Главбух и финдиректор под прицелом субсидиарки: Как не стать соучастником чужих схем

«Я просто выполнял приказ директора» больше не спасает от субсидиарки. Кредиторы все чаще взыскивают долги компании с главбуха и финдиректора. Где грань между трудовыми обязанностями и соучастием? Разбираем маркеры КДЛ, риски пропавшей первички и алгоритм защиты: от ч. 8 ст. 7 Закона № 402-ФЗ до фиксации хэш-суммы базы 1С при увольнении.

«Я просто выполнял распоряжение генерального директора» — фраза, которая еще десять лет назад закрывала любые претензии кредиторов к бухгалтерии. Сегодня в арбитражных судах она не работает.

Поток заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности топ-менеджмента финансового блока не снижается. Конкурсные управляющие и налоговые органы включают главных бухгалтеров и финансовых директоров в пул ответчиков наряду с бенефициарами и «номиналами». Логика кредиторов проста: директор мог не разбираться в тонкостях учета, но человек, который нажимал кнопки в клиент-банке и составлял налоговые декларации, не мог не понимать, к чему идет компания.

Где заканчивается трудовая субординация и начинается гражданско-правовой деликт? По каким маркерам суды отделяют добросовестного учетчика от контролирующего должника лица (КДЛ)? Разбираем нормативную базу, судебную практику и инструменты защиты.

l. Когда главбух становится КДЛ: позиция закона и Верховного Суда

Понятие контролирующего лица закреплено в ст. 61.10 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». КДЛ — это лицо, имеющее право давать обязательные указания либо возможность иным образом определять действия должника, в том числе путем принуждения руководителя или оказания определяющего влияния.

Сам по себе факт работы в должности главного бухгалтера или финансового директора не создает автоматической презумпции контроля. Эту позицию четко зафиксировал Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении № 53 (п. 3):

Главный бухгалтер, финансовый директор или аудитор могут быть признаны КДЛ, если они вышли за пределы обычных трудовых обязанностей и фактически участвовали в определении судьбы бизнеса либо извлекли прямую неправомерную выгоду.

Однако на практике кредиторы пытаются доказать фактический контроль через совокупность косвенных признаков.

Пять маркеров, превращающих финансиста в КДЛ:

1. Единоличное распоряжение финансами. Наличие генеральной банковской доверенности, права первой подписи или использование токена директора на рабочем компьютере бухгалтера без письменных реестров на оплату.

2. Вхождение в корпоративную структуру. Участие в совете директоров, владение даже минимальной долей в уставном капитале (1–5%) или статус участника в связанных компаниях группы.

3. Участие в бизнес-решениях. Согласование условий сделок, переписка с контрагентами относительно скидок, отсрочек, условий поставок, подписание договоров по доверенности.

4. Нетипичные доходы и активы. Выплата бонусов перед банкротством, оформление беспроцентных займов от компании на бухгалтера, покупка имущества должника с дисконтом.

5. Родственные или доверительные связи. Брак, близкое родство или совместное участие в иных коммерческих проектах с учредителями и директором.

ll. Исполнитель vs Соучастник: таблица разграничения ответственности

Суды оценивают поведение специалиста по двум осям: степень самостоятельности и наличие личной выгоды.

Критерий Добросовестный работник (нет КДЛ) Соучастник схемы (риск субсидиарки / убытков) Отражение операций в учете Фиксирует хозяйственные операции на основе поступивших от директора первичных документов. Изготавливает фиктивные акты и накладные («рисует первичку»), формирует фиктивный документооборот. Платежи и распределение денег Платит строго по утвержденным руководителем платежным поручениям и реестрам. Самостоятельно определяет очередность гашения долгов, направляет средства «нужным» кредиторам в ущерб остальным. Налоговые риски Информирует руководство о рисках доначислений через служебные записки. Моделирует схему уклонения от налогов (дробление, транзитные технические компании) и администрирует ее. Базы данных и архив Ведет архив, при увольнении передает дела, оригиналы и бэкапы 1С по описи директору. Скрывает, затирает базы 1С, уничтожает серверы или уклоняется от передачи документов конкурсному управляющему. Доходы Получает фиксированный оклад и официальные трудовые премии в рамках рынка. Получает процент от выведенных сумм, наличные «в конвертах» или имущество должника в собственность.

lll. Топ-3 основания для привлечения бухгалтерии к ответу

Основание 1. Непередача первички и баз данных (пп. 2 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве)

Классическая ловушка: директор в суде утверждает: «Я руководил стратегически, а всей бухгалтерией и документами распоряжался главбух. Это он не передал документы управляющему».

Если в должностной инструкции или трудовом договоре закреплена обязанность главбуха хранить документацию и обеспечивать сохранность баз данных, суд может переложить бремя доказывания на бухгалтера. Если бухгалтер уволился за полгода до банкротства и бросил архив без описи — отбиться от субсидиарной ответственности крайне сложно.

Основание 2. Налоговые схемы и соучастие в причинении вреда (ст. 1064 ГК РФ)

Когда банкротство запускается по инициативе ФНС после выездной проверки, налоговики изымают рабочую переписку, файлы компьютеров и серверы. Если в почте финдиректора обнаруживаются шаблоны договоров с фирмами-«однодневками», файлы расчета налоговой экономии от искусственного дробления или переписка с номинальными руководителями контрагентов, суд признает финансиста сопричинителем вреда.

Даже если финансиста не признают КДЛ по ст. 61.10 Закона о банкротстве, с него могут взыскать солидарные убытки на основании ст. 1064 Гражданского кодекса РФ.

Основание 3. Оформление бестоварных сделок задним числом

Подписание актов зачета взаимных требований или договоров уступки накануне банкротства с целью перевести ликвидную дебиторскую задолженность на дружественные структуры. Суды квалифицируют такое поведение как активное способствование выводу активов.

lV. Алгоритм правовой самообороны: правила гигиены для главбуха и финдиректора

Чтобы не оказаться солидарным должником на десятки и сотни миллионов рублей, внедрите базовые правила профессиональной безопасности:

1. Щит из статьи 7 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Мало кто применяет часть 8 статьи 7 Закона № 402-ФЗ, хотя это главный юридический иммунитет бухгалтера:

-При наличии разногласий между руководителем и главным бухгалтером по поводу отражения операции первичный документ принимается к учету только по письменному распоряжению руководителя.

В этом случае единоличную ответственность за достоверность созданной информации несет исключительно руководитель организации.

Если директор настаивает на проведении сомнительной операции — составляйте служебную записку с мотивированным отказом и требуйте прямого письменного указания на проведение операции.

2. Табу на электронные ключи директора

Никогда не храните токен с ЭЦП директора на своем рабочем столе и не отправляйте платежи с директорской подписью со своего IP-адреса. Судебная экспертиза легко устанавливает MAC-адрес устройства и логи входов. Если директор «не знал» о платеже, но подпись стояла его, а транзакция ушла с компьютера главбуха — подозрение в несанкционированном выводе средств падает на бухгалтера.

3. Отказ от права подписи договоров по доверенности

Главбух не должен подменять собой коммерческого директора или отдел снабжения. Подписание договоров с контрагентами выводит сотрудника за рамки технического учета и переводит его в категорию лиц, определяющих хозяйственную деятельность.

4. Идеальный акт приема-передачи при увольнении

Никогда не увольняйтесь «молча».

Составьте подробнейшую опись сдаваемых документов (папки по годам, журналы учета, банковские выписки).

Зафиксируйте выгрузку базы 1С: запишите бэкап на внешний носитель, опечатайте его, рассчитайте и зафиксируйте в акте контрольную сумму файла (хэш md5/sha256).

Если директор уклоняется от подписания акта — направьте опись ценным письмом с описью вложения на юридический адрес компании, а электронные копии заверьте у нотариуса (протокол осмотра доказательств).

Резюме

Субсидиарная ответственность главбуха — это не месть законодателя за ошибки в декларациях, а следствие утраты профессионального нейтралитета.

Пока бухгалтер выполняет техническую функцию учета на основании подтверждающих документов директора — он наемный работник под защитой ТК РФ. Но как только финансист начинает самостоятельно «спасать компанию», скрывать базы или оптимизировать налоги через сомнительные каналы, он автоматически разделяет финансовую судьбу бизнеса своим личным имуществом.