Зачем бизнесу нужен медиатор: поможет ли он выиграть налоговый спор, и кто оплатит «банкет»

Дискуссионный клуб обсудил эксперимент по внедернию налоговой медиации.

В г. Санкт-Петербург проходит эксперимент по введению новой процедуры в налоговых правоотношениях, а именно, процедуры налоговой медиации. Медиатор - независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами в качестве посредников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора.

Как заявляют питерские налоговики, пределы содержания медиативного соглашения налоговые органы определяют в соответствии с п. 27 Постановления Пленума ВАС от 18.07.2014 № 50, т. е. при рассмотрении налоговых споров допустимо заключение соглашений об их урегулировании, в которых сторонами могут быть признаны обстоятельства, от которых зависит возникновение соответствующих налоговых последствий (например, признание налоговым органом не учтенных в ходе мероприятий налогового контроля сумм расходов и налоговых вычетов, влияющих на действительный размер налоговой обязанности, признание наличия смягчающих обстоятельств, приводящих к уменьшению размера налоговых санкций, и др.).

Таким образом, медиативным соглашением может быть изменен размер налоговой обязанности налогоплательщика (например, в ситуации, когда в ходе медиации налогоплательщиком будут представлены доводы о смягчающих вину обстоятельствах, снижающие налоговые санкции, или данные о вычетах/расходах, которые налоговый орган первоначально не учел в ходе мероприятий налогового контроля).

Если данных функций у медиатора не будет, то налоговая медиация будет экзотической процедурой для крупных налогоплательщиков, руководство которых пожелает избежать неблагоприятных последствий в виде субсидиарки и уголовного преследования.

Остается нерешенным еще один вопрос, кто будет оплачивать услуги медиатора, налогоплательщик, налоговый орган или же услуги медиатора будут оплачиваться пополам налогоплательщиком и бюджетом.

На мой взгляд, налоговая медиация может стать востребованной процедурой на стадии предварительного анализа, в том случае, если налогоплательщик чувствует, что его позиция в предстоящем налоговом споре не безупречна.

Крохина Юлия, руководитель практики бюджетного права Московской коллегии адвокатов «Арбат», заведующая кафедрой правовых дисциплин Высшей школы государственного аудита (факультет) МГУ им. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" прямо запрещает применение процедуры медиации в налоговых спорах на любой стадии. Однако ФНС России начала проведение эксперимента по использованию медиации в области налоговых споров, а также не исключает применения медиативных подходов в ходе организации работы с налогоплательщиками при досудебном разрешении налоговых споров.

Все предусмотренные российским правом на сегодняшний день способы примирения сторон в налоговых спорах не универсальны и не имеют потенциала к массовому применению:

налоговый мониторинг используется только в отношении индивидуального и немногочисленного круга налогоплательщиков;

заключение мировых соглашений в налоговых спорах допускается только на судебной стадии, а на практике либо полностью отвергается судами, либо распространяется только на условия, связанные с фактическими обстоятельствами.

При разрешении налоговых споров с помощью медиации речь должна идти не о взаимных уступках (это не частное право!), а о взаимном максимально полном и достоверном выяснении всех обстоятельств, которые имели место в конкретной ситуации. Это и есть форма примирения в публичных отношениях.

В ряде зарубежных стран есть положительный опыт разрешения налоговых споров с помощью медиации (Бельгия, Германия, Нидерланды, США). Достижение соглашения позволяет не только получить в бюджет суммы неуплаченных налогов, но и сократить сопутствующие издержки (например, затраты на выездную налоговую проверку, судебный процесс).

Однако следует учитывать, что повышение эффективности института досудебного урегулирования налоговых споров, в том числе с помощью медиации, оказывает прямое влияние на показатели результативности судебной работы налоговых органов. И это может привести к злоупотреблениям налоговых органов на досудебной стадии примирения, склонению налогоплательщика не только пряником, но и кнутом к «перемирию».

Вопрос возможности применения медиативных процедур на всех стадиях налогового спора требует серьезной научной и практической проработки. На мой взгляд, применение налоговой медиации лишь на досудебной стадии ограничит процессуальные возможности сторон по примирению на любой стадии арбитражного процесса, вплоть до стадии исполнительного производства. Не секрет, что часто условия для примирения возникают именно при рассмотрении налогового спора в суде. Однако здесь возникнет конкуренция медиации с судебными способами урегулирования спора (например, мировое соглашение).

Необходимо четко определить правовой статус медиатора в налоговых спорах. Безусловно, что процедура медиации должна проводиться независимым профессиональным медиатором, специализирующимся на налоговых спорах. Обеим сторонам следует предоставить возможность участия в процедуре выбора медиатора. Чтобы обеспечить принцип равноправия сторон, медиатор не должен назначаться государством.

Не менее сложный вопрос квалификации медиатора. Она должна быть не меньшей, чем у представителей налогоплательщика и налогового органа. В противном случае закономерен вопрос: если стороны не смогли урегулировать налоговый спор самостоятельно, исходя из своих знаний и опыта, то почему они должны доверить свою финансовую судьбу стороннему посреднику? Здесь, на мой взгляд, следует обратить внимание на институт налоговых консультантов, который вполне может быть использован для организации качественной помощи в примирении сторон налогового спора.

И если введение налоговой медиации неизбежно, то вижу такие ее правовые рамки. Медиация должна быть возможна только после начала стадии досудебного обжалования и может быть инициирована обеими сторонами налогового спора. Она должна быть бесплатна для налогоплательщика. Медиативное решение не должно быть обязательным для сторон, они должны иметь право не учитывать замечания, рекомендации медиатора. Выводы медиативного решения не должны иметь силу административного прецедента и быть обязательными только для сторон конфликта и исключительно по данной конкретной ситуации. Следует предусмотреть, что соглашение может быть достигнуто частично, а оставшиеся вопросы - вынесены на рассмотрение вышестоящего налогового органа или суда.

Кузнецов Владимир Александрович – Председатель Общероссийского профсоюза Медиаторов.

Заключение медиативного соглашения, как и мирового, это всегда нахождение компромисса между участниками. То есть каждой из сторон в результате приходится отказываться от части своих требований или скорректировать их. Особенность медиации между ФНС и налогоплательщиком заключается в высоком уровне сложности достижения такого компромисса.

Как правило, бизнес не согласен с результатами налоговых проверок и настроен активно включаться в судебную защиту своих интересов. Налогоплательщики рассчитывают значительно уменьшить размер доначислений и штрафов. Речь не идет о снижении на 5-10 %. Законопослушные налогоплательщики, которые изначально не имели умысла использовать незаконные способы ухода от налогообложения, настаивают на своей абсолютной невиновности и правильности исчисления налогов. В ряде случаев предприниматели видят и готовы признать ошибки компании в части оптимизации налогов, но в существенно меньшем объеме.

Для внедрения медиации на этом уровне необходимо, безусловно, какое-то политическое решение на уровне ФНС России. Ключевым показателем будет соотношение объема уплаченных налогов и фактических (реальных) сроков поступления денег в бюджет.

Конечно, нельзя ориентироваться исключительно на скорость уплаты налогов. При доначислении в 100 миллионов договориться об уплате 1 миллиона, зато на следующий день – абсурд. Как и, наверное, противоречит здравому смыслу измерять показатели эффективности работы налоговой системы только по объему доначислений на бумаге.

Разумеется, любое снижение должно быть обосновано, в том числе экономически. Это очень тонкий момент. Общероссийский Профсоюз медиаторов и я, как его Председатель, должны со своей стороны сделать всё возможное, чтобы ФНС была готова к такой медиации.

Очень важно понимать преимущества альтернативного урегулирования споров, проводимого грамотным профессиональным посредником. Выгоду должны получить и бизнес, и государство. Перевод конфликта интересов в плоскость судебного разбирательства – это всегда увеличение сроков. Пока идет суд, обе стороны задействуют значительные ресурсы, которые, как и время, приводят в конечном итоге к финансовым потерям. Медиация поможет существенно снизить все эти издержки.

Сафонова О. М. – Юрист адвокатского бюро CTL, член ПНК.

Медиация в налоговой сфере имеет ряд особенностей, что связано с содержанием самого спорного публичного правоотношения, в рамках которого в настоящий момент недопустимо договорное регулирование прав и обязанностей налогоплательщика и налоговой инспекции. Это существенно снижает сферу применения налоговой медиации.

Кроме того, редакция п. 5 статьи 1 Федерального закона No193-ФЗ от 27.07.2010 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» прямо говорит, что медиация не применяется, если споры затрагивают или могут затронуть публичные интересы. Вопрос соблюдения баланса между законодательным регулированием налоговых правоотношений и сути медиации как саморегулируемой процедуры – самый актуальный на данный момент, требующий внесения изменений в закон.

С другой стороны, до необходимых изменений в законе, отсутствие открытого, конструктивного диалога налоговых органов с предпринимателями затрудняет ведение бизнеса в стране и приводит к значительным судебным и временным затратам с обеих сторон. Таким образом, на сегодняшний момент, на мой взгляд, именно налоговая медиация может стать эффективным механизмом для вывода бизнеса «из тени».

Итогом проведения медиации может быть не только заключение медиативного соглашения, но и соглашение сторон по обстоятельствам дела, частичный или полный отказ от претензий со стороны налогового органа и/или признание их со стороны налогоплательщика. Результат будет в существенном ускорении рассмотрения и более качественном разрешении спора в суде.

На мой взгляд, медиация имеет большой потенциал в сфере налоговых правоотношений как альтернатива досудебному урегулированию спора. Но, прежде бизнесу и налоговому органу необходимо осознать значимость самой процедуры.

Татьяна Рябцева, Директор московского центра предотвращения банкротства и защиты бизнеса.

Я – ярый сторонник использования примирительных процедур во всех сферах жизни, в том числе в сфере публичных правоотношений. Мировая практика уже давно доказала преимущества решения конфликтов с помощью медиации.

Важно, что ФНС России в настоящее время не противится внедрению данного института, а, напротив, готова переходить к открытому диалогу и запускать этот пилотный проект. Два прецедента мирного урегулирования спора налогоплательщика с ФНС, состоявшиеся в Санкт-Петербурге – отличное начало, институт медиации показал свою состоятельность. Дальше – больше.

С оптимизмом смотрю на внедрение налоговой медиации. Курс на внедрение налоговой медиации и переход к открытому диалогу с инспекцией должен, на мой взгляд, стать одним из стратегических ориентиров для достижения баланса взаимоотношений налоговой инспекции и налогоплательщика.

Алексей Некрасов, руководитель направления «Налоговая медиация» Союза по организации деятельности консультантов по налогам и сборам «Палата налоговых консультантов», руководитель Рабочей группы по налоговым спорам Общероссийского профсоюза медиаторов.

“Налоговая медиация”. Эти слова я услышал несколько месяцев назад, когда было опубликовано сообщение о заключении медиативного соглашения между налогоплательщиком и УФНС по Санкт-Петербургу.

Сейчас же по запросу “налоговая медиация” поисковик Яндекс выдает 9 миллионов результатов. За апрель и май 2021 г. мы с коллегами приняли участие в публичных мероприятиях, на которых обсуждается налоговая медиация: от круглых столов медиаторов до Петербургского Международного Юридического Форума 2021. Следует отметить, что представители ФНС РФ и УФНС по Санкт-Петербургу активно участвуют в этих мероприятиях и отвечают на все вопросы, которые им задаются. Еще более активно идут обсуждения между коллегами (юристами и медиаторами).

Возможна ли медиация в налоговой сфере? Да, и это подтверждают уже заключенные соглашения, а также обсуждения этого вопроса с представителями ФНС РФ.

А вот дальше возникают вопросы и их очень много:

В каких спорах?

Всем ли нужна медиация?

Зачем медиация ФНС РФ и налогоплательщику, если он сам или его представитель сами могут предоставить аргументы в свою защиту?

Кто может быть медиатором?

Кто оплачивает медиатора?

Как снизить коррупционные риски для должностных лиц, подписывающих медиативное соглашение?

Ответы на эти вопросы вроде бы есть, т. к. соглашения в Санкт-Петербурге подписаны, но хочется большей определенности, урегулирования.

Далее, я коротко изложу тезисы своей, личной позиции, которая сформировалась у меня на сегодняшний день:

Считаю, что налогоплательщик уже сейчас может предложить налоговому органу процедуру медиации в любом случае, когда есть спор об оценке обстоятельств, фактов или проблема в общении (предпроверочный анализ, комиссия, налоговая проверка, рассмотрение заявления и т. п.). Обязанности согласиться у ого органа нет, но налогоплательщик может обратиться с таким предложением в вышестоящий налоговый орган. Расходы на оплату медиатора будет нести налогоплательщик. Не нужно ждать от медиатора предложений по условиям соглашения и аргументов в защиту налогоплательщика. Инициатива должна принадлежать налогоплательщику. Медиатор поможет услышать стороны и взглянуть на ситуацию под разными углами. Медиация не предусматривает дополнительных плюсов по сравнению с процедурами, урегулированными НК РФ. Т. е., сам факт медиации не дает никаких преференций в силу закона. Медиация - это один из вариантов досудебного урегулирования спора. В ходе медиации или по ее итогам возможны уточнения налоговых обязательств налогоплательщика как в большую, так и в меньшую стороны. Но это должно быть доказано и доказательства (аргументы) должны быть поняты и приняты другой стороной.

Чтобы найти ответы на вопросы, как имеющиеся, так и будущие, Союз по организации деятельности консультантов по налогам и сборам «Палата налоговых консультантов», Общероссийского профсоюза медиаторов, в которых я руковожу рабочими группами по направлению «Налоговая медиация», с участием практикующих медиаторов и налоговых юристов, преподавательского-профессорского состава ВУЗов и ФНС РФ планируют наработать практику применения налоговой медиации в целях ее эффективного урегулирования и успешного внедрения.

Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц. Обращаться можно в Палату налоговых консультантов и Общероссийский профсоюз медиаторов.

Руководитель проекта «АналогиЯ», налоговый консультант. Государственный советник РФ 2 класса Кошелев С.А.

Федеральная налоговая служба - это не только фискальный орган, но, как она сама позиционирует, и сервисная служба. Почувствовав некоторое напряжение у налогоплательщиков во взаимоотношениях с инспекциями, вызванное некорректными действиями нижестоящих инспекций, а так же запрос общества на диалог с властью, да ещё с грядущими в сентябре выборами в ГД, служба решила использовать ласкающий слух и успокаивающий термин "медиация".

Налоговая медиация, по моему мнению - это миф. Удобная, новая, красивая обёртка (комиссий по побуждению), использующаяся периодически в сложные и напряженные моменты взаимоотношений с налогоплательщиком, позволяющая снять напряженность, показать: мы готовы к диалогу, к бесконфликтному администрированию и диалогу. На этой волне, в своё время были созданы отделы аудита и процедура досудебного урегулирования споров. Работающий инструмент, позволяющий снять напряженность и проводить бесконфликтное администрирование.

Что мешает использовать этот инструмент эффективно сейчас? Как и везде - это отчетность (эффективность показателей и материальное стимулирование на их основе инспекторов). Рассматривая возражения налогоплательщика на действия инспекции в той же инспекции действия которой обжалуются или в Управлении, срабатывает эффект «чести мундира» и необходимости выполнения других, более значимых в удельном весе оценки эффективности показателей. Предъявляя претензии (доначисляя) в одном периоде, даже если плательщик прав и инспекция в дальнейшем проиграет в суде, то это будет уже в другом, далеком периоде (с учетом длительности рассмотрения судами).

Эту проблему, возможно решит перевод рассмотрения жалоб на уровень Межрегиональных инспекций, показатели работы которых не будут завысить от инспекций и Управления.

Должностные лица налоговых органов на различных встречах и брифингах неоднократно говорят, о том, что суммы вменяемых налогов и пеня – не могут быть предметом медиации, лишь штраф. Получается, что существующий порядок досудебного обжалования более широк чем медиация.

А правильно построенный (в рамка НКРФ, с четким соблюдением его статей) процесс коммуникации налогоплательщика с налоговым органом снимает все предпосылки к возможным необоснованным претензиям в ходе камералки и ППА.

Всё это схоже с описанным сюжетом в «1984» Д. Оруэлл (министерство изобилия, мир, любви…), как ты не назови: досудебный аудит, медиация или процесс бесконфликтного администрирования (сервисная служба), сам процесс по обеспечению роста поступлений платежей в бюджет, будет оставаться неизменным (как в «Ну, погоди» - волк всегда будет пытаться догнать и съесть зайца).

Поэтому, считаю, что имеющиеся сейчас инструменты администрирования позволяют его проводить бесконфликтно и сейчас, просто необходимо соблюдать сторонам нормы НК РФ, а не показатели ФНС.

Василевский Вячеслав, адвокат, управляющий партнёр группы компаний «Прометей».

Медиация в налоговых взаимоотношениях бизнеса с ФНС. Реальность или авантюра? Я склонен думать, что авантюра и сейчас попробую объяснить свою позицию.

Основоположником налоговой медиации можно по праву считать налоговиков г. Санкт-Петербург, которые уже не первый месяц активно пиарят это направление, рассказывая какое это благо и как всем (бизнесу и государству в лице налоговой) будет от этого хорошо. Да вот только плюсы что-то не просматриваются.

Позиция ФНС стала чуть более понята после появления в открытом доступе письма № 08-18/29855@ от 14.05.2021г., в котором УФНС России по г. Санкт-Петербургу в ответ на интернет-обращение приоткрыло тайну этой самой медиации. Изучив данное письмо становится очевидным, что налоговая медиация если и возможна, то только по результатам проведенной выездной или камеральной налоговой проверки.

Согласно абзацу четвертому этого письма: «Сторонами могут быть признаны обстоятельства, от которых зависит возникновение соответствующих налоговых последствий, которые содержат правовую квалификацию деятельности лица, участвующего в деле, влекущую изменение размера его налоговой обязанности».

То есть в предполагаемом медиативном соглашении должны быть максимально подробно и со ссылками на доказательства, прописаны все нарушения налогоплательщика. Когда я обсуждал это письмо и вообще налоговую медиацию с представителем налоговой службы, который предпочел остаться неизвестным, он сказал, что «в ходе набирающих популярность комиссий по побуждению налогоплательщика к уточнению своих налоговых обязательств медиация не возможна лишь только потому, что никто никаких доказательств налогового правонарушения не собирает, а тогда что писать в медиативном соглашении в разделе «косяки налогоплательщика?» И тут я с ним полностью согласен. Побуждений с доказательной базой почти никогда не бывает. Зачастую это стандартный набор фраз и сведения из АСК НДС.

Другой не менее важный вопрос — это выгода от медиативного соглашения для налогоплательщика. Что конкретный налогоплательщик получит от медиации? Ведь нельзя же договориться о снижении налоговых претензий по каким-то организациям, не имея под это серьезных юридических обоснований или доказательств невиновности налогоплательщика. Иначе это все граничит с коррупцией, и к ней как раз и подталкивает участников медиативного соглашения. А если такие доказательства имеются в наличии, то о чем тут договариваться? Надо их предъявлять, закреплять и полностью снимать претензии к налогоплательщику.

Вызывают улыбку заявления отдельных специалистов, что в налоговой медиации нужны не юристы, а психологи. Видно, что эти специалисты не осведомлены о внутренней «налоговой» кухне и системе показателей ФНС России. Налоговый спор — это не прием у психолога. Это битва доказательств и лишь иногда компромисс, позволяющий уменьшить суммы штрафов, с чем вполне успешно справляются юристы.

Да, возможно налоговая медиация станет отдельным дополнительным инструментов досудебного урегулирования споров, но это сейчас и так существует, просто может название не такое красивое.

Аркадий Брызгалин Генеральный директор в Группе компаний "Налоги и финансовое право".

Сама по себе медиация в налоговых отношениях (а точнее в налоговых спорах), это и не хорошо и не плохо. Всё зависит от того, в каких целях она будет применяться.

Если это будет так как иногда случается сейчас, когда «медиация» рассматривается некоторыми представителями налоговых органов как способ внеправового взыскания недоимки, т.е. вне рамок НК РФ и без каких-либо процедур, то я, как юрист, естественно «против» такой медиации, да и медиацией подобные действия вообще трудно назвать.

Такая медиация сродни шантажа (заплати, иначе назначим выездную налоговую проверку, а это еще хуже будет, да и суд не поможет)… В данной ситуации я убежден, не годиться государственным органам этим заниматься, во всяком случае авторитета фискальным властям эта не прибавит (хотя для бюджета это может быть и эффективным, во всяком случае как показывает статистика 2020 года, половина из 500 млрд. доначисленных налогов уплачены налогоплательщиками «добровольно» по итогам некой аналитической работы.

А вообще, конечно, медиация, никто не спорит, это цивилизованный путь квази-договорных способов урегулирования налоговых споров, что можно только поприветствовать. Ведь в тех же США по их официальной статистике «до судов» доходит только 10 % налоговых споров, остальные разрешаются «полюбовно». И в любом случае медиация не может быть «дикой» или как-то «по понятиям», медиация это процедура, которая обязательно должна реализовываться в рамках закона, и обязательно должна быть закреплена в нормах Налогового кодекса РФ.

По материалам "Финансовой газеты".