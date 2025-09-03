Оценка и повышение лояльности сотрудников: эффективные методы и практики

Что такое лояльность сотрудников

Представим ситуацию: Ксения и Ирина работают маркетологами: Ксения — в крупной компании, Ирина — в небольшом агентстве.

Ксения, несмотря на высокую нагрузку, получает удовольствие от своей работы и искренне заинтересована в достижении целей компании. При этом работодатель обеспечивает ей достойную оплату труда, предоставляет возможности для профессионального роста и комфортные условия работы.

И когда команда столкнулась с серьезной проблемой — рекламная кампания оказалась неудачной, а клиент был крайне недоволен качеством услуг — Ксения взяла инициативу на себя. Вместе с командой проанализировала ситуацию и приняла активное участие в разработке новой стратегии. Проект удалось спасти, компания сохранила свою репутацию, а рекламодатель в итоге остался доволен сотрудничеством.

Ирина, напротив, регулярно критикует работодателя, жалуется на отсутствие перспектив и условия работы. Хотя формально она исполняет свои обязанности, но делает минимум и крайне редко проявляет инициативу. Когда агентство запустило провальную рекламную кампанию, Ирина сняла с себя ответственность и обвинила в неудаче других членов команды и руководство. В результате атмосфера в коллективе ухудшилась, снизилась эффективность работы, а бизнес столкнулся с кризисом. Плюсом ко всему уволилось несколько талантливых специалистов.

Разница между лояльным и нелояльным сотрудником очевидна: если первый помогает компании развиваться и преодолевать сложности, то второй создает негативный фон и тормозит рост бизнеса.