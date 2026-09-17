В Госдуму внесли поправки: МРОТ теперь только из «чистой» зарплаты

В сентябре 2026 года в Государственную Думу внесли законопроект (№ 1340887-8), который меняет правила сравнения зарплаты с МРОТ. Его автор — депутат Андрей Свинцов.

Суть инициативы в том, чтобы закрепить: не ниже минимального размера оплаты труда должна быть именно «чистая» часть заработка — то есть оклад или тарифная ставка. А все премии, надбавки, доплаты за особые условия труда и другие стимулирующие или компенсационные выплаты предлагается начислять сверх этой суммы.

В чём проблема сейчас?

По действующей редакции части 3 статьи 133 ТК РФ месячная зарплата работника, который полностью отработал норму времени и выполнил трудовые обязанности, не может быть ниже МРОТ. При этом в статье 129 ТК РФ зарплата раскрывается шире: в неё входят и вознаграждение за труд, и компенсационные, и стимулирующие выплаты. Из-за такой формулировки на практике сложилась ситуация, когда работодатели включали в сумму, идущую «в зачёт» МРОТ, разные доплаты: за ночную или сверхурочную работу, труд в выходные и праздники, совмещение профессий, за особые климатические условия, районные коэффициенты и процентные надбавки. В результате такие выплаты фактически становились просто доплатой до минимума и теряли свой изначальный смысл: компенсационные — возмещать особые условия труда, а стимулирующие — поощрять за результаты. Автор законопроекта отмечал, что это противоречит конституционным принципам равенства и справедливости в сфере труда. Кстати, инициатива отчасти направлена на то, чтобы имплементировать в закон правовые позиции Конституционного Суда РФ, который ранее указывал, что ряд выплат (например, за работу в особых условиях) не должен засчитываться в счёт МРОТ.

Что предлагает законопроект?

Поправки предлагают прямо прописать в статье 133 ТК РФ, что при сравнении с МРОТ учитывается только базовая часть — вознаграждение за труд (оклад, тарифная ставка). А компенсационные и стимулирующие выплаты (доплаты за особые условия, премии и иные поощрительные выплаты) должны начисляться сверх суммы, которая уже не ниже МРОТ.

Что это значит на практике?

Пример. Сейчас возможна ситуация: оклад 20 тысяч рублей, а стимулирующая премия доводит итоговую сумму ровно до уровня МРОТ. По новым правилам такой механизм может стать недопустимым: базовая часть (20 тысяч) должна сама по себе быть не ниже МРОТ, а премия начисляется сверху. Работодателям, вероятно, придётся пересмотреть системы оплаты труда, чтобы гарантировать, что тарифная часть изначально соответствует новому требованию.

Что дальше?

На момент написания статьи законопроект ещё находится на рассмотрении. Если его примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.

Вывод

Инициатива направлена на то, чтобы чётко разделить в зарплате гарантированный минимум и выплаты, которые компенсируют или стимулируют особые условия или результаты труда. Для работников это может означать большую прозрачность и гарантию, что «надбавочная» часть не будет использоваться для дотягивания до минимума. Для работодателей — необходимость внимательнее подходить к формированию структуры оплаты труда.

Следите за прохождением законопроекта: в окончательной редакции текст может скорректироваться.