Самые полезные «Разборы». Показываю, сколько мы на них заработали

Вы конечно, знаете, что мы в Клерке постоянно стремимся предоставлять актуальные и полезные материалы для бухгалтеров и предпринимателей. Сегодня я хочу рассказать вам про экономику "Разборов" – материалах, которые не только оказались востребованными среди наших читателей, но и принесли наибольшую прибыль.

Напоминаю, что «Разборы» – это платные материалы. В Клерке для их создания работает специальная редакция из двух человек. Иллюстрации для «Разборов» мы заказываем за 500 рублей за каждую. Чтобы получить доступ к «Разборам», необходимо подключить тариф Клерк.Плюс. Думаю, что на создание разборов мы тратим примерно 200 000 рублей в месяц.

А теперь давайте посчитаем сколько мы на них заработали.

Наши топовые «Разборы»

Вот список "Разборов", которые показали себя наиболее успешными в плане продаж.

Анализируй это:

Общее количество продаж составляет: 58 + 44 + 11 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 4 = 174 продажи. 299 ₽ × 174 = 52,026 ₽ Таким образом, общая сумма продаж за месяц составляет 52,026 рублей.

Этого явно не хватает, чтобы экономика этого проекта сошлась. Однако «Разборы» — это не просто доход, но и ценный ресурс для читателей. В Клерке мы предлагаем качественные материалы, помогающие бухгалтерам и предпринимателям оставаться в курсе изменений законодательства и эффективно управлять бизнесом.

Чтобы продолжать создавать полезные материалы, нам нужна ваша поддержка. Тариф Клерк.Плюс даёт доступ к эксклюзивным «Разборам» и поддерживает развитие качественного контента для бухгалтерского сообщества.

Купить подписку за 299 руб.

Как выглядят разборы и мини-курсы? Подключаясь к Клерк.Плюс, вы получаете: Ежедневные свежие «Разборы» с подробными инструкциями и алгоритмами действий по актуальным темам.

Доступ к обширной библиотеке уже опубликованных материалов.

Возможность влиять на выбор тем для будущих «Разборов».

Отключение рекламы Ваша подписка поможет нам не только покрыть расходы на создание «Разборов», но и продолжать развивать Клерк как платформу для профессионального роста и обмена знаниями в сфере бухгалтерии и управления бизнесом. Мы верим, что с вашей поддержкой сможем сделать «Разборы» ещё более полезными и интересными. Подключайтесь к Клерк.Плюс и вместе мы сделаем нашу профессиональную среду ещё сильнее!

Уф… Надеюсь, я вас убедил и мы этот проект на Клерке оставим ,)