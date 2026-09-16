Статья 18.15 КоАП РФ: судебная практика и способы защиты работодателя

Что грозит работодателю по статье 18.15 КоАП РФ?

Статья 18.15 КоАП РФ устанавливает ответственность за незаконное привлечение иностранного гражданина или лица без гражданства к трудовой деятельности, а также за нарушение обязанности уведомить МВД. По части 1 штраф для юридического лица составляет от 250 000 до 800 000 ₽.

Для юридических лиц санкции частей 1–4 статьи 18.15 КоАП РФ предусматривают штраф либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток. Конкретная часть статьи зависит от характера нарушения и территории, на которой оно совершено.

Как рассчитывают штраф, если незаконно привлечены несколько иностранных работников?

Согласно примечанию 2 к статье 18.15 КоАП РФ, при незаконном привлечении двух и более иностранных граждан или лиц без гражданства ответственность наступает в отношении каждого из них отдельно.

По части 1 статьи 18.15 КоАП РФ штраф для юридического лица составляет от 250 000 до 800 000 ₽. В регионах, перечисленных в части 4 статьи 18.15 КоАП РФ, — от 400 000 до 1 000 000 ₽.

При определении итогового количества наказаний суд также должен проверить основания для применения правил статьи 4.4 КоАП РФ. Поэтому механически умножать штраф на количество иностранцев без анализа обстоятельств проверки и квалификации каждого нарушения некорректно.

Какие санкции применяются в Москве, Санкт-Петербурге и двух областях?

Если нарушение, предусмотренное частями 1–3 статьи 18.15 КоАП РФ, совершено в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской области, применяется часть 4 статьи. Штраф для юридического лица составляет от 400 000 до 1 000 000 ₽ либо применяется административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Что установил Конституционный Суд в Постановлении № 7-П?

Постановление Конституционного Суда РФ от 4 февраля 2020 года № 7-П устанавливает, что отсутствие повторного уведомления МВД об изменении условий действующего трудового договора с иностранцем нельзя квалифицировать по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ, если федеральный закон не предусматривал обязанности направить такое уведомление.

Суд проверял пункт 1 примечаний к статье 18.15 КоАП РФ, часть вторую статьи 67 ТК РФ и абзац первый пункта 8 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ.

Нужно ли новое уведомление МВД при изменении условий работы иностранца?

Само по себе изменение условий действующего трудового договора не требует повторного уведомления МВД о его заключении. Это относится, в частности, к поручению иностранцу другой оплачиваемой работы у того же работодателя и изменению адреса выполнения работы, если прежний договор продолжает действовать.

При этом работодатель должен проверить, соответствуют ли изменённые условия патенту, разрешению на работу, территории их действия и миграционному статусу иностранца.

Входит ли статья 18.15 в перечень исключений части 2 статьи 4.1.1 КоАП РФ?

Нет. Статья 18.15 КоАП РФ не включена в закрытый перечень правонарушений, по которым штраф нельзя заменить предупреждением. Поэтому такая замена формально допускается при одновременном выполнении всех условий части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ.

Какие условия нужно выполнить для замены штрафа предупреждением?

Правонарушение должно быть совершено впервые и выявлено при осуществлении государственного или муниципального контроля. Санкция применяемой части статьи не должна предусматривать предупреждение, а само нарушение не должно относиться к исключениям из части 2 статьи 4.1.1 КоАП РФ.

Кроме того, не должно быть причинённого вреда или угрозы его причинения объектам, перечисленным в части 2 статьи 3.4 КоАП РФ, угрозы чрезвычайной ситуации и имущественного ущерба. Статус субъекта МСП для применения статьи 4.1.1 КоАП РФ не требуется.

Как суд оценивает условие «правонарушение совершено впервые»?

Суд проверяет сведения о ранее совершённых административных правонарушениях, даты их совершения, вступления постановлений в силу и исполнения наказаний. В отдельных делах учитываются и неоднородные правонарушения.

При этом истечение установленного статьёй 4.6 КоАП РФ срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, исключает возможность учитывать такое прежнее нарушение как препятствие для замены нового штрафа предупреждением. Этот подход отражён в Определении Верховного Суда РФ от 17 октября 2023 года № 307-ЭС23-10623.

Когда подавать ходатайство о замене штрафа предупреждением?

Ходатайство целесообразно подать при рассмотрении дела до вынесения постановления. К нему прилагают документы об отсутствии имущественного ущерба, причинённого вреда и угрозы его причинения, сведения о предыдущих правонарушениях и пояснения об обстоятельствах выявления нарушения.

Если постановление уже вынесено, требование о замене наказания включают в жалобу или заявление об оспаривании постановления. Постановление судьи обжалуют по правилам главы 30 КоАП РФ, а постановление административного органа в отношении юридического лица или ИП в связи с экономической деятельностью — по правилам главы 25 АПК РФ.

Чем защита по Постановлению № 7-П отличается от замены штрафа по статье 4.1.1?

Предмет требований различается. Защита со ссылкой на Постановление № 7-П означает, что работодатель оспаривает наличие состава правонарушения: если федеральный закон не требовал уведомления, производство подлежит прекращению на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ.

При применении статьи 4.1.1 КоАП РФ наличие правонарушения не оспаривается. Меняется только вид наказания: административный штраф заменяется предупреждением, а дополнительное административное наказание не применяется.