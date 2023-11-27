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Самые полезные «Разборы». Показываю, сколько мы на них заработали

Вы конечно, знаете, что мы в Клерке постоянно стремимся предоставлять актуальные и полезные материалы для бухгалтеров и предпринимателей. Сегодня я хочу рассказать вам про экономику "Разборов" – материалах, которые не только оказались востребованными среди наших читателей, но и принесли наибольшую прибыль.
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Самые полезные «Разборы». Показываю, сколько мы на них заработали
Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк

Напоминаю, что «Разборы» – это платные материалы. В Клерке для их создания работает специальная редакция из двух человек. Иллюстрации для «Разборов» мы заказываем за 500 рублей за каждую. Чтобы получить доступ к «Разборам», необходимо подключить тариф Клерк.Плюс. Думаю, что на создание разборов мы тратим примерно 200 000 рублей в месяц.

А теперь давайте посчитаем сколько мы на них заработали.

Наши топовые «Разборы»

Вот список "Разборов", которые показали себя наиболее успешными в плане продаж.

Анализируй это:

  1. Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа 2023 года – 58 продаж.

  2. Статья на Клерке – 44 продажи.

  3. Что поменялось по фиксированным взносам ИП с 31 июля 2023 года и что делать со старыми расчетами – 11 продаж.

  4. Как банки проверяют бизнес в 2023 году: образцы ответов на запросы – 9 продаж.

  5. Как по новым правилам в 2023 году уменьшать налоги на страховые взносы: таблица для ИП и ООО – 8 продаж.

  6. Общий раздел Разборов на Клерке – 7 продаж.

  7. Изменили нормы НК РФ по фиксированным взносам – 6 продаж.

  8. Новость на Клерке – 5 продаж.

  9. Фиксированные взносы ИП за 2023 год: полный гайд для бухгалтера и предпринимателя – 5 продаж.

  10. Статья на Клерке – 5 продаж.

  11. Статья на Клерке – 4 продажи.

  12. Какие налоги войдут в июльское уведомление по ЕНП: коды периодов – 4 продажи.

  13. Что изменили в НК по страховым взносам – 4 продажи.

  14. Как начисляют налоги на ЕНС сейчас и что скоро изменится – 4 продажи.

Общее количество продаж составляет: 58 + 44 + 11 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 4 = 174 продажи.

299 ₽ × 174 = 52,026 ₽

Таким образом, общая сумма продаж за месяц составляет 52,026 рублей.

Этого явно не хватает, чтобы экономика этого проекта сошлась. Однако «Разборы» — это не просто доход, но и ценный ресурс для читателей. В Клерке мы предлагаем качественные материалы, помогающие бухгалтерам и предпринимателям оставаться в курсе изменений законодательства и эффективно управлять бизнесом.

Чтобы продолжать создавать полезные материалы, нам нужна ваша поддержка. Тариф Клерк.Плюс даёт доступ к эксклюзивным «Разборам» и поддерживает развитие качественного контента для бухгалтерского сообщества.

Купить подписку за 299 руб.

Как выглядят разборы и мини-курсы?

Подключаясь к Клерк.Плюс, вы получаете:

  • Ежедневные свежие «Разборы» с подробными инструкциями и алгоритмами действий по актуальным темам.

  • Доступ к обширной библиотеке уже опубликованных материалов.

  • Возможность влиять на выбор тем для будущих «Разборов».

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Ваша подписка поможет нам не только покрыть расходы на создание «Разборов», но и продолжать развивать Клерк как платформу для профессионального роста и обмена знаниями в сфере бухгалтерии и управления бизнесом.

Мы верим, что с вашей поддержкой сможем сделать «Разборы» ещё более полезными и интересными. Подключайтесь к Клерк.Плюс и вместе мы сделаем нашу профессиональную среду ещё сильнее!

Уф… Надеюсь, я вас убедил и мы этот проект на Клерке оставим ,)

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    24 минуты назад

    БорисфаундерКлерк

    Да и очень интересна любая обратная связь про Разборы) 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип ToT
ToT

Самые полезные «Разборы». Показываю, сколько мы на них заработали

Вы конечно, знаете, что мы в Клерке постоянно стремимся предоставлять актуальные и полезные материалы для бухгалтеров и предпринимателей. Сегодня я хочу рассказать вам про экономику "Разборов" – материалах, которые не только оказались востребованными среди наших читателей, но и принесли наибольшую прибыль.

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