Кассовый разрыв 2026: моделируем денежные потоки при НДС на УСН

Прибыль есть, а платить налог нечем: как образуется кассовый разрыв

Кассовым разрывом называется ситуация временной нехватки средств на обязательные платежи. При этом убыток не возникает, потому что позднее ожидается достаточное поступление денег.

Упрощенцы в целях расчета УСН-налога применяют кассовый метод, то есть, деньги, поступившие в кассу или на расчетный счет признаются доходом в момент поступления.

Например: товар реализован в январе, а оплата за него поступила в марте — доход признается в марте по факту поступления оплаты.

С НДС все иначе: если отгрузка товара покупателю происходит раньше, чем его оплата, упрощенец обязан выставить в момент отгрузки счет-фактуру и начислить НДС по соответствующей ставке. Сумму налога необходимо включить в декларацию и уплатить в срок, даже если оплата за отгруженный товар еще не поступила.

Пример. ООО «Зима» 30 января 2026 года отгрузило покупателю партию мебели стоимостью 1 млн руб. плюс НДС 22% — 220 000 руб. При отгрузке выставлен счет-фактура на сумму 1 220 000 руб. По условиям договора покупатель оплачивает мебель с отсрочкой через 90 дней после даты отгрузки, то есть — 30 апреля 2026 года. При этом НДС в бюджет за I квартал (220 000 руб.) ООО «Зима» должно перечислить равными частями до 28 апреля, 28 мая и 29 июня 2026 года.

Возникает ситуация, когда оплата за товар еще не поступила, но НДС с его стоимости платить уже нужно, несмотря на отсутствие выручки.

При использовании основной ставки 22% и существенной доле закупок налог к уплате можно снизить за счет «входящего» налога.

Но если доля «входящего» налога невысока, или упрощенец применяет пониженные ставки НДС 5% или 7% и права на вычет у него вообще нет, уменьшить сумму к уплате таким образом не получится. В этом случае возникает распространенный сценарий, когда компания вынуждена использовать для погашения налога собственные оборотные средства, фактически кредитуя бюджет.