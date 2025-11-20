Как кадровая система в 1С и кадровый электронный документооборот — это одно и тоже

Сервис КЭДО, подключаемый прямо из 1С разрабатывается исходя из этой концепции — максимально бесшовной и удобной работы для кадровиков внутри платформы 1С. Интеграция с 1С:ЗУП может быть реализована через специальное расширение, которое добавляет функционал КЭДО прямо в вашу информационную базу 1С. Это устраняет необходимость ручного ввода и дублирования данных между системами.

Кадровики могут формировать и отправлять документы на подпись прямо из интерфейса 1С, а сотрудники получают их в личном кабинете сотрудника для подписи и обратной отправки. Вся работа с электронными подписями и согласованиями происходит в едином процессе, без переключения между разными программами.

Пример. Когда в системе 1С:ЗУП фиксируется перевод сотрудника, запускается автоматизированный процесс: формируется необходимый документ, инициируется его согласование и отправляется на электронную подпись через сервис КЭДО, например, EmplDocs.

Весь этот рабочий процесс происходит в пределах единой цифровой экосистемы без необходимости выполнять ручные действия, переключаться между разными программами или дублировать информацию.

Такой интегрированный подход обеспечивает полную автоматизацию кадрового документооборота прямо внутри 1С:ЗУП, что значительно упрощает работу кадровиков. Все этапы связываются в непрерывный и управляемый процесс, минимизируя вероятность ошибок и экономя время пользователей. Кадровые специалисты получают удобный инструмент для работы с юридически значимыми документами, сохраняя фокус на управлении персоналом, а не на технических сложностях.

КЭДО — это не просто система электронных подписей. Это комплексное решение, автоматизирующее все этапы работы с кадровыми документами: от их создания и согласования до оповещений, хранения, а также интеграции с внешними сервисами и государственными ведомствами.

Без системы КЭДО кадровая программа остается лишь базой для учета персонала, тогда как сама КЭДО без кадровой системы — это просто инструмент для управления документооборотом в цифровом формате. Только совместная работа этих систем позволяет выстроить полноценный, прозрачный и эффективный кадровый процесс.

Такое сочетание обеспечивает надежный контроль, автоматизацию рутинных операций и сокращает количество ошибок, освобождая специалистов по кадрам от бумажной работы и упрощая взаимодействие с сотрудниками и контролирующими органами.