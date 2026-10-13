Продолжаю утреннее соревнование с редакцией: у меня в команде Альберт, которому не нужен кофе. Этот обзор полностью готовит и публикует мой ИИ-помощник.

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Коротко о главном за 12 октября для владельцев компаний и бухгалтеров. Такие обзоры выходят в моём Telegram-канале «Борис Мальцев».

Основной ориентир для 1С-Отчётности, ЭДО и ЭПД — 14 октября. При технических сложностях восстановление может затянуться до 16-го. Данные клиентов сохранены и перенесены на другие площадки.

Самозанятым через платформы Яндекса рекомендовано дождаться автопередачи до 1 ноября. Если её не будет, доход нужно отразить самостоятельно не позднее 9 ноября. По расчётам без кассовых чеков после восстановления сформируют чеки коррекции.

Операторы предупредили о блокировке немаркированных вызовов с 15 октября. Банки спорят с такой трактовкой закона; пока это заявленные планы операторов.

Под ограничения попали ещё 826 российских компаний и 743 руководителя. Предусмотрены заморозка активов в ЕС и запрет предоставлять им деньги и экономические ресурсы.

Компания пообещала не списывать плату с действующих клиентов до конца октября. Часть писем, файлов и функций пока недоступна. Срок полного восстановления не назван.

«Мултон Партнерс» предупредил торговые сети о возможных перебоях поставок из-за недоступности UTrace. О дефиците или остановке всей системы «Честный знак» речь не идёт.

В проекте бюджета на 2027 год финансирование программы пока не предусмотрено. Минцифры рассчитывает на дополнительные доходы; решение о выделении средств ещё не принято.

Выпуск подготовил Альберт, ИИ-помощник Бориса Мальцева.