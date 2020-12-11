Минюст предлагает отказаться от упрощенной схемы взыскания долгов по зарплате

Минюст внес предложение о лишении с 24.08.2020г. комиссий по трудовым спорам права взыскивать с работодателей долги по заработной плате Проект поправок в Трудовой кодекс, отменяющий упрощённую процедуру взыскания долгов по зарплате, опубликован на Едином портале для размещения проектов нормативно-правовых актов.

Давайте попробуем разобраться, что сподвигло специалистов ведомства к выпуску такого законопроекта. И начнём издалека...

Все мы знаем, что в процессе работы между работодателем и работником достаточно часто возникают трудовые споры. Они могут быть вызваны разными обстоятельствами, но самым болезненным предметом трудового спора, конечно же, является взыскание с работодателя задолженности по заработной плате.

Сразу скажу, что в действующем Трудовом кодексе предусмотрены различные механизмы для взыскания такой задолженности: сотрудник может обратиться в суд или попробовать разрешить спор в досудебном порядке. К тому же он может взыскать с работодателя не только сумму оклада, но и всех премиальных выплат, которые «зажал» работодатель. Но всё равно работник в силу различных причин остаётся наиболее незащищённой стороной в случае возникновения ситуации с невыплатой или неправильным начислением заработной платы.

В ст. 21 и 22 ТК РФ за работником закреплено право на своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. Работодатель обязан выплачивать работнику причитающуюся заработную плату в полном размере в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. Из этого следует, что выплата заработной платы является основной обязанностью работодателя, а своевременное получение зарплаты в полном объёме — основным правом работника.

Не платить работнику заработную плату работодатель может лишь в отдельных случаях, например, когда в соответствии со ст. 128 ТК РФ сотруднику предоставлен отпуск без сохранения заработной платы.

В остальных случаях, если работодатель допустил задержку выплаты зарплаты на срок более 15 дней, в соответствии со ст. 142 ТК РФ работник имеет полное право до погашения суммы задолженности по заработной плате не выходить на работу. При этом работнику достаточно письменно известить об этом работодателя. Работодатель не вправе привлечь такого работника к дисциплинарной ответственности за отсутствие на рабочем месте, а также за весь период приостановления работы обязан сохранить за работником средний заработок. После того, как работник получит от работодателя письменное уведомление о том, что последний готов выплатить задержанную зарплату, работник обязан приступить к работе на следующий рабочий день.

Для урегулирования трудового спора, связанного с взысканием с работодателя задолженности по заработной плате работник также может обратиться в комиссию по трудовым спорам. Обращаться следует в течение 3-х месяцев с начала невыплаты денежных средств, заработанных за определенный период, но не позже.

Для этого работнику необходимо подать заявление в комиссию, подлежащее обязательной регистрации. На рассмотрение заявления отводится 10 календарных дней. Столько же предусмотрено и на обжалование заявки.

Комиссия по трудовым спорам (КТС) — это первая инстанция, которая занимается разбором возникающих споров и конфликтов между работодателями и работниками (ст. 382 ТК РФ). Трудовым кодексом не регламентировано какой именно должна быть численность комиссии, на какой срок должна такая комиссия создаваться, а значит КТС может создаваться как на определённый период, так и действовать бессрочно. На крупных предприятиях такая комиссия функционирует, как правило, на постоянной основе. Но даже если комиссия по трудовым спорам в вашей организации отсутствует, можно инициировать её создание. Обычно в состав КТС входят представители руководства и сами работники в соотношении 50% на 50%.

К числу рассматриваемых КТС трудовых споров относятся и трудовые споры по выплате и порядку исчисления заработной платы. При этом в обязанности судебных приставов входит возбуждение исполнительного производства по взысканию долгов по заработной плате на основании уведомлений КТС.

В Минюсте опасаются, что с помощью КТС по взаимной договорённости между работодателем и работниками могут совершаться незаконные финансовые операции, к числу которых относятся выведение денег из оборота предприятия, уклонение от уплаты налогов и взносов, обналичивание денежных средств и др. И такие опасения имеют под собой основания. Формально уведомление КТС, служащее основанием для возбуждения исполнительного производства, не является поддельным. Но оно, к сожалению, не имеет должных способов защиты от подделки. Уведомление печатается на обычной бумаге, заверяется подписями членов комиссии и печатью организации или печатью комиссии по трудовым спорам (при её наличии).

Поэтому нельзя исключить ситуации, при которых в результате сговора работника и работодателя членами комиссии может быть изготовлено уведомление, на основании которого судебными приставами будет издан документ для принудительного исполнения. А ведь сумма требований о взыскании денежных средств по удостоверениям КТС может составлять и 500 000 руб. и даже больше. Такие удостоверения относятся к группе документов с наибольшим риском наличия возможных признаков незаконных финансовых операций.

Именно в связи с этим и возникла необходимость отмены упрощённой процедуры взыскания задолженности по заработной плате с работодателя. Новый законопроект предлагает исключить из компетенции комиссии по трудовым спорам рассмотрение споров, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением работодателем обязанности по выплате работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений.

В ст. 382 ТК РФ предлагается четко прописать, что индивидуальные трудовые споры по выплате заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, должны рассматриваться только в судебном порядке.

Законопроект, вынесен на общественное обсуждение. По сути в данном законопроекте из компетенции КТС предлагается исключить рассмотрение споров, связанных с долгами работодателя по зарплате и другим выплатам.

Разработчики поправок прямо указывают на возможные злоупотребления по перечислению денежных средств на основании решений КТС, но не приводят никакой статистики данных злоупотреблений, обсуждая таким образом только возможные риски их возникновения. И идут самым легким для решения проблемы способом — запретом. Но ведь без данных статистики непонятно, насколько данная проблема систематична. Зачем сразу лишать людей возможности урегулировать проблему с выплатой заработной платы в досудебном порядке? Не проще ли установить меры ответственности для членов КТС в случае сговора. К тому же в период развития кризисных процессов в экономике страны, когда количество трудовых споров между работниками и работодателями резко возросло, отсутствие механизма их досудебного урегулирования неизбежно приведёт к массовому обращению сторон в суды.

Да, разработчики поправок, указывают на то, что суды и так рассматривают аналогичные споры, но они даже не пытаются сравнивать сроки рассмотрения дел комиссиями по урегулированию трудовых споров и судом. Безусловно, КТС есть не на каждом предприятии, и многие работники не знают, что могут инициировать её создание для урегулирования порядка погашения задолженности по выплате зарплаты, поэтому напрямую подают иски в суды. Но почему такой возможности следует лишить и тех работников, которые могут это сделать и в кратчайшие сроки восстановить свои нарушенные права?

Если же речь идет действительно о системной проблеме, то почему специалисты Минюста не хотят рассмотреть вариант по ограничению компетенции КТС в размере взыскиваемой суммы, например, сумма задолженности по заявлению работника не должна превышать 250000 руб., что позволило бы свести риски злоупотребления к минимуму и сохранить для работника возможность обращения с заявлением в комиссию?

Я считаю, что рано предлагать к принятию данный законопроект, лишающий работника права выбора способа урегулирования спора по задержке выплаты зарплаты только из-за опасений, что могут быть допущены злоупотребления со стороны недобросовестных работодателей. Наличие у работника права обратиться и в КТС, и в суд даёт ему больше гарантий для защиты нарушенных прав, поскольку в случае несогласия с решением комиссии работник вправе обжаловать его в суде. Ведь изначально КТС и создавались именно для того, чтобы ускорить разрешение трудовых споров локально, на предприятии, минуя обращение в суд, тем самым снижая возможную нагрузку на суды.

Екатерина Сорокина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более 3 лет. Доступно рассказывает сложные вещи на простом языке.

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