До 240 часов сверхурочно: что работодателям разрешат с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года меняются правила сверхурочной работы.

Самая заметная цифра — 240 часов в год вместо 120.

На первый взгляд для работодателей все просто: сотрудников можно будет привлекать к переработкам в два раза чаще.

Но это не совсем так.

Новый лимит не начинает автоматически действовать во всех компаниях с 1 сентября. Чтобы использовать дополнительные часы, работодателю придется выполнить условия Трудового кодекса.

Разберемся, что именно изменится.