для нерезидентов дивиденды и проценты обойдутся в 30%

И такая норма вошла в правительственный законопроект 617-9.

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Вчера мы уже достаточно много говорили про законопроект 617-9: тут тебе и обновленный налог на вклады, и притеснение КИКов и много еще чего. Поэтому пугать еще и темой про нерезидентов, на ночь глядя, мы уже не стали.

Но сегодня все уже отдохнули, поэтому - начинаем!

Итак, чиновники из Минфина, своим законопроектом, видимо, решили "всем сестрам раздать по серьгам", поэтому, зацепив всех, от вкладчиков до олигархов, они не могли не вспомнить про "уехавших".

Так вот, с 2027 года, налоговые нерезиденты, которые получают дивиденды от российских компаний, а также проценты от российских банков, будут платить 30% НДФЛ (а не 13-22%, как резиденты) и уж точно не 15% (как сейчас).

Естественно, оговорка по Фрейду про СиДН (Соглашение об избежании двойного налогообложения) - тоже имеется.

Другое дело, много ли тех, кто сможет воспользоваться льготами этого СиДН?

Ведь, немало уехавших, фактически проживают:

а) или там, с кем СиДН уже нет,

б) или там, где действие его "приостановлено" (все недружественные страны),

в) или считают себя резидентам "нигде".

В общем, всем тем, у кого осталась "дивидендная или процентная связь" с Россией, настало время крепко задуматься. Тем более, если, именно в Вашем случае, светит заплатить налоги дважды (и в России, и на чужбине).

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Эдуард Савуляк

Эдуард Савуляк

Руководитель в ООО

5 подписчиков109 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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Комментарии
1
  • Эдуард Савуляк
    Руководитель

    Уж не знаю, как это бьется с "повышением инвестиционной привлекательности" российского фондового рынка (и не только), но вот только налоговая нагрузка для нерезидента у нас теперь будет, как в США. Только перспективы у рынка США никому доказывать не приходится

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