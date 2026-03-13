Семейная налоговая выплата 2026: кому положена, как оформить, на какую сумму можно рассчитывать

Что такое семейная налоговая выплата

Семейная налоговая выплата — это новая мера поддержки для семей с детьми. Разговорное название — налоговый кэшбек. Получить его могут родители, которые официально трудоустроены и за которых работодатель платит НДФЛ в бюджет. Напомним, что НДФЛ перечисляют за сотрудников на трудовом договоре и на договоре ГПХ, если у физлица нет статуса ИП или самозанятого.

Если семья соответствует всем требованиям, то по итогам года налог пересчитают по ставке 6% вместо 13%, а разницу, 7% от годового дохода, вернут обратно родителям.

Работодатель все также продолжает платить налог с дохода сотрудника по ставке 13% или выше, здесь ничего не меняется — обязанности по пересчету налога ложатся на СФР. Также отметим, что новая выплата не заменяет собой другие меры поддержки. Выплату можно получать одновременно с единым пособием, материнским капиталом, налоговыми вычетами.

Новые правила расчета и выплаты налогового кешбэка утверждены законом № 179-ФЗ, который вступил в силу 1 января 2026 года.