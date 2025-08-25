Почему НДФЛ с продажи акций и долей стал головной болью бизнеса в 2025 – 2026 гг. И какие есть решения

Налогообложение «сверхдоходов» от продажи акций, что изменилось в 2025 году и как не потерять миллионы?

Допустим, вы, успешный бизнесмен, наконец-то продаете пакет акций, который был у вас несколько лет, ожидая солидной прибыли. Сумма на счету измеряется в миллионах. Но вдруг выясняется, что часть этого дохода облагается НДФЛ по новым правилам, и вы теряете значительную сумму, которую нужно отдать государству.

Такие новшества крайне неприятны, тем не менее в 2025 году они реальность. С введением поправок в Налоговый кодекс РФ освобождение от НДФЛ стало не таким щедрым, как раньше. Но не паникуйте – с правильным подходом вы можете повернуть эти изменения в свою пользу.

Давайте разберемся шаг за шагом, чтобы вы не только понимали суть, но и могли применить это на практике. А если в конце статьи у вас возникнут вопросы – помните, что индивидуальная стратегия часто требует экспертного взгляда со стороны, чтобы избежать подводных камней.

Ранее я писала об этом следующие статьи:

- Продажа доли в ООО сложные вопросы – простые решения. Полезные советы

- Как продать бизнес и не попасть на большие налоги с 2025 г.? Инструкция, подробные примеры

- Ловушка налогового законодательства с высокой ценой вопроса. Чем рыночная стоимость доли в ООО отличается от действительной?

которые получили у вас, дорогие читатели, широкий отклик, поэтому я продолжаю делать для вас полезные обзоры.

Освобождение действует только в пределах 50 000 000 рублей за календарный год. Всё, что сверх этой суммы, облагается НДФЛ.

Но вот первая методологическая засада или ловушка (выбирайте сами, какая характеристика вам больше нравится), что же именно считается этой «налоговой базой»? Валовый доход от продажи или финансовый результат? Согласно новой редакции кодекса, речь идет о «части налоговой базы, указанной в подп. 8 п. 6 ст. 210 НК РФ». А это, внимание, положительный финансовый результат, то есть доходы за вычетом расходов на приобретение этих активов.

Проще на примере:

До 2025 года: Инвестор А продал долю в ООО за 120 млн руб., которую купил 6 лет назад за 20 млн руб. Весь доход в 120 млн руб. полностью освобождался от НДФЛ.

После 2025 года: У инвестора А при тех же условиях налоговая база — это не 120 млн, а 100 млн руб. (120 - 20). Освобождается от налога только 50 млн руб. из этой суммы. Оставшиеся 50 млн руб. подлежат обложению НДФЛ. То есть благодаря изменениям, внесенным в НК РФ появился огромный налог, который раньше платить было не нужно.

Уже чувствуете, как меняется картина? Но это только цветочки. Ягодки — в деталях. Есть и интересная судебная практика КС РФ, и предстоящие изменения законодательства, это все сложные вопросы, требующие глубокого анализа и понимания. Необдуманные действия вряд ли приведут вас к нужному результату.

Подробнее обзор про судебную практику я делала здесь:

- Новые правила налогообложения при выходе участника из ООО и выплате доли имуществом. Разбор дела ООО «Успех и Н» и грядущие изменения законодательства

Мне иногда встречаются бизнесмены, которые отказываются от профессиональной помощи и пытаются найти решение сами. Увы, в большинстве случаев эти схемы не пройдут и первой же проверки ФНС. Это напоминает попытку лечить себе зубы с помощью видеороликов или статей из интернета, результат предсказуем и плачевен. При строгом контроле ФНС над подобными сделками нюансы имеют решающее значение - приведет оптимизация к реальной экономии или к огромным доначислениям.