До 240 часов сверхурочно: что работодателям разрешат с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года меняются правила сверхурочной работы.
Самая заметная цифра — 240 часов в год вместо 120.
На первый взгляд для работодателей все просто: сотрудников можно будет привлекать к переработкам в два раза чаще.
Но это не совсем так.
Новый лимит не начинает автоматически действовать во всех компаниях с 1 сентября. Чтобы использовать дополнительные часы, работодателю придется выполнить условия Трудового кодекса.
Разберемся, что именно изменится.
240 часов — не новый лимит для всех
Сейчас общая продолжительность сверхурочной работы ограничена 120 часами в год на одного сотрудника.
С 1 сентября работодатель сможет увеличить ее до 240 часов в год.
Но только если такая возможность предусмотрена:
коллективным договором и (или) отраслевым или межотраслевым соглашением, которое распространяется на работодателя.
Поэтому обычного приказа директора:
«С 1 сентября устанавливаем лимит 240 часов»
недостаточно.
Если соответствующего основания нет, для работодателя продолжает иметь значение обычный предел в 120 часов.
Есть еще ограничение в течение дня
Даже если компания вправе использовать повышенный годовой лимит, сотрудника нельзя заставить отработать все дополнительные часы за короткий период.
С 1 сентября сверхурочная работа по общему правилу не должна превышать 4 часов в день.
Кроме того, работодатель по-прежнему обязан вести точный учет сверхурочной работы каждого сотрудника.
Это важно.
Если компания не может подтвердить, сколько часов человек фактически переработал, спор быстро переходит из вопроса организации труда в вопрос оплаты.
Как платить за дополнительные часы
Увеличение лимита не означает, что дополнительные 120 часов можно оплачивать как обычное рабочее время.
В пределах первых 120 часов сохраняется принцип повышенной оплаты.
За первые два часа сверхурочной работы — не менее чем в полуторном размере.
За последующие — не менее чем в двойном.
А начиная со 121-го часа сверхурочной работы в году каждый час оплачивается не менее чем в двойном размере.
Например, сотрудник к ноябрю уже отработал 120 часов сверхурочно.
В декабре работодатель привлекает его еще на 15 часов.
Эти 15 часов нельзя оплачивать по обычной ставке или применять к первым двум часам полуторный коэффициент.
Начиная со 121-го часа действует минимум — двойная оплата за каждый час.
Можно ли просто попросить сотрудника остаться после работы
Здесь тоже ничего принципиально не меняется.
Сам факт увеличения годового лимита не отменяет установленный порядок привлечения к сверхурочной работе.
В предусмотренных ТК РФ случаях необходимо письменное согласие работника.
Для отдельных категорий сотрудников действуют дополнительные гарантии.
Поэтому фраза руководителя:
«Теперь закон разрешает 240 часов, поэтому сегодня все остаются до десяти»
сама по себе законным основанием не становится.
Сначала нужно определить, допускается ли сверхурочная работа в конкретной ситуации и требуется ли согласие сотрудника.
Для некоторых работников 240 часов не будет
Закон устанавливает категории сотрудников, для которых предел остается на уровне 120 часов в год.
В частности, повышенный лимит не применяется к работникам, условия труда которых по результатам специальной оценки отнесены к вредным условиям подклассов 3.3 и 3.4.
Есть и другая группа.
Например, пенсионеров и предпенсионеров, а также работников с определенными вредными условиями труда можно будет привлекать к сверхурочной работе свыше 120 часов только с письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.
Поэтому применять правило «240 часов» ко всему штату одинаково нельзя.
Появляется дополнительная гарантия
Работникам, которые привлекаются к сверхурочной работе свыше 120 часов в год, предоставляется дополнительная гарантия при прохождении диспансеризации.
Такой сотрудник сможет получить освобождение от работы на один рабочий день в год с сохранением места работы и среднего заработка.
Получается, что увеличение возможностей работодателя одновременно сопровождается дополнительными правами сотрудников.
Где бизнес может ошибиться
Представим компанию, где регулярно возникают переработки.
Руководитель узнает о новом лимите и решает:
«Отлично. Раньше было 120, теперь 240».
Бухгалтерия продолжает считать сверхурочные по старому алгоритму.
Кадровая служба не проверяет коллективный договор.
Письменные согласия сотрудников оформляются так же, как раньше.
А часть работников вообще относится к категории, для которой лимит увеличивать нельзя.
Проблема обнаруживается через несколько месяцев, когда сотрудник увольняется и требует доплатить за переработки.
И тогда работодателю придется доказывать:
сколько часов человек работал;
на каком основании его привлекали;
имела ли компания право превысить 120 часов;
как рассчитывалась оплата.
Поэтому изменение статьи 99 ТК РФ — не просто разрешение «работать больше».
Это еще и дополнительная зона кадрового учета.
Что проверить до 1 сентября
Работодателю стоит пройти пять пунктов.
Первое — коллективный договор и отраслевое соглашение.
Есть ли вообще основание использовать лимит до 240 часов?
Второе — категории сотрудников.
Нет ли среди них работников, для которых предел остается 120 часов или действуют дополнительные гарантии?
Третье — порядок получения согласия.
Проверьте, в каких ситуациях оно требуется.
Четвертое — учет рабочего времени.
Компания должна точно понимать, сколько сверхурочных часов накоплено у каждого сотрудника.
Пятое — расчет зарплаты.
Начиная со 121-го часа нужно корректно применять правила повышенной оплаты.
Главное
С 1 сентября 2026 года работодатели действительно получают возможность увеличить сверхурочную работу до 240 часов в год.
Но формула:
«раньше разрешали 120, теперь разрешают 240»
слишком упрощает новые правила.
На практике нужно проверить:
основание → категорию работника → согласие → количество часов → оплату.
И особенно внимательно стоит относиться к 121-му часу.
Потому что именно после него для бизнеса начинается не просто дополнительная переработка, а новый режим ограничений, гарантий и оплаты.
✔ Сохраните статью, если сотрудники вашей компании регулярно работают сверхурочно. С 1 сентября возможностей у работодателя станет больше, но обычная просьба «остаться сегодня подольше» по-прежнему может закончиться трудовым спором, если компания неправильно оформила согласие, не учла часы или ошиблась при расчете зарплаты.
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