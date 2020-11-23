СЗВ-Стаж - заполняем без ошибок

Форму СЗВ-СТАЖ ежегодно сдают в ПФР все предприятия с любой формой собственности. Эту форму отчёта обязаны сдавать предприятия, где есть сотрудники, с которыми оформлены трудовые отношения, и они получают доходы, облагающиеся страховыми взносами. Во время заполнения отчёта никого не забудьте, так как он заполняется абсолютно по всем работникам.

Форма СЗВ-СТАЖ в обязательном порядке подаётся вместе с описью по форме ОДВ-1. В ней отражён список представляемых в ПФР отчётов и актуальные сведения о страхователе. При численности сотрудников в организации более 25 человек форма СЗВ-СТАЖ сдаётся в электронном виде, подписанная усиленной квалифицированной подписью. Соответственно, если у вас менее 25 человек, то можно сдать и на бумажном носителе.

Отчитаться придётся, даже если в течение отчётного периода был заключён хотя бы один трудовой договор или договор гражданско-правового характера. Сдать отчёт нужно будет даже в том случае, если ИП без работников оформил договор подряда на выполнение каких-то ремонтных работ с физическим лицом на один месяц.

Сдать форму СЗВ-СТАЖ нужно до 1 марта. Значит отчёт за 2020 год будет необходимо подать до 01.03.2021 года. Но не тяните до последнего, лучше отправить раньше этого срока. Досрочно отчёт может быть сдан страхователем в нескольких случаях: при ликвидации, реорганизации и в случае прекращения статуса адвоката, полномочий нотариуса, занимающегося частной практикой (п. 3 ст. 11 закона «О персучёте» от 01.04.1996 № 27-ФЗ). А вот если сотрудник увольняется в течение 2020 года, и его увольнение не связано с выходом на пенсию, досрочно сдавать форму СЗВ-СТАЖ нет необходимости.

Инструкция по заполнению СЗВ-СТАЖ

Есть определённые правила заполнения отчёта СЗВ-СТАЖ, описанные в Постановлении Правления ПФР № 507п. Давайте рассмотрим с вами, как же всё-таки правильно заполнить форму за 2020 год.

Раздел № 1

Заполняем информацию по страхователю. В соответствующих полях указываем:

В блоке «тип сведений» указываем вид отчётности. Годовая форма СЗВ-СТАЖ может быть исходной или дополняющей:

исходная — отмечаем знаком «Х», если отчёт сдаётся впервые за отчётный календарный год;

дополняющая — отмечаем знаком «Х», если в первоначальном отчёте были допущены какие-то ошибки, или работодатель не указал какую-то информацию.

В строке «назначение пенсии» — отмечается знак «Х» только, если отчёт формируется на работника, обратившегося за оформлением пенсии в ПФР. Так, если застрахованное лицо подаёт заявление о назначении пенсии, то отчёт нужно предоставить в течение 3 календарных дней со дня получения такого заявления (п. 2 ст. 11 закона «О персучёте» от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

Раздел № 2

В нём указывается календарный год, за который предоставляются сведения.

Раздел № 3

Третий раздел — это таблица со сведениями о периодах работы застрахованных лиц. Для каждой графы есть свои рекомендации по заполнению. Обращаю ваше внимание, что для годовой формы СЗВ-СТАЖ графы таблицы с 1 по 3 и с 5 по 7 обязательны к заполнению.

Вот так выглядит отчёт на сотрудника, работающего полный календарный год без каких-либо изменений и прерываний трудового стажа.

Графа № 8

В ней отражается код территориальной принадлежности организации. К примеру, если работа осуществляется в районах Крайнего Севера, то в этой графе указываем код «РКС». Для работы в территориях, приравненных к Крайнему Северу, укажите код «МКС». Перечень северных территорий закрёплен Постановлением Совмина СССР № 12 от 03.01.1983.

Графа № 11

В ней указывается дополнительная имеющаяся информация по периодам из граф 6-7, но только при её наличии. Информация указывается в соответствии со специфическим Классификатором, закреплённым в Приложении к Порядку заполнения формы (Постановление ПРФ № 507п). Виды возможных дополнительных сведений по периодам работы:

При наличии в отчётном году нескольких таких периодов, заполнение происходит в отдельных строках с разными кодами на каждый период. В случае, если период прерывался из-за увольнения и нового приёма сотрудника в течение года, то каждый такой период указывается отдельной строкой.

По периодам, когда сотрудник просто работал, коды в 11 графе не ставят.

Графы № 9-14

Эти графы заполняют, если работа сотрудников связана с особыми условиями труда, либо с условиями, дающими право на досрочное оформление пенсии. Поля заполняются только после документального подтверждения особых условий труда. При этом организация исчисляла и уплачивала взносы по дополнительным тарифам страховых взносов или по договорам досрочного негосударственного пенсионного обеспечения.

Постановлением ПФР от 02.09.2020 № 612п внесены изменения в формы персонифицированной отчётности. Они будут действовать при подаче СЗВ-стаж за 2020 год.

Для заполнения формы СЗВ-СТАЖ добавлен новый код «ВИРУС». Его нужно отражать в графе 10 формы для обозначения страхового стажа медработников.

Если увольнение сотрудника приходится на 31 декабря года, за который представляется форма СЗВ-СТАЖ, то в графе 14 указывается символ «Х».

Разделы № 4 и № 5 подлежат заполнению только при формировании СЗВ-СТАЖ с типом сведений о назначении пенсии. В отчёт с типом «Назначение пенсии» дата окончания периода указывается, как предполагаемый день выхода сотрудника на пенсию, указанный в заявлении работника.

На рисунке ниже я привела вам кратко какие обязательные сведения о работнике и работодателе должна содержать форма СЗВ-СТАЖ.

Исправление ошибок в СЗВ-СТАЖ

Если Пенсионным фондом будут выявлены ошибки в представленном отчёте, нужно в 5-тидневный срок их устранить и отправить сведения повторно, во избежание штрафных санкций.

В отчёте СЗВ-СТАЖ с типом «Исходная» найдены ошибки в представленных сведениях по застрахованному лицу и эти сведения не учли на индивидуальном лицевом счёте застрахованного лица (ИЛС ЗЛ) — В этом случае нужно подать СЗВ-СТАЖ с типом «Дополняющая» В отчёте СЗВ-СТАЖ найдены ошибки в сведениях по застрахованному лицу (к примеру, указали некорректную дату приёма на работу) и эти сведения учли на индивидуальном лицевом счёте застрахованного лица — В этом случае нужно подать СЗВ-КОРР с типом «КОРР». Если нужно отменить поданные сведения по застрахованному лицу по форме СЗВ-СТАЖ — Подаётся СЗВ-КОРР с типом «ОТМН».

Обращаю ваше внимание, что ПФР утвердил новые коды (МС, ВЖМС, ВПНС, КВ, ВЖКВ, ВПКВ), которые надо указывать при подаче СЗВ-КОРР. Поправки связаны с изменениями в НК из-за пандемии коронавируса. Речь идёт о льготных тарифах для пенсионных взносов.

Штрафные санкции

Как и для любых других форм отчётности, за нарушения правил представления СЗВ-СТАЖ предусмотрены штрафы.

Организацию могут оштрафовать на:

500 рублей за каждого сотрудника в отчёте, который подан с опозданием, либо не представлен вовсе;

500 рублей за каждого работника, по которому предоставлены ложные или недостоверные сведения;

1000 рублей — если нарушен порядок сдачи отчёта, то есть, сдан бумажный отчёт, вместо электронного.

Сумму штрафных санкций можно оспорить. Допустим у страхователя возникли проблемы с работой программного обеспечения или доступа к сети Интернет, или же, если нарушение допущено впервые, а ошибка незначительна. Также бывали случаи, что штрафы оспаривали, если фонд не предупредил об ошибке в отчёте. И тем самым лишил вас возможности исправить неточность без санкций.

В статье я постаралась максимально представить информацию по заполнению отчёта. Опираясь на эти данные, вы подготовите форму СЗВ-СТАЖ без ошибок и благополучно отчитаетесь в фонд.

Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.

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