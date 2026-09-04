Не спешите увольнять: как распределить сотрудников по матрице и подобрать к каждому свой инструмент

Люди — основной ресурс в достижении целей большинства компаний. Если у вас не так, путь к успеху лежит куда проще — качайте/копайте, продавайте и можете смело пролистывать этот пост. Остальным рассказываю, как по максимуму использовать HR с помощью простого инструмента.



Итак, представим: вы — РОП. У вас есть ОП и план продаж, который сотрудниками не выполняется. Выносим за скобку продукт, канал, процессы и прочее — они не изменились от месяца к месяцу. Тем не менее, ранее при тех же условиях план был выполнен, а вот теперь команда его не вывозит. Что в этом случае делать с продажниками?



Рисуем матрицу, где:



➡️ X — результаты. Оцениваем их по плану/факту.

⬆️ Y — экспертиза/квалификация. Оцениваем субъективно, это никак не повлияет не конечные выводы.



Далее распределяем сотрудников по соответствующим квадрантам. Выполнил план — правый квадрант, не выполнил — левый. Имеет высокую квалификацию и нужные навыки — верхний квадрант, не имеет — нижний. Получается красивая картинка, где каждому нашлось место.



Теперь можно приступать к расшифровке результата, где в зависимости от квадранта будет эффективен определённый набор HR-инструментов: