Как кадровая система в 1С и кадровый электронный документооборот — это одно и тоже

Сервис КЭДО, подключаемый прямо из 1С разрабатывается исходя из этой концепции — максимально бесшовной и удобной работы для кадровиков внутри платформы 1С. Интеграция с 1С:ЗУП может быть реализована через специальное расширение, которое добавляет функционал КЭДО прямо в вашу информационную базу 1С. Это устраняет необходимость ручного ввода и дублирования данных между системами.
Кадровики могут формировать и отправлять документы на подпись прямо из интерфейса 1С, а сотрудники получают их в личном кабинете сотрудника для подписи и обратной отправки. Вся работа с электронными подписями и согласованиями происходит в едином процессе, без переключения между разными программами.
Пример. Когда в системе 1С:ЗУП фиксируется перевод сотрудника, запускается автоматизированный процесс: формируется необходимый документ, инициируется его согласование и отправляется на электронную подпись через сервис КЭДО, например, EmplDocs.
Весь этот рабочий процесс происходит в пределах единой цифровой экосистемы без необходимости выполнять ручные действия, переключаться между разными программами или дублировать информацию.
Такой интегрированный подход обеспечивает полную автоматизацию кадрового документооборота прямо внутри 1С:ЗУП, что значительно упрощает работу кадровиков. Все этапы связываются в непрерывный и управляемый процесс, минимизируя вероятность ошибок и экономя время пользователей. Кадровые специалисты получают удобный инструмент для работы с юридически значимыми документами, сохраняя фокус на управлении персоналом, а не на технических сложностях.
КЭДО — это не просто система электронных подписей. Это комплексное решение, автоматизирующее все этапы работы с кадровыми документами: от их создания и согласования до оповещений, хранения, а также интеграции с внешними сервисами и государственными ведомствами.
Без системы КЭДО кадровая программа остается лишь базой для учета персонала, тогда как сама КЭДО без кадровой системы — это просто инструмент для управления документооборотом в цифровом формате. Только совместная работа этих систем позволяет выстроить полноценный, прозрачный и эффективный кадровый процесс.
Такое сочетание обеспечивает надежный контроль, автоматизацию рутинных операций и сокращает количество ошибок, освобождая специалистов по кадрам от бумажной работы и упрощая взаимодействие с сотрудниками и контролирующими органами.
КЭДО и кадровая система: где граница
Граница между кадровой системой и КЭДО в экосистеме 1С очень условна, потому что КЭДО — это не сторонний сервис, а встроенный слой автоматизации, который расширяет уже существующие кадровые процессы. Он глубоко интегрируется с основными модулями 1С (ЗУП, ERP), «знает», где взять необходимые данные, умеет формировать нужные шаблоны документов, автоматически запускать процессы согласования, направлять документы на подписание и хранить их внутри системы.
Для кадровика это означает, что вся работа происходит в привычном интерфейсе 1С — без необходимости переключаться между разными программами или учиться работать в новом интерфейсе. Функционал КЭДО просто дополняет кадровую систему, превращая учет в единый цифровой процесс с автоматизацией документооборота и соблюдением всех юридических требований.
Таким образом, кадровая система обеспечивает учет и управление персоналом, а КЭДО берет на себя весь жизненный цикл кадровых документов — от генерации и согласования до подписания и хранения.
Рассмотрим наглядные примеры, которые помогут лучше понять работу КЭДО внутри экосистемы 1С
Пример №1
Представим ситуацию, когда кадровый специалист трудится в 1С, где внедрена система КЭДО. При этом КЭДО сама автоматически подставляет необходимые данные из кадровой базы в шаблон документа и инициирует процесс его подписания по заранее настроенному маршруту. Уведомления о готовности документа к подписи мгновенно поступают на электронную почту сотрудникам и согласующим. В таком сценарии ни кадровик, ни работник не взаимодействуют напрямую с КЭДО — вся работа происходит тихо и незаметно на фоне основного интерфейса 1С, что выглядит как естественное продолжение кадрового учета.
Пример №2
Рассмотрим ситуацию в производственной компании, где КЭДО EmplDocs интегрирован с 1С:ERP. Там, например, при изменении штатного расписания автоматически запускается маршрут согласования, формируются все необходимые документы, которые подписываются всеми участниками без бумажной волокиты и лишних действий. Здесь КЭДО уже не внешний сервис, а неотъемлемая часть бизнес-логики 1С, встроенная в ее архитектуру.
Эти примеры четко показывают, что КЭДО в экосистеме 1С — это когда кадровый специалист работает в одном удобном и привычном интерфейсе, а вся автоматизация и управление документооборотом происходят незаметно и без лишних кликов, что возможно только при глубокой интеграции КЭДО как части 1С. Такой подход существенно облегчает кадровую работу и позволяет сосредоточиться на главном — людях, а не на процессах.
Все готово для быстрого старта
Пакет необходимых ЛНА, преднастроенные заявки и маршруты согласований — мы подготовили все, чтобы вы могли сразу приступить к работе
Записаться на демо:
Как выглядит кадровый процесс с КЭДО, который работает прямо из 1С, а не сторонним сервисом
Интеграция КЭДО в 1С — самый важный фактор успешной работы кадровой системы. Ошибка многих компаний — использовать КЭДО как отдельный сервис. В итоге кадровикам приходится работать в двух интерфейсах: 1С для учета и самостоятельном сервисе КЭДО для документооборота.
Это ведет к дополнительной ручной работе: перенос данных, загрузка документов, сверка статусов и контроль подписей в разных системах. Из-за этого снижается эффективность кадрового отдела, увеличивается риск ошибок и возможных юридических проблем.
Сценарий 1. Когда КЭДО и 1С: ЗУП — это разные системы
Представьте: вы оформили прием нового сотрудника в 1С: ЗУП. Но ваша система электронного документооборота об этом ничего не знает, ведь это отдельная программа. Вам приходится вручную создавать кадровый документ в КЭДО, снова переписывать все данные из 1С и отправлять его на подпись.
Это приводит к ошибкам: можно отправить устаревший шаблон, подписать не ту версию документа или допустить опечатку. При проверке это грозит штрафами, а вам — лишней работой по исправлению. Вся проблема в том, что вы вынуждены работать в двух несвязанных между собой программах.
Сценарий 2. Когда КЭДО и 1С: ЗУП — это единое целое
Теперь представьте другой сценарий. КЭДО встроен в 1С и становится частью вашего привычного кадрового контура.
Вы оформляете прием на работу в 1С: ЗУП — и система автоматически создает в КЭДО нужный документ, сама подставляет в него все актуальные данные сотрудника и отправляет по готовому маршруту на подпись. Вам остается лишь в один клик его подписать. Все происходит внутри одной системы, без дублирования действий и ручного переноса информации.
Вывод: если КЭДО работает отдельно от 1С, вы тратите силы на обслуживание двух систем: переключаетесь между окнами, вручную переносите данные и следите за статусами в разных местах. Интеграция же превращает две отдельные программы в единый слаженный инструмент.
На практике интегрированный КЭДО в 1С выглядит так:
Одна точка входа. Все кадровые операции — от приема до увольнения — вы запускаете прямо из привычного интерфейса 1С:ЗУП. Никаких переключений между вкладками браузера.
Автоматическое создание документов. Система сама, на основе готовых шаблонов, создает все необходимые документы (приказы, допсоглашения), подставляя в них актуальные данные из карточки сотрудника. Вы только проверяете и запускаете в работу.
Цифровой архив. Подписанные юридически значимые документы автоматически складываются в единый архив, доступный по цепочке: кадровик → HR → бухгалтерия. Больше не нужно искать и переслать сканы.
Отпадает ручной контроль. Система сама ведет журнал и отслеживает статусы подписания, не нужны Excel, PDF-файлы для отражения процессов.
Пример. Заказчик — крупная розничная сеть, которой подключили в 1С:ЗУП систему КЭДО EmplDocs. В сети большой поток персонала, и сопровождение кадровых документов отнимало от 2-5 дней. Но теперь кадровый специалист, оформляя прием в 1С, одним действием инициирует создание всего комплекта документов. КЭДО автоматически обеспечивает их юридически значимое подписание через ЭП руководителем и сотрудником, а затем отправляет оригиналы в электронный архив.
В результате: полное оформление нового сотрудника занимает в среднем 15–20 минут вместо нескольких дней, без ручных операций и пересылок документов.
Реклама: ООО «Эмплдокс», ИНН: 9721242901, erid: 2W5zFJ5ptjS
Начать дискуссию