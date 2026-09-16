Статья 18.15 КоАП РФ: судебная практика и способы защиты работодателя

Статья 18.15 КоАП РФ устанавливает ответственность работодателей и заказчиков работ или услуг за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности, а также за нарушение обязанности уведомить МВД о заключении или прекращении трудового либо гражданско-правового договора. Обязанность направлять такое уведомление установлена пунктом 8 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ. При выполнении установленных законом условий административный штраф можно заменить предупреждением на основании части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ.
Эти правила применяются независимо от отрасли, в которой работодатель или заказчик привлекает иностранца к работе.
Кратко: как защититься по статье 18.15 КоАП РФ
Первое основание защиты — федеральный закон не требовал уведомлять МВД при конкретном изменении условий трудовых отношений. Такой подход изложен в Постановлении Конституционного Суда РФ от 4 февраля 2020 года № 7-П: если новый договор не заключался, а условия действующего договора только изменились, отсутствие повторного уведомления само по себе не образует состав правонарушения по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ.
Второе основание — замена административного штрафа предупреждением по части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ. Статья 18.15 КоАП РФ не включена в перечень исключений, установленный частью 2 статьи 4.1.1 КоАП РФ, поэтому при соблюдении всех обязательных условий такая замена формально допускается.
При незаконном привлечении двух и более иностранцев ответственность наступает в отношении каждого из них отдельно. По части 1 статьи 18.15 КоАП РФ штраф для юридического лица составляет от 250 000 до 800 000 ₽ либо применяется административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
До вынесения постановления работодателю целесообразно заявить ходатайство о замене штрафа предупреждением и представить доказательства выполнения условий статьи 4.1.1 КоАП РФ. Если постановление уже вынесено, требование о замене наказания включают в жалобу; порядок её подачи зависит от того, кем вынесено постановление и связано ли нарушение с предпринимательской или иной экономической деятельностью.
Какие способы защиты может использовать работодатель
Оспорить наличие состава правонарушения. Этот способ подходит, если федеральный закон не обязывал работодателя или заказчика работ либо услуг направлять уведомление МВД. При отсутствии состава административного правонарушения производство по делу должно быть прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ.
Попросить заменить штраф предупреждением. Этот вариант применяют, если нарушение доказано, но соблюдены условия части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ и отсутствуют обстоятельства, препятствующие замене наказания. В этом случае работодатель не оспаривает наличие правонарушения, а просит изменить вид административного наказания.
Эти способы защиты имеют разные правовые последствия. Отсутствие состава ведёт к прекращению производства, а применение статьи 4.1.1 КоАП РФ не отменяет вывод о нарушении, но позволяет заменить штраф предупреждением.
За первое полугодие 2025 года общая сумма штрафов, назначенных судами по статьям 18.15–18.17 КоАП РФ, превысила 1,6 млрд ₽ против 989,8 млн ₽ за тот же период 2024 года. По этим статьям к административной ответственности привлекли 5 638 юридических лиц и 2 925 индивидуальных предпринимателей; всего наказанию подверглись 9 546 лиц. Данные приведены по сводной статистике Судебного департамента при Верховном Суде РФ.
Дело № 7-П: что проверял Конституционный Суд
Постановление Конституционного Суда РФ от 4 февраля 2020 года № 7-П связывает ответственность по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ с наличием установленной федеральным законом обязанности уведомить МВД. Поводом стала жалоба гражданки А. А. Викторовой, привлечённой к ответственности после изменения условий работы иностранного сотрудника без прекращения действующего и заключения нового трудового договора.publication.
Конституционный Суд проверял взаимосвязанные положения пункта 1 примечаний к статье 18.15 КоАП РФ, части второй статьи 67 ТК РФ и абзаца первого пункта 8 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ. Суд выяснял, возникает ли обязанность повторно уведомлять МВД при изменении условий действующего трудового договора с иностранцем.publication.
Производство в части проверки пункта 1 примечаний к статье 18.15 КоАП РФ Конституционный Суд прекратил. Положения части второй статьи 67 ТК РФ и абзаца первого пункта 8 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ были признаны соответствующими Конституции РФ в выявленном Судом истолковании.
Конституционный Суд указал, что федеральный закон не устанавливает обязанность работодателя уведомлять МВД о любых изменениях условий действующего трудового договора. Поэтому отсутствие уведомления о поручении иностранцу другой оплачиваемой работы у того же работодателя или об изменении адреса выполнения работы нельзя квалифицировать по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ, если трудовой договор не прекращался и новый договор не заключался.
Правоприменительные решения по делу заявительницы, основанные на ином толковании проверенных норм, Конституционный Суд постановил пересмотреть.
Когда работодатель обязан уведомлять МВД о работе иностранца
Работодатель или заказчик работ либо услуг обязан уведомить территориальный орган МВД о заключении и прекращении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ либо оказание услуг с иностранным гражданином. Уведомление направляют в срок, не превышающий трёх рабочих дней с даты заключения или прекращения договора.
Обязанность установлена пунктом 8 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ. Ответственность за неуведомление, нарушение срока, порядка или формы уведомления предусмотрена частью 3 статьи 18.15 КоАП РФ.
Изменение отдельных условий продолжающего действовать договора не всегда требует нового уведомления. Согласно позиции Конституционного Суда, само по себе поручение иностранцу другой работы у того же работодателя или изменение адреса её выполнения не означает заключения нового трудового договора и не создаёт обязанности повторно уведомлять МВД по пункту 8 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ.
При подписании дополнительного соглашения необходимо оценить его содержание. Если стороны фактически прекращают прежний и заключают новый договор, обязанность уведомить МВД возникает; если изменяются только условия действующего договора, повторного уведомления о его заключении не требуется.
Отсутствие обязанности направлять повторное уведомление не освобождает работодателя от проверки других миграционных требований. Новая трудовая функция, профессия, должность, территория или место выполнения работы должны соответствовать патенту, разрешению на работу и миграционному статусу иностранца.
Суд применяет редакцию закона, действовавшую на дату предполагаемого нарушения. Порядок работы с документами сотрудника подробно разобран в материале о верификации документов.
Как считают штраф, если незаконно привлечены несколько иностранцев
Согласно примечанию 2 к статье 18.15 КоАП РФ, при незаконном привлечении к трудовой деятельности двух и более иностранных граждан или лиц без гражданства административная ответственность наступает в отношении каждого из них отдельно.
Если работодатель допустил к работе одного иностранца без необходимых разрешительных документов, по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ юридическому лицу грозит штраф от 250 000 до 800 000 ₽ либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
Если нарушения допущены в отношении нескольких иностранцев, каждое из них квалифицируют отдельно. При этом вопрос о количестве назначаемых наказаний необходимо решать с учётом не только примечания 2 к статье 18.15 КоАП РФ, но и статьи 4.4 КоАП РФ, регулирующей назначение наказания за несколько административных правонарушений.
В Постановлении Верховного Суда РФ от 6 сентября 2023 года № 74-АД23-8-К9 отмечено, что объединять нарушения по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ и назначать одно наказание автоматически нельзя. Суд должен проверить обстоятельства каждого нарушения, условия применения частей 2, 5 и 6 статьи 4.4 КоАП РФ и специальное правило примечания 2 к статье 18.15 КоАП РФ.
В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях применяется часть 4 статьи 18.15 КоАП РФ. Штраф для юридического лица составляет от 400 000 до 1 000 000 ₽ либо назначается административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
Как проверить статус иностранного кандидата
Отдельная ответственность за нарушения в отношении каждого работника существенно увеличивает риски работодателя, поэтому статус кандидата полезно проверять до подписания документов. IDX проверяет сведения о физическом лице по реестру контролируемых лиц и данным о розыске МВД, ФСИН и ФССП.
Результат проверки служит основанием для решения кадровой службы. Правовую оценку миграционного статуса, патента, разрешения на работу и допустимости привлечения иностранца к конкретной деятельности работодатель проводит самостоятельно.
Незаконное привлечение каждого иностранного работника влечёт отдельную ответственность. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях штраф для юридического лица может достигать 1 млн ₽ по части 4 статьи 18.15 КоАП РФ.
Когда штраф заменяют предупреждением
При доказанном нарушении по статье 18.15 КоАП РФ административный штраф подлежит замене предупреждением, если одновременно выполнены условия части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ. Статья 18.15 КоАП РФ не включена в перечень исключений, установленный частью 2 статьи 4.1.1 КоАП РФ.
Для замены штрафа должны одновременно выполняться следующие условия:
Правонарушение совершено впервые.
Нарушение выявлено при осуществлении государственного или муниципального контроля.
Санкция применяемой части статьи не предусматривает предупреждение.
Правонарушение не причинило вреда и не создало угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия и безопасности государства.
Правонарушение не создало угрозы чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.
Правонарушение не причинило имущественного ущерба.
Правонарушение не относится к исключениям, перечисленным в части 2 статьи 4.1.1 КоАП РФ.
Статус субъекта малого или среднего предпринимательства не является обязательным условием применения статьи 4.1.1 КоАП РФ. В действующей редакции нормы ограничение по кругу субъектов отсутствует.
Статус МСП имеет самостоятельное значение при применении статьи 4.1.2 КоАП РФ, которая предусматривает особенности определения размера штрафов для социально ориентированных НКО, малых предприятий и микропредприятий. Не следует смешивать снижение штрафа по статье 4.1.2 с заменой штрафа предупреждением по статье 4.1.1 КоАП РФ.
При замене штрафа предупреждением дополнительное административное наказание не применяется на основании части 3 статьи 4.1.1 КоАП РФ.
Как суд оценивает условие «впервые»
Отсутствие прежнего наказания именно по статье 18.15 КоАП РФ не подтверждает автоматически, что правонарушение совершено впервые. При оценке этого условия суд может исследовать сведения о других административных правонарушениях, в том числе неоднородных, даты их совершения и период, в течение которого лицо считалось подвергнутым административному наказанию.
В решении от 9 января 2023 года по делу № А63-10004/2021 Арбитражный суд Ставропольского края рассматривал нарушения правил применения контрольно-кассовой техники, а не статью 18.15 КоАП РФ. Суд установил 27 самостоятельных правонарушений и признал возможной замену штрафа предупреждением только применительно к первому по времени нарушению.
В этом деле суд исходил из того, что для последующих нарушений отсутствие вступившего в силу постановления по первому нарушению само по себе не означает выполнения условия «впервые». Это позиция суда по конкретному спору, которую нельзя автоматически переносить на любое дело по статье 18.15 КоАП РФ.
Дополнительно необходимо учитывать статью 4.6 КоАП РФ, устанавливающую период, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
В Определении от 17 октября 2023 года № 307-ЭС23-10623 Верховный Суд РФ указал, что истечение срока административной наказанности исключает возможность учитывать прежнее правонарушение как препятствие для замены нового штрафа предупреждением. Поэтому при подготовке ходатайства нужно проверить не только наличие прежних постановлений, но и даты их вступления в силу, исполнения и окончания срока, предусмотренного статьёй 4.6 КоАП РФ.
Если проверка выявила нарушения в отношении нескольких работников, суд устанавливает время и обстоятельства каждого правонарушения и определяет, какое из них было совершено первым. При этом должны учитываться примечание 2 к статье 18.15 КоАП РФ и правила назначения наказаний за несколько правонарушений, установленные статьёй 4.4 КоАП РФ.
Как подать ходатайство о замене штрафа предупреждением
Ходатайство о замене штрафа предупреждением целесообразно заявить при рассмотрении дела до вынесения постановления. Работодатель или его представитель должен обосновать выполнение каждого условия статьи 4.1.1 КоАП РФ.
При наличии предусмотренных законом условий штраф подлежит замене предупреждением. Возможность применения статьи 4.1.1 КоАП РФ не поставлена в зависимость исключительно от подачи отдельного письменного ходатайства, однако заблаговременное заявление требования позволяет представить доказательства и зафиксировать позицию работодателя.
К ходатайству можно приложить:
Документы и пояснения об отсутствии имущественного ущерба.
Документы и пояснения об отсутствии причинённого вреда или угрозы его причинения объектам, перечисленным в части 2 статьи 3.4 КоАП РФ.
Сведения о ранее совершённых административных правонарушениях либо пояснения об их отсутствии.
Документы о датах вступления в силу и исполнения предыдущих постановлений.
Пояснения о характере нарушения и обстоятельствах его выявления.
Документы, подтверждающие устранение нарушения и принятие мер по недопущению подобных случаев.
Устранение нарушения и добровольное принятие профилактических мер сами по себе не гарантируют замену штрафа предупреждением. Эти обстоятельства подтверждают добросовестное поведение работодателя, но не заменяют обязательные условия статей 3.4 и 4.1.1 КоАП РФ.
Если постановление уже вынесено, требование о замене штрафа предупреждением включают в жалобу. Порядок обжалования зависит от того, кем принято постановление.
Постановление судьи обжалуют в вышестоящий суд по правилам главы 30 КоАП РФ. Право на подачу жалобы и направление её рассмотрения определены статьёй 30.1 КоАП РФ.
Если постановление вынес административный орган в отношении юридического лица или ИП в связи с предпринимательской или иной экономической деятельностью, его оспаривают в арбитражном суде по правилам главы 25 АПК РФ. Заявление по общему правилу подают в течение десяти дней со дня получения копии оспариваемого решения; пропущенный срок может быть восстановлен судом по ходатайству.
К жалобе или заявлению об оспаривании постановления прилагают доказательства выполнения всех условий статьи 4.1.1 КоАП РФ. Подходы к проверке персонала на этапе приёма собраны в материале о том, как IDX проверяет сотрудников.
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Вопросы работодателей о статье 18.15 КоАП РФ
Что грозит работодателю по статье 18.15 КоАП РФ?
Статья 18.15 КоАП РФ устанавливает ответственность за незаконное привлечение иностранного гражданина или лица без гражданства к трудовой деятельности, а также за нарушение обязанности уведомить МВД. По части 1 штраф для юридического лица составляет от 250 000 до 800 000 ₽.
Для юридических лиц санкции частей 1–4 статьи 18.15 КоАП РФ предусматривают штраф либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток. Конкретная часть статьи зависит от характера нарушения и территории, на которой оно совершено.
Как рассчитывают штраф, если незаконно привлечены несколько иностранных работников?
Согласно примечанию 2 к статье 18.15 КоАП РФ, при незаконном привлечении двух и более иностранных граждан или лиц без гражданства ответственность наступает в отношении каждого из них отдельно.
По части 1 статьи 18.15 КоАП РФ штраф для юридического лица составляет от 250 000 до 800 000 ₽. В регионах, перечисленных в части 4 статьи 18.15 КоАП РФ, — от 400 000 до 1 000 000 ₽.
При определении итогового количества наказаний суд также должен проверить основания для применения правил статьи 4.4 КоАП РФ. Поэтому механически умножать штраф на количество иностранцев без анализа обстоятельств проверки и квалификации каждого нарушения некорректно.
Какие санкции применяются в Москве, Санкт-Петербурге и двух областях?
Если нарушение, предусмотренное частями 1–3 статьи 18.15 КоАП РФ, совершено в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской области, применяется часть 4 статьи. Штраф для юридического лица составляет от 400 000 до 1 000 000 ₽ либо применяется административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
Что установил Конституционный Суд в Постановлении № 7-П?
Постановление Конституционного Суда РФ от 4 февраля 2020 года № 7-П устанавливает, что отсутствие повторного уведомления МВД об изменении условий действующего трудового договора с иностранцем нельзя квалифицировать по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ, если федеральный закон не предусматривал обязанности направить такое уведомление.
Суд проверял пункт 1 примечаний к статье 18.15 КоАП РФ, часть вторую статьи 67 ТК РФ и абзац первый пункта 8 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ.
Нужно ли новое уведомление МВД при изменении условий работы иностранца?
Само по себе изменение условий действующего трудового договора не требует повторного уведомления МВД о его заключении. Это относится, в частности, к поручению иностранцу другой оплачиваемой работы у того же работодателя и изменению адреса выполнения работы, если прежний договор продолжает действовать.
При этом работодатель должен проверить, соответствуют ли изменённые условия патенту, разрешению на работу, территории их действия и миграционному статусу иностранца.
Входит ли статья 18.15 в перечень исключений части 2 статьи 4.1.1 КоАП РФ?
Нет. Статья 18.15 КоАП РФ не включена в закрытый перечень правонарушений, по которым штраф нельзя заменить предупреждением. Поэтому такая замена формально допускается при одновременном выполнении всех условий части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ.
Какие условия нужно выполнить для замены штрафа предупреждением?
Правонарушение должно быть совершено впервые и выявлено при осуществлении государственного или муниципального контроля. Санкция применяемой части статьи не должна предусматривать предупреждение, а само нарушение не должно относиться к исключениям из части 2 статьи 4.1.1 КоАП РФ.
Кроме того, не должно быть причинённого вреда или угрозы его причинения объектам, перечисленным в части 2 статьи 3.4 КоАП РФ, угрозы чрезвычайной ситуации и имущественного ущерба. Статус субъекта МСП для применения статьи 4.1.1 КоАП РФ не требуется.
Как суд оценивает условие «правонарушение совершено впервые»?
Суд проверяет сведения о ранее совершённых административных правонарушениях, даты их совершения, вступления постановлений в силу и исполнения наказаний. В отдельных делах учитываются и неоднородные правонарушения.
При этом истечение установленного статьёй 4.6 КоАП РФ срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, исключает возможность учитывать такое прежнее нарушение как препятствие для замены нового штрафа предупреждением. Этот подход отражён в Определении Верховного Суда РФ от 17 октября 2023 года № 307-ЭС23-10623.
Когда подавать ходатайство о замене штрафа предупреждением?
Ходатайство целесообразно подать при рассмотрении дела до вынесения постановления. К нему прилагают документы об отсутствии имущественного ущерба, причинённого вреда и угрозы его причинения, сведения о предыдущих правонарушениях и пояснения об обстоятельствах выявления нарушения.
Если постановление уже вынесено, требование о замене наказания включают в жалобу или заявление об оспаривании постановления. Постановление судьи обжалуют по правилам главы 30 КоАП РФ, а постановление административного органа в отношении юридического лица или ИП в связи с экономической деятельностью — по правилам главы 25 АПК РФ.
Чем защита по Постановлению № 7-П отличается от замены штрафа по статье 4.1.1?
Предмет требований различается. Защита со ссылкой на Постановление № 7-П означает, что работодатель оспаривает наличие состава правонарушения: если федеральный закон не требовал уведомления, производство подлежит прекращению на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ.
При применении статьи 4.1.1 КоАП РФ наличие правонарушения не оспаривается. Меняется только вид наказания: административный штраф заменяется предупреждением, а дополнительное административное наказание не применяется.
Нормативная база
Нормативная база
Постановление Конституционного Суда РФ от 4 февраля 2020 года № 7-П
Постановление Верховного Суда РФ от 6 сентября 2023 года № 74-АД23-8-К9
Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 9 января 2023 года по делу № А63-10004/2021
Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов и мировых судей, Судебный департамент при Верховном Суде РФ
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