Почему НДФЛ с продажи акций и долей стал головной болью бизнеса в 2025 – 2026 гг. И какие есть решения

В этой статье — глубокий разбор нововведений, которые уже вызвали методологические споры у налоговых инспекторов и бухгалтеров.
В 2025 году налогообложение доходов от продажи акций и долей в России существенно изменилось, введены новые ограничения и нюансы, влияющие на финансовые стратегии бизнеса. Давайте вместе разбираться как сэкономить.
Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор.
В мою компанию часто обращаются бизнесмены для получения консультации, связанной с налогообложением крупных сделок, в том числе в отношении всевозможных нюансов обложения сделок с недвижимостью, долей ООО, а также перераспределением капитала.
Налогообложение «сверхдоходов» от продажи акций, что изменилось в 2025 году и как не потерять миллионы?
Допустим, вы, успешный бизнесмен, наконец-то продаете пакет акций, который был у вас несколько лет, ожидая солидной прибыли. Сумма на счету измеряется в миллионах. Но вдруг выясняется, что часть этого дохода облагается НДФЛ по новым правилам, и вы теряете значительную сумму, которую нужно отдать государству.
Такие новшества крайне неприятны, тем не менее в 2025 году они реальность. С введением поправок в Налоговый кодекс РФ освобождение от НДФЛ стало не таким щедрым, как раньше. Но не паникуйте – с правильным подходом вы можете повернуть эти изменения в свою пользу.
Давайте разберемся шаг за шагом, чтобы вы не только понимали суть, но и могли применить это на практике. А если в конце статьи у вас возникнут вопросы – помните, что индивидуальная стратегия часто требует экспертного взгляда со стороны, чтобы избежать подводных камней.
Освобождение действует только в пределах 50 000 000 рублей за календарный год. Всё, что сверх этой суммы, облагается НДФЛ.
Но вот первая методологическая засада или ловушка (выбирайте сами, какая характеристика вам больше нравится), что же именно считается этой «налоговой базой»? Валовый доход от продажи или финансовый результат? Согласно новой редакции кодекса, речь идет о «части налоговой базы, указанной в подп. 8 п. 6 ст. 210 НК РФ». А это, внимание, положительный финансовый результат, то есть доходы за вычетом расходов на приобретение этих активов.
Проще на примере:
До 2025 года: Инвестор А продал долю в ООО за 120 млн руб., которую купил 6 лет назад за 20 млн руб. Весь доход в 120 млн руб. полностью освобождался от НДФЛ.
После 2025 года: У инвестора А при тех же условиях налоговая база — это не 120 млн, а 100 млн руб. (120 - 20). Освобождается от налога только 50 млн руб. из этой суммы. Оставшиеся 50 млн руб. подлежат обложению НДФЛ. То есть благодаря изменениям, внесенным в НК РФ появился огромный налог, который раньше платить было не нужно.
Уже чувствуете, как меняется картина? Но это только цветочки. Ягодки — в деталях. Есть и интересная судебная практика КС РФ, и предстоящие изменения законодательства, это все сложные вопросы, требующие глубокого анализа и понимания. Необдуманные действия вряд ли приведут вас к нужному результату.
Мне иногда встречаются бизнесмены, которые отказываются от профессиональной помощи и пытаются найти решение сами. Увы, в большинстве случаев эти схемы не пройдут и первой же проверки ФНС. Это напоминает попытку лечить себе зубы с помощью видеороликов или статей из интернета, результат предсказуем и плачевен. При строгом контроле ФНС над подобными сделками нюансы имеют решающее значение - приведет оптимизация к реальной экономии или к огромным доначислениям.
У нерезидентов ставки вырастают еще больше
Еще один важный момент — условие о налоговом резидентстве. Теперь льготой могут воспользоваться исключительно налоговые резиденты РФ. И статус этот определяется не по итогам года (на 31 декабря), как мы все привыкли, а на дату каждой конкретной выплаты дохода.
Это колоссальное изменение! Ваш агент (покупатель, брокер) обязан на момент перечисления вам денег проверить, являетесь ли вы резидентом. А как он это сделает? Вправе запросить загранпаспорт с отметками о пересечении границы или справку о резидентстве из ФНС.
Что это значит на практике?
Например:
Вы продали акции 1 июня 2025 года. На эту дату вы находились в России 100 дней с начала года. Вы — резидент. Налоговый агент применяет льготу и не удерживает налог с суммы в пределах 50 млн руб.
Далее вы уезжаете работать за рубеж и к 1 декабря 2025 года проводите в России менее 183 дней. По итогам года вы — нерезидент. Налоговый агент, узнав об этом (а он обязан сообщить в ФНС о недоудержанном налоге), подает сведения. И вам придет уведомление на уплату НДФЛ по ставке уже не 13-15%, а 30% со всей суммы сверхлимитного дохода, так как для нерезидентов льгота не действует вообще.
Важно (!) планировать перемещения через границу в год продажи активов нужно с оглядкой на налоговый календарь. Один неверный шаг — и финансовая выгода от сделки может растаять.
Ставка налога, как правильно применять? 13% или 15%? Ловушка для «сверхдохода»
С суммой, превышающей 50 млн руб., тоже не всё однозначно. Налоговики и Минфин склоняются к достаточно невыгодной трактовке, а именно, что вся ваша налоговая база по данному виду доходов включается в совокупный годовой доход для определения прогрессивной ставки.
Как это работает?
Допустим, ваш финансовый результат от продажи акций составил 60 млн руб. (доход 80 млн, расходы 20 млн). Кроме того, у вас была зарплата — 2,4 млн руб.
Льгота в 50 млн руб. применяется к базе от продажи акций.
Облагаемая база по сделке: 60 - 50 = 10 млн руб.
Эти 10 млн руб. плюсуются к вашей зарплате (2,4 млн руб.) и любым другим доходам (например, от аренды).
Общая сумма доходов за год: 10 млн + 2,4 млн = 12,4 млн руб. Это больше порога в 2,4 млн руб. для применения прогрессивной ставки.
Следовательно, эти 10 млн руб. будут облагаться не по 13%, а по 15%.
Итого к уплате: 10 000 000 * 15% = 1 500 000 руб.
Планируя сделку необходимо учитывать и анализировать все ваши доходы. Крупная продажа может «подтянуть» ставку для других ваших доходов.
Тактика и стратегия как управлять налоговой нагрузкой
А теперь — самое интересное. Как эти риски обернуть в возможности? Закон предоставляет несколько легальных инструментов для налогового планирования. Понятно, что в статье я не расскажу о них всех. Тем не менее, что-то раскрою:
1. Игра на дате получения дохода
Ключевая дата — не дата подписания договора, а дата фактического получения денег (перечисления на ваш счет). Этим можно мастерски воспользоваться.
Пример с рассрочкой:
Вы продаете бизнес за 150 млн руб. с положительным финансовым результатом в 100 млн руб.
Вариант А (единым платежом в 2025 г.): Налоговая база — 100 млн руб. Льгота — 50 млн руб. К уплате: НДФЛ с 50 млн руб. (скорее всего, по ставке 15%) = 7,5 млн руб.
Вариант Б (рассрочка на два года): В 2025 году вам перечисляют 50 млн руб. дохода (и весь фин. результат укладывается в лимит). В 2026 году — вторые 50 млн. НДФЛ к уплате = 0.
Это сценарий, позволяющий легально избежать налога, но с оформлением нужно заморочиться, иначе выгода обернется доначислениями. Это в статье все так просто, а на практике сложнее.
2. Контроль резидентства
Если вы планируете крупный выход из бизнеса или продажу акций, в год получения дохода стоит быть особенно внимательным к своим перемещениям. Заранее просчитайте, сколько дней вам нужно провести в России, чтобы на каждую дату платежа ваш резидентский статус не вызывал сомнений.
3. Диалог с налоговым агентом
Если вы получаете доходы от нескольких агентов (например, продали пакеты акций разным покупателям), каждый из них будет применять льготу в пределах 50 млн руб. В итоге вы можете получить необоснованную налоговую выгоду, а потом — доначисление.
Интрига, а что на счет ИИС и вычетов?
Внимательные читатели спросят, а можно ли применить к этим доходам инвестиционный вычет? Увы, нет. Операции по ИИС учитываются обособленно, и освобождение по ст. 217 НК РФ к ним не применяется.
Более того, есть тонкость с переносом убытков. Убыток от продажи одних ценных бумаг можно зачесть против прибыли от других, но только в рамках одной категории (обращающиеся/необращающиеся на рынке). Это отдельная сложная тема, где одна ошибка в квалификации актива может стоить миллионов.
Вместо заключения скажу о том, что не стоит упускать свой шанс
Новые правила — это не просто усложнение и ужесточение налогового законодательства. Это новая реальность, требующая проактивного подхода. Пассивное ожидание и надежда на «как-нибудь само» теперь чреваты серьезными финансовыми потерями.
Управление налоговыми обязательствами при продаже крупных активов — это высший пилотаж, сплав глубокого знания НК РФ и стратегического планирования. Кто-то увидит в этом лишь проблемы и риски. А кто-то — возможность, прочитав эту статью, обратиться к специалисту, чтобы провести налоговый аудит своих активов, смоделировать различные сценарии сделки и выработать то самое единственно верное решение, которое сэкономит десятки миллионов.
Потому что в современном мире платят не те, кто больше зарабатывает, а те, кто хуже считает.
