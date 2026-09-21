KPI и OKR есть, а управляемости нет: почему показатели не помогают бизнесу расти

Почему KPI усиливают конфликты между подразделениями

KPI могут не только тормозить стратегию, но и усиливать конфликты внутри компании. Это происходит, когда показатели внедряются «лоскутно»: каждый отдел получает свои KPI, но связи между подразделениями не настраиваются.

В такой системе каждый руководитель и каждый сотрудник старается выполнить свои показатели. Проблема в том, что локальный результат одного отдела может ухудшать результат другого отдела или всего бизнес-процесса.

Компания получает парадоксальную ситуацию: подразделения выполняют KPI и даже получают премии, но общий процесс становится хуже. Причина — отсутствие горизонтальной связки между показателями.

Первый тип конфликта — прямое противоречие KPI.

Классический пример — маркетинг и продажи. Маркетинг отвечает за количество лидов и снижение стоимости лида. Продажи отвечают за конверсию и средний чек. Если маркетинг всерьёз начнёт выполнять свои показатели, он может привести много дешёвых лидов. Но дешёвые лиды не обязательно будут целевыми.

В итоге маркетинг выполнит KPI, а продажи получат поток заявок, который ухудшает их конверсию. Один отдел формально успешен, другой страдает от качества входящего потока.

Исправление — измерять не просто количество лидов, а количество целевых лидов. Для продаж корректнее смотреть не просто общую конверсию, а конверсию целевых лидов. Тогда оба отдела начинают работать на один и тот же результат.

Второй тип конфликта — несостыкованные входы и выходы между отделами.

Один отдел может передавать другому работу не вовремя, не в том виде, не с теми данными или не в нужном качестве. До внедрения KPI сотрудники часто исправляют такие ошибки друг за друга. Это воспринимается как командность: кто-то не донёс информацию, кто-то другой дозаполнил, поправил, уточнил, переделал.

После внедрения KPI такая модель ломается. Сотрудники начинают защищать собственные показатели и меньше готовы исправлять ошибки смежников. Конфликты становятся заметнее, потому что чужие недоработки теперь напрямую мешают выполнять личные KPI.

Простой пример: администратор должен распределять заявки между отделами. Если ему поставить только показатель скорости распределения, он будет быстро отправлять заявки дальше. Но если заявки часто уходят не в тот отдел, скорость не решает проблему. Наоборот, она усиливает хаос.

В такой ситуации нужен не один показатель, а два: распределение заявок в срок и корректное распределение заявок. Тогда сотрудник отвечает не только за скорость, но и за качество передачи работы.

Третий тип конфликта — перегрузка бизнес-процесса из-за перевыполнения KPI.

Иногда один отдел выполняет или перевыполняет план, но бизнесу от этого становится хуже. Например, продажи могут продать больше, чем производство или логистика способны выполнить. Формально отдел продаж успешен. Фактически компания получает срывы сроков, возвраты, недовольство клиентов и репутационные потери.

Общий результат цепочки ограничен самым слабым звеном. Если одно подразделение может обработать 15 единиц, второе — 10, третье — 5, а четвёртое — 37, вся система в целом способна стабильно выдать только 5 единиц. Пока самое слабое звено не усилено, давление на остальные участки не даст роста результата.

Поэтому KPI нельзя настраивать только по принципу «продавайте больше», «производите больше», «снижайте затраты». Нужно смотреть на всю цепочку: где возникает ограничение, какой отдел создаёт нагрузку, какой отдел не может её обработать, какие показатели нужно согласовать.

Чтобы KPI не разрывали бизнес-процессы, нужно описывать требования внутренних клиентов друг к другу. Отделы должны понимать, в каком виде, в какие сроки и с каким качеством работа передаётся дальше. Эти требования можно переводить в KPI, стандарты качества и показатели корректности передачи.

Правильные KPI соединяют подразделения в единую систему. Неправильные KPI заставляют каждый отдел тянуть результат на себя.