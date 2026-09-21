KPI и OKR есть, а управляемости нет: почему показатели не помогают бизнесу расти

KPI и OKR часто внедряют с понятным ожиданием: процессы в бизнесе станут прозрачнее, сотрудники начнут лучше понимать цели, руководителям будет проще управлять результатом, а премирование станет справедливее. Но на практике бывает иначе. Показатели есть, матрицы заполнены, премии считаются, а управляемость не появляется.
Стратегия по-прежнему живёт отдельно от ежедневной работы. Подразделения продолжают спорить друг с другом. Сотрудники начинают отказываться от задач, потому что «это не входит в KPI». Руководители видят цифры, но не получают реального движения бизнеса вперёд.
Проблема не в том, что KPI и OKR как инструмент не работает. А в том, как именно построена система целевого управления. Если KPI разрабатываются от должностных инструкций и используются только для оценки персонала, они фиксируют текущее положение дел. Если показатели связаны со стратегией, бизнес-процессами и реальной зоной влияния сотрудников, KPI становятся инструментом управления.
Почему KPI и OKR не работают как система управления
KPI и OKR перестают работать как система управления, когда превращаются в инструмент оценки отдельных сотрудников. В такой логике показатели нужны прежде всего для расчёта премии, контроля выполнения обязанностей и управления фондом оплаты труда.
Но изначально KPIи OKR должны были решать другую задачу. Они должны помогать компании двигаться к стратегическим целям. То есть связывать то, куда хочет прийти бизнес, с тем, что делают подразделения и конкретные сотрудники.
Разница принципиальная.
Подход
Что измеряется
К чему приводит
KPI и OKR как часть целевого управления
Стратегические приоритеты, изменения, рост, вклад подразделений в общий результат
Компания движется к целям, показатели помогают управлять изменениями
KPI и OKR как оценка персонала
Текущие обязанности, должностные инструкции, локальная результативность сотрудников
Компания закрепляет текущее положение дел, а стратегия остаётся отдельно
Когда KPI и OKR строятся от должностных инструкций, они описывают то, что уже есть. Сотрудник и раньше выполнял эти обязанности, просто теперь часть действий привязали к премии. Такой подход может повысить дисциплину на отдельных участках, но он не помогает бизнесу меняться.
Должностная инструкция фиксирует регулярную деятельность. Стратегия требует другого: новых приоритетов, новых продуктов, новых клиентов, новых каналов, новых способов работы. Если эти изменения не попали в KPI, сотрудники не будут воспринимать их как часть своей ответственности.
Важно разделять регулярную работу и приоритеты развития. Оклад оплачивает выполнение базовых обязанностей. KPI должны фокусировать внимание на том, что особенно важно для бизнеса сейчас: рост, изменения, стратегические задачи, согласованность действий между подразделениями.
Если матрица KPI пытается покрыть всю должностную инструкцию, она становится перегруженной и теряет управленческий смысл. В ней должно быть не всё, что делает сотрудник, а то, что действительно двигает компанию к целям.
Как KPI и OKR отрываются от стратегии и начинают тормозить бизнес
Одна из главных ошибок — ситуация, когда стратегия компании существует отдельно, а KPI и OKR сотрудников отдельно. Руководитель может понимать, куда нужно двигаться бизнесу, но если эта логика не переведена в показатели, сотрудники продолжают работать по старым приоритетам.
До внедрения KPI и OKR стратегия часто реализуется вручную. Директор формулирует новую идею, запускает проект, просит команду переключиться на другой рынок, продукт или клиентский сегмент. Такой способ управления может быть хаотичным, но сотрудники обычно готовы перестраиваться, потому что их доход не привязан жёстко к узкому набору показателей.
После внедрения KPI и OKR ситуация может стать хуже. Если показатели разработаны не от стратегии, а от должностных инструкций, сотрудник начинает защищать свою матрицу. Он концентрируется на том, за что получит премию. Всё, что мешает выполнить KPI, воспринимается как лишняя нагрузка.
Так появляется типичная фраза: «Это не входит в мои KPI».
Формально сотрудник может быть не прав, потому что бизнесу действительно нужна новая задача. Но в логике системы он действует рационально: если задача не влияет на его показатели, а невыполнение KPI грозит потерей премии или другими последствиями, сотрудник будет защищать личный результат.
В результате стратегия остаётся в голове директора, а сотрудники живут внутри своих KPI. Компания вроде бы становится более «цифровой» и «управляемой», но фактически начинает хуже реагировать на изменения.
Чтобы KPI работали на стратегию, стратегические приоритеты нужно разложить по подразделениям. Например, если компания хочет увеличить выручку от клиентов сегмента А, продвигать комплексное обслуживание, развивать кредитные программы, переводить клиентов сегмента B на портал и запускать инновационные продукты, эти задачи не могут остаться только на уровне продаж.
В такой стратегии участвуют разные функции:
маркетинг должен привлекать целевых клиентов и продвигать целевые продукты;
продажи должны работать с нужными сегментами и переводить клиентов на новые форматы обслуживания;
разработка должна выпускать новые продукты;
производство должно поддерживать выпуск и выполнение заказов;
IT должно обеспечить работу портала;
финансы должны контролировать кредитные программы и дебиторскую задолженность;
логистика может быть связана с комплексным обслуживанием и сроками выполнения заказов.
Если эти приоритеты не попали в KPI подразделений, сотрудники продолжат выполнять привычные показатели: выручку, количество звонков, количество коммерческих предложений, дебиторскую задолженность, активность по клиентской базе. Эти метрики могут быть полезны, но сами по себе они не гарантируют реализации стратегии.
Исправлять такую ситуацию можно без полного разрушения системы KPI. Достаточно начать с нескольких шагов.
Сначала нужно конкретизировать стратегию хотя бы до ответов на базовые вопросы: с какими клиентами компания хочет работать в первую очередь, какие продукты или услуги продвигать, на каких преимуществах делать упор, какие каналы или процессы нужно развивать.
Затем нужно выбрать 5–6 показателей, по которым будет измеряться успех стратегии. После этого важно определить подразделения, которые реально влияют на эти показатели, и добавить стратегические KPI в матрицы ответственных сотрудников. Обычно речь идёт не о десятках новых метрик, а об одном-двух стратегических показателях для ключевых ролей.
Хороший признак рабочей системы KPI — появление новых показателей, которых раньше в компании не измеряли. Стратегия почти всегда означает движение к новому состоянию. Если KPI из года в год остаются прежними, значит, компания продолжает измерять привычную деятельность и не видит новых рычагов влияния на результат.
Почему KPI усиливают конфликты между подразделениями
KPI могут не только тормозить стратегию, но и усиливать конфликты внутри компании. Это происходит, когда показатели внедряются «лоскутно»: каждый отдел получает свои KPI, но связи между подразделениями не настраиваются.
В такой системе каждый руководитель и каждый сотрудник старается выполнить свои показатели. Проблема в том, что локальный результат одного отдела может ухудшать результат другого отдела или всего бизнес-процесса.
Компания получает парадоксальную ситуацию: подразделения выполняют KPI и даже получают премии, но общий процесс становится хуже. Причина — отсутствие горизонтальной связки между показателями.
Первый тип конфликта — прямое противоречие KPI.
Классический пример — маркетинг и продажи. Маркетинг отвечает за количество лидов и снижение стоимости лида. Продажи отвечают за конверсию и средний чек. Если маркетинг всерьёз начнёт выполнять свои показатели, он может привести много дешёвых лидов. Но дешёвые лиды не обязательно будут целевыми.
В итоге маркетинг выполнит KPI, а продажи получат поток заявок, который ухудшает их конверсию. Один отдел формально успешен, другой страдает от качества входящего потока.
Исправление — измерять не просто количество лидов, а количество целевых лидов. Для продаж корректнее смотреть не просто общую конверсию, а конверсию целевых лидов. Тогда оба отдела начинают работать на один и тот же результат.
Второй тип конфликта — несостыкованные входы и выходы между отделами.
Один отдел может передавать другому работу не вовремя, не в том виде, не с теми данными или не в нужном качестве. До внедрения KPI сотрудники часто исправляют такие ошибки друг за друга. Это воспринимается как командность: кто-то не донёс информацию, кто-то другой дозаполнил, поправил, уточнил, переделал.
После внедрения KPI такая модель ломается. Сотрудники начинают защищать собственные показатели и меньше готовы исправлять ошибки смежников. Конфликты становятся заметнее, потому что чужие недоработки теперь напрямую мешают выполнять личные KPI.
Простой пример: администратор должен распределять заявки между отделами. Если ему поставить только показатель скорости распределения, он будет быстро отправлять заявки дальше. Но если заявки часто уходят не в тот отдел, скорость не решает проблему. Наоборот, она усиливает хаос.
В такой ситуации нужен не один показатель, а два: распределение заявок в срок и корректное распределение заявок. Тогда сотрудник отвечает не только за скорость, но и за качество передачи работы.
Третий тип конфликта — перегрузка бизнес-процесса из-за перевыполнения KPI.
Иногда один отдел выполняет или перевыполняет план, но бизнесу от этого становится хуже. Например, продажи могут продать больше, чем производство или логистика способны выполнить. Формально отдел продаж успешен. Фактически компания получает срывы сроков, возвраты, недовольство клиентов и репутационные потери.
Общий результат цепочки ограничен самым слабым звеном. Если одно подразделение может обработать 15 единиц, второе — 10, третье — 5, а четвёртое — 37, вся система в целом способна стабильно выдать только 5 единиц. Пока самое слабое звено не усилено, давление на остальные участки не даст роста результата.
Поэтому KPI нельзя настраивать только по принципу «продавайте больше», «производите больше», «снижайте затраты». Нужно смотреть на всю цепочку: где возникает ограничение, какой отдел создаёт нагрузку, какой отдел не может её обработать, какие показатели нужно согласовать.
Чтобы KPI не разрывали бизнес-процессы, нужно описывать требования внутренних клиентов друг к другу. Отделы должны понимать, в каком виде, в какие сроки и с каким качеством работа передаётся дальше. Эти требования можно переводить в KPI, стандарты качества и показатели корректности передачи.
Правильные KPI соединяют подразделения в единую систему. Неправильные KPI заставляют каждый отдел тянуть результат на себя.
Почему KPI снижают вовлечённость сотрудников
Неправильные KPI влияют не только на стратегию и процессы, но и на мотивацию людей. Особенно сильно страдают сотрудники, которые хорошо работают и привыкли отвечать за результат.
Сотрудник готов отвечать за свою работу. Но он не готов отвечать за показатель, на который не может повлиять. Если премия зависит от слишком общего, чужого или непрозрачного результата, KPI начинают восприниматься как несправедливость.
Первая ошибка — включать корпоративные показатели в матрицы исполнителей.
Например, когда доход рядового сотрудника зависит от прибыли компании, общей выручки или другого результата верхнего уровня. Руководителям может казаться, что так каждый сотрудник начнёт разделять цели бизнеса. Но для исполнителя такая связь часто непонятна.
Сотрудника наняли выполнять конкретную работу. Он может влиять на качество своих действий, сроки, объём задач, точность, коммуникацию, обработку заявок или другие показатели своего уровня. Но он не может напрямую управлять прибылью всей компании.
Если его доход зависит от результата, на который он не влияет, система воспринимается как несправедливая.
Вторая ошибка — использовать групповые KPI там, где можно измерить индивидуальный вклад.
Коллективные показатели часто вводят с хорошей целью: сохранить командный дух, не допустить замыкания сотрудников на личных задачах, стимулировать взаимопомощь. Но у групповых KPI есть риск: они выжигают мотивацию сильных сотрудников.
Слабый сотрудник выигрывает от общего результата, потому что команда вытягивает его вклад. Сильный сотрудник, наоборот, понимает, что работает не только за себя, но и за тех, кто делает меньше. В результате лучший сотрудник теряет ощущение справедливости.
Групповые KPI допустимы, но не везде. Они оправданы, когда результат действительно командный и индивидуальный вклад невозможно выделить. Например, в проектной работе, где есть общий проектный результат. Или в задаче, где невозможно разделить индивидуальную ответственность. Или в небольшой команде, где в периоды пиковой нагрузки сотрудники временно помогают друг другу.
Но если индивидуальный результат можно измерить, лучше не заменять его групповым. Командность не должна становиться способом переложить управленческую ответственность за слабых сотрудников на сильных.
Третья ошибка — включать в KPI чужие показатели.
Показатель должен находиться в зоне влияния сотрудника или отдела. Если отдел не может управлять результатом, он не должен отвечать за него премией.
Например, маркетинг не должен отвечать за выручку, если его реальная зона влияния — количество и качество целевых лидов. Разработка не должна отвечать за продажи нового продукта, если она влияет на сроки разработки, качество продукта, документацию и готовность решения к передаче дальше. Продажи на входящих запросах не должны отвечать за количество новых клиентов, если не влияют на количество входящих заявок.
Корректный KPI отвечает на простой вопрос: может ли сотрудник своими действиями повлиять на этот показатель? Если ответ отрицательный, показатель будет снижать мотивацию, а не управлять результатом.
Что нужно делать, чтобы KPI начали приносить пользу
когда становятся частью регулярного управленческого цикла. Недостаточно один раз разработать матрицы, привязать их к премии и ждать роста эффективности. Показатели нужно обсуждать, анализировать и корректировать.
В рабочей системе KPI есть несколько обязательных элементов.
Первый элемент — связь со стратегией. Компания должна понимать, какие цели сейчас важны, какие направления требуют роста и какие изменения должны произойти. Эти приоритеты нужно перевести в показатели подразделений и сотрудников.
Второй элемент — согласование между отделами. KPI не должны создавать ситуацию, когда один отдел выполняет план за счёт проблем другого отдела. Для этого нужно анализировать входы и выходы бизнес-процессов: что один отдел передаёт другому, в каком виде, в какие сроки, с каким качеством.
Третий элемент — регулярный план-фактный контроль. KPI не работают без разговора между руководителем и сотрудником. Если сотрудник видит только цифру и итоговую премию, система превращается в кнут. Если руководитель обсуждает с ним результат, причины отклонений и план действий, KPI становятся инструментом управления.
Такую встречу можно называть performance review, план-фактной встречей или сессией обратной связи. Суть одна: руководитель и сотрудник регулярно обсуждают показатели и договариваются, что делать дальше.
На такой встрече важно разобрать не только факт выполнения или невыполнения плана. Нужно обсудить:
какие показатели выполнены;
какие показатели не выполнены;
почему возникли отклонения;
были ли показатели корректными;
хватало ли сотруднику ресурсов;
какие внешние факторы повлияли на результат;
как сотрудник видит своё влияние на каждый показатель;
что сотрудник может сделать самостоятельно;
какая помощь нужна от руководителя или компании;
какие действия нужно запланировать на следующий период;
каких знаний, полномочий или ресурсов не хватает.
Такой разговор меняет восприятие KPI. Сотрудник перестаёт быть пассивным объектом оценки и становится участником управленческого цикла. Он понимает, на что может повлиять, где нужна помощь, какие действия приведут к результату.
Роль HR в этой системе не сводится к тому, чтобы собрать матрицы и рассчитать премии. HR может обучить руководителей проводить performance review, контролировать регулярность встреч, помогать анализировать итоги и следить, чтобы KPI не превращались в формальную процедуру.
Если руководители не умеют обсуждать цели и результаты, система KPI остаётся неполной. Показатели показывают отклонения, но не помогают управлять причинами. Поэтому регулярные встречи по KPI — не дополнительная нагрузка, а ключевая часть самой системы.
Как проверить, что KPI работают на управляемость
Систему KPI можно улучшать без полного демонтажа. Не всегда нужно начинать внедрение с нуля. Часто достаточно точечно исправить самые опасные разрывы: связать показатели со стратегией, согласовать KPI между подразделениями и запустить регулярные встречи по результатам.
Проверить систему можно по нескольким вопросам.
KPI связаны со стратегией компании?
Если показатели отражают только текущие обязанности, они не управляют развитием. В системе должны быть KPI, которые показывают движение к новым приоритетам бизнеса.
В KPI появляются новые показатели?
Если компания меняет стратегию, развивает новые продукты, клиентские сегменты или каналы, в системе должны появляться новые метрики. Отсутствие новых показателей может означать, что KPI фиксируют прошлое, а не управляют будущим.
Показатели подразделений не противоречат друг другу?
Если маркетинг получает премию за дешёвые лиды, а продажи страдают от их качества, KPI настроены неправильно. Если продажи стимулируют широкий ассортимент в заказах, а производство мотивировано снижать переналадки, показатели нужно согласовывать.
В KPI учитываются входы и выходы процессов?
Важно измерять не только скорость и объём, но и качество передачи работы между отделами. Если заявка передана быстро, но не туда, скорость не является достаточным показателем.
Каждый сотрудник влияет на свои показатели?
KPI должен находиться в зоне влияния человека. Если сотрудник не может управлять результатом, показатель будет восприниматься как несправедливый.
Групповые KPI используются только там, где они действительно нужны?
Коллективные показатели не должны заменять индивидуальную ответственность там, где вклад сотрудника можно измерить отдельно.
Руководители регулярно обсуждают KPI с сотрудниками?
Без план-фактных встреч KPI остаются набором цифр. Управление появляется тогда, когда руководитель и сотрудник анализируют результат, причины отклонений и действия на следующий период.
KPI не дают управляемость сами по себе. Показатели становятся полезными только тогда, когда они связаны со стратегией, согласованы между подразделениями и находятся в зоне влияния сотрудников.
Если KPI построены неправильно, они могут закрепить текущее положение дел, усилить конфликты и снизить вовлечённость. Если систему доработать, KPI начинают выполнять свою настоящую функцию: помогают бизнесу видеть приоритеты, управлять изменениями и превращать стратегию в конкретные действия.