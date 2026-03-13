Семейная налоговая выплата 2026: кому положена, как оформить, на какую сумму можно рассчитывать

Семьям стала доступна новая мера поддержки в виде семейной налоговой выплаты. Это своеобразный кэшбек от государства для работающих родителей с двумя и более детьми. Разбираемся, при каких условиях доступна выплата и сколько можно получить. Приводим примеры расчета.
Что такое семейная налоговая выплата
Семейная налоговая выплата — это новая мера поддержки для семей с детьми. Разговорное название — налоговый кэшбек. Получить его могут родители, которые официально трудоустроены и за которых работодатель платит НДФЛ в бюджет. Напомним, что НДФЛ перечисляют за сотрудников на трудовом договоре и на договоре ГПХ, если у физлица нет статуса ИП или самозанятого.
Если семья соответствует всем требованиям, то по итогам года налог пересчитают по ставке 6% вместо 13%, а разницу, 7% от годового дохода, вернут обратно родителям.
Работодатель все также продолжает платить налог с дохода сотрудника по ставке 13% или выше, здесь ничего не меняется — обязанности по пересчету налога ложатся на СФР. Также отметим, что новая выплата не заменяет собой другие меры поддержки. Выплату можно получать одновременно с единым пособием, материнским капиталом, налоговыми вычетами.
Новые правила расчета и выплаты налогового кешбэка утверждены законом № 179-ФЗ, который вступил в силу 1 января 2026 года.
Кому доступна выплата и какие условия
Семейная налоговая выплата доступна родителям, усыновителям, опекунам и попечителям. Главное — иметь официальное трудоустройство и убедиться, что работодатель отчисляет с доходов НДФЛ. Если заявитель работает без договора и НДФЛ за него не платится, то и налоговый кешбэк будет недоступен.
Какие еще условия необходимо соблюсти:
В семье минимум двое детей до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок учится очно. Важно, чтобы ребенок не состоял в браке, иначе его не смогут учесть в составе семьи.
Заявитель и его дети постоянно проживают в России, имеют российское гражданство.
Родители участвуют финансово в жизни детей — исправно платят алименты и не имеют по ним задолженностей.
Ограниченное количество имущества: не более одной квартиры, дома, дачи, машины.
Среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума на душу населения в регионе. Данные берутся за прошлый год, то есть в 2026 году возьмут прожиточный минимум 2025-го. Тоже самое касается и доходов семьи.
Например, мать с отцом и двумя детьми живут в Череповце, Вологодская область. Прожиточный минимум на душу населения в 2025 году в области — 17 910 ₽. Умножим эту сумму на 1,5 и получим 26 865 ₽.
Общий годовой доход семьи — 750 000 ₽, в месяц — 62 500 ₽. На каждого отдельного члена семьи — 15 625 ₽. Это меньше полуторного прожиточного минимума, поэтому можно спокойно подавать заявление на семейную налоговую выплату.
Направить заявление может один родитель или оба по отдельности. Суммы будут отличаться — все зависит от уровня дохода. Обратиться за выплатой нужно самостоятельно, автоматически ее не назначат. Планируется, что заявления будут принимать в период с 1 июня по 1 октября — через Соцфонд, МФЦ и Госуслуги.
Сколько составит выплата — с примерами
Размер выплаты зависит от дохода заявителя. СФР возвращает 7% годового дохода, с которого удержали НДФЛ. Налоговые вычеты в учет не берутся. На счет заявителя придет сразу вся сумма, а не частями.
Формула расчета выглядит так:
Семейная налоговая выплата = НДФЛ по ставке 13% - НДФЛ по ставке 6% с того же дохода
Теперь покажем на конкретных примерах.
Пример № 1
После развода у отца на содержании осталось двое детей школьного возраста. Зарплата в месяц — 60 000 ₽, общий годовой доход семьи — 720 000 ₽.
НДФЛ по ставке 13% — 93 600 ₽.
После пересчета по ставке 6% — 43 200 ₽.
Разница между этими двумя суммами — 50 400 ₽. Столько вернут в семью в качестве налогового кешбэка.
Пример № 2
Мать живет с тремя детьми в возрасте 11, 15 и 22 года. Старший сын учится очно в вузе, однако он уже женат — это не подходит под требования, поэтому в расчетах его не учтут.
У матери несколько источников заработка — есть работа по трудовому договору, а есть подработка в качестве самозанятой. За год она заработала 600 000 ₽ по трудовому договору. Как самозанятая — еще 250 000 ₽. Доход плательщика НПД тоже учитывается, так как это официальный доход и с него платится НДФЛ. Общий доход за год — 850 000 ₽.
НДФЛ по ставке 13% — 110 500 ₽, по ставке 6% — 51 000 ₽. Вернут разницу в размере 59 500 ₽.
Пример № 3
Семья из пяти человек: отец, мать и трое детей. И мать, и отец работают официально. Годовой доход отца — 780 000 ₽, матери — 540 000 ₽.
Оба родителя отдельно друг от друга подали заявления и оформили налоговую выплату. Отцу выплатили 54 600 ₽, матери — 37 800 ₽. Всего в семью вернулось 92 400 ₽.
Меняется ли что-то для работодателя
Все процедуры по оформлению семейной налоговой выплаты происходят без участия работодателя, поэтому для него кардинально ничего не меняется. Все обязанности остаются в силе — вовремя платить зарплату, удерживать с нее налог и отражать суммы в отчетности.
Напомним, что по НДФЛ необходимо сдавать:
1. Уведомления об исчисленных суммах. Подают два раза в месяц:
По налогу, удержанному с 1 по 22 число — до 25 числа текущего месяца.
По налогу, удержанному с 23 числа до конца месяца — до 3 числа следующего месяца.
Уплачивают НДФЛ также два раза в месяц — до 28 числа текущего месяца и до 5 числа следующего.
2. Расчет 6-НДФЛ. Подают ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Срок может переноситься из-за выходных и праздников, вот точные даты сдачи 6-НДФЛ за 2026 год:
за I квартал — до 27 апреля.
за полугодие — до 27 июля.
за 9 месяцев — до 26 октября.
годовой расчет — до 25 февраля 2027 года.
Также важно помнить, что в 2026 году продолжает действовать прогрессивная шкала НДФЛ. В большинстве случаев она остается на уровне 13%, но при высоком доходе ставка может быть больше
❗ Важно запомнить. Семейная налоговая выплата всегда рассчитывается исходя из ставки 13%, даже если фактически она больше.
