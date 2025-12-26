Кассовый разрыв 2026: моделируем денежные потоки при НДС на УСН

Самое главное:
Кассовый разрыв — это не убыток, а временная нехватка денег.
Чем отличается уплата НДС от УСН-налога — составили календарь платежей.
Как ликвидировать кассовый разрыв — предлагаем пути решения.
Профилактика кассовых разрывов по НДС — чек-лист.
Прибыль есть, а платить налог нечем: как образуется кассовый разрыв
Кассовым разрывом называется ситуация временной нехватки средств на обязательные платежи. При этом убыток не возникает, потому что позднее ожидается достаточное поступление денег.
Упрощенцы в целях расчета УСН-налога применяют кассовый метод, то есть, деньги, поступившие в кассу или на расчетный счет признаются доходом в момент поступления.
Например: товар реализован в январе, а оплата за него поступила в марте — доход признается в марте по факту поступления оплаты.
С НДС все иначе: если отгрузка товара покупателю происходит раньше, чем его оплата, упрощенец обязан выставить в момент отгрузки счет-фактуру и начислить НДС по соответствующей ставке. Сумму налога необходимо включить в декларацию и уплатить в срок, даже если оплата за отгруженный товар еще не поступила.
Пример. ООО «Зима» 30 января 2026 года отгрузило покупателю партию мебели стоимостью 1 млн руб. плюс НДС 22% — 220 000 руб. При отгрузке выставлен счет-фактура на сумму 1 220 000 руб. По условиям договора покупатель оплачивает мебель с отсрочкой через 90 дней после даты отгрузки, то есть — 30 апреля 2026 года. При этом НДС в бюджет за I квартал (220 000 руб.) ООО «Зима» должно перечислить равными частями до 28 апреля, 28 мая и 29 июня 2026 года.
Возникает ситуация, когда оплата за товар еще не поступила, но НДС с его стоимости платить уже нужно, несмотря на отсутствие выручки.
При использовании основной ставки 22% и существенной доле закупок налог к уплате можно снизить за счет «входящего» налога.
Но если доля «входящего» налога невысока, или упрощенец применяет пониженные ставки НДС 5% или 7% и права на вычет у него вообще нет, уменьшить сумму к уплате таким образом не получится. В этом случае возникает распространенный сценарий, когда компания вынуждена использовать для погашения налога собственные оборотные средства, фактически кредитуя бюджет.
Календарь платежей: УСН и НДС
Графики платежей по «упрощенному» налогу и НДС не совпадают. Это нужно учесть всем упрощенцам, которые с 2026 года начнут платить НДС:
УСН
НДС
Налоговый период
Год (авансы / налог исчисляются ежеквартально нарастающим итогом с начала года)
Квартал (налог исчисляется только за истекший квартал)
Периодичность уплаты
По итогам квартала, полугодия, 9 месяцев — авансы.
По итогам года — налог за вычетом авансов
По итогам квартала — равными частями в течение трех следующих месяцев (по 1/3 от квартальной суммы налога)
Срок уплаты в бюджет
Авансы — не позже 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Налог за год — юрлица не позже 28 марта, ИП — 28 апреля следующего за отчетным года.
Сроки в 2026 году:
Не позже 28 числа каждого из трех месяцев, следующих за отчетным кварталом.
Сроки в 2026 году:
За I квартал 2026:
За II квартал 2026:
За III квартал 2026:
За IV квартал 2026:
Обратите внимание, что в конце марта – апреле 2026 года будет весьма сложный период, в котором риск возникновения кассового разрыва у упрощенцев-плательщиков НДС особенно велик:
компании до 30 марта, а ИП — до 28 апреля 2026 года должны уплатить налог при УСН за 2025 год;
до 28 апреля 2026 — нужно перечислить аванс по УСН за I квартал 2026 года;
до 28 апреля 2026 — срок уплаты 1/3 платежа по НДС за I квартал 2026 года.
Решение проблемы кассового разрыва при НДС на УСН
Кассовые разрывы — не редкость, если предоставлять покупателям длительные отсрочки оплаты товаров после отгрузки. Уменьшить в 2026 году возникший разрыв по НДС или полностью перекрыть его можно, используя следующие инструменты защиты.
Факторинг
Если покупателю предоставлена большая отсрочка, схема факторинга позволяет продавцу не ждать, пока от него придет оплата, а получить деньги сразу.
Для этого продавец уступает другой компании (фактору) право требования к покупателю (должнику) и получает от нее деньги за вычетом комиссии.
Из средств, полученных от фактора, покупатель уплачивает НДС в бюджет.
При наступлении срока оплаты покупатель совершает платеж в адрес фактора, погашая свой долг уже перед ним, а не перед продавцом.
Краткосрочный кредит или овердрафт
В особо экстренных случаях, когда собственных денег недостаточно, можно уплатить НДС из заемных средств. Погасите такой краткосрочный кредит сразу же после получения оплаты от покупателя.
Отсрочка платежа по НДС в бюджет
ИФНС может предоставить отсрочку уплаты налога на срок, не превышающий один год. Условия предоставления отсрочки изложены в ст. 64 НК.
Использовать перенос уплаты НДС на другую дату стоит, если кассовый разрыв краткосрочный и вы сможете убедить налоговиков, что в течение срока отсрочки у вас появятся средства для погашения задолженности.
Придется обосновать, почему уплатить налог вовремя вы не можете и где вы возьмете деньги для уплаты по новому сроку. Также понадобятся документы, подтверждающие обеспечение — залог, поручительство, банковская гарантия.
Чек-лист: как предупредить кассовый разрыв по НДС в 2026 году
Планируйте денежные потоки и формируйте «подушку безопасности». Составьте прогноз доходов и расходов, включая налоги, исходя из которого можно сформировать резерв, чтобы вовремя рассчитываться с бюджетом по НДС. Размер резерва — не менее одного среднемесячного платежа по налогу. Старайтесь резервировать соответствующую сумму на уплату НДС сразу после каждого поступления денег от покупателей.
Составляйте календарь поступлений и платежей. Это таблица, в которую в начале каждого месяца вносятся планируемые на этот месяц поступления и затраты. Она позволяет заранее увидеть периоды, в которых возможно возникновение разрыва. Особое внимание уделяйте налогам, а несрочные платежи, если возможно, переносите на другое время.
Управляйте дебиторкой. Следите за оборачиваемостью дебиторской задолженности — чем короче срок возврата денег в компанию, тем больше шансов, что платить налоги будете из собственных, а не заемных средств. Проведите переговоры с контрагентами и пересмотрите условия оплаты: не предоставляйте слишком длительные отсрочки, старайтесь получать от покупателя предоплату, предлагая за это скидки или бонусы. Ведите учет дебиторской задолженности, чтобы контролировать сроки оплаты и оперативно напоминать контрагентам о долге в случае просрочки.
Оптимизируйте расходы. Избегайте лишних трат, а если применяете основную ставку 22%, старайтесь работать с надежными поставщиками-плательщиками НДС, чтобы за счет «входящего» налога уменьшать сумму к уплате в бюджет. При выборе контрагента проявляйте должную осмотрительность, чтобы не нарваться на «однодневку», иначе можете лишиться права на вычет.
Следите за лимитом доходов на УСН. В 2026 году он составляет 490,5 млн рублей с учетом коэффициента-дефлятора. Если превысить этот порог, бизнес теряет право на упрощенку и переходит на ОСНО с более высокой налоговой нагрузкой.
