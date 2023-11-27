Самые полезные «Разборы». Показываю, сколько мы на них заработали

Напоминаю, что «Разборы» – это платные материалы. В Клерке для их создания работает специальная редакция из двух человек. Иллюстрации для «Разборов» мы заказываем за 500 рублей за каждую. Чтобы получить доступ к «Разборам», необходимо подключить тариф Клерк.Плюс. Думаю, что на создание разборов мы тратим примерно 200 000 рублей в месяц.
А теперь давайте посчитаем сколько мы на них заработали.
Наши топовые «Разборы»
Вот список "Разборов", которые показали себя наиболее успешными в плане продаж.
Анализируй это:
Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа 2023 года – 58 продаж.
Статья на Клерке – 44 продажи.
Что поменялось по фиксированным взносам ИП с 31 июля 2023 года и что делать со старыми расчетами – 11 продаж.
Как банки проверяют бизнес в 2023 году: образцы ответов на запросы – 9 продаж.
Как по новым правилам в 2023 году уменьшать налоги на страховые взносы: таблица для ИП и ООО – 8 продаж.
Общий раздел Разборов на Клерке – 7 продаж.
Изменили нормы НК РФ по фиксированным взносам – 6 продаж.
Новость на Клерке – 5 продаж.
Фиксированные взносы ИП за 2023 год: полный гайд для бухгалтера и предпринимателя – 5 продаж.
Статья на Клерке – 5 продаж.
Статья на Клерке – 4 продажи.
Какие налоги войдут в июльское уведомление по ЕНП: коды периодов – 4 продажи.
Что изменили в НК по страховым взносам – 4 продажи.
Как начисляют налоги на ЕНС сейчас и что скоро изменится – 4 продажи.
Общее количество продаж составляет: 58 + 44 + 11 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 4 = 174 продажи.
299 ₽ × 174 = 52,026 ₽
Таким образом, общая сумма продаж за месяц составляет 52,026 рублей.
Этого явно не хватает, чтобы экономика этого проекта сошлась. Однако «Разборы» — это не просто доход, но и ценный ресурс для читателей. В Клерке мы предлагаем качественные материалы, помогающие бухгалтерам и предпринимателям оставаться в курсе изменений законодательства и эффективно управлять бизнесом.
Чтобы продолжать создавать полезные материалы, нам нужна ваша поддержка. Тариф Клерк.Плюс даёт доступ к эксклюзивным «Разборам» и поддерживает развитие качественного контента для бухгалтерского сообщества.
Как выглядят разборы и мини-курсы?
Подключаясь к Клерк.Плюс, вы получаете:
Ежедневные свежие «Разборы» с подробными инструкциями и алгоритмами действий по актуальным темам.
Доступ к обширной библиотеке уже опубликованных материалов.
Возможность влиять на выбор тем для будущих «Разборов».
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Ваша подписка поможет нам не только покрыть расходы на создание «Разборов», но и продолжать развивать Клерк как платформу для профессионального роста и обмена знаниями в сфере бухгалтерии и управления бизнесом.
Мы верим, что с вашей поддержкой сможем сделать «Разборы» ещё более полезными и интересными. Подключайтесь к Клерк.Плюс и вместе мы сделаем нашу профессиональную среду ещё сильнее!
Уф… Надеюсь, я вас убедил и мы этот проект на Клерке оставим ,)
Комментарии1
БорисфаундерКлерк
Да и очень интересна любая обратная связь про Разборы)