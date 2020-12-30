Стоит ли работать без оформления трудового договора? Смотри в будущее

Зачастую можно встретить такие ситуации, когда человек выполняет свои трудовые обязанности без официального заключения трудовых отношений. Данная ситуация может развиваться по двум сценариям. В одном случае, когда при собеседовании работодатель сразу информирует сотрудника, что трудоустройства не будет или обещает трудоустройство после испытательного срока.

И второй вариант, когда сотрудник устроился и проработав какое-то время узнает, что официально он не трудоустроен. Эта работа несет в себе большое количество рисков. Т.к. в случае недобросовестности работодателя доказать сам факт наличия трудовых отношений в суде будет очень трудно. Работнику не начисляется стаж за данный период, который учитывается при выплате пенсионных начислений в последующем, а также больничного листа, в случае если сам работник заболел, либо его дети. Заработная плата не проводится по данным бухгалтерского учета.

Уклонение от заключения трудового договора — уже само по себе несоблюдение закона. По закону трудовой договор необходимо оформить не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ).

При отсутствии трудовых отношений обычно не выполняются другие обязанности, вытекающие из этих трудовых отношений, такие как охрана труда, медицинские осмотры, составление необходимой кадровой документации. Все эти нарушения также подлежат санкциям. Ну а если расчеты с фактическим работником ведутся не официально, т.е. «вчёрную», то это отдельная большая «история» — нарушение налогового законодательства (об уплате НДФЛ) и законодательства об уплате обязательных взносов в Пенсионный фонд РФ, фонды обязательного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев на производстве.

В случае, если работник не является гражданином России, то его трудоустройство требует соблюдения специальных норм миграционного законодательства. Существует также ответственность за их нарушение.

Трудовой договор вместо гражданско-правового

Трудовой кодекс прямо запрещает заменять трудовые договоры гражданско-правовыми договорами (статья 59 Трудового кодекса Российской Федерации). В том случае, если вы хотите составить договор подряда на выполнение работ или оказание платных услуг тогда, когда необходимо заключить трудовой договор, то это тоже будет нарушением, за которое полагается штраф. И в данном случае, скорее всего, также все остальные кадровые процедуры, не будут соблюдены, что тоже является отдельными нарушениями.

Чем грозит нарушение трудового законодательства

Если фактическое трудовое правоотношение не оформлено или оформлено гражданско-правовым договором, работник может обратиться в суд с иском о признании правоотношения трудовым. В этом случае все неизбежные сомнения толкуются в пользу существования трудовых отношений (статья 19.1 ТК РФ).

Это означает, что суд, скорее всего, примет решение о заключении трудового договора и предоставит работнику все гарантии, установленные трудовым законодательством. Например, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска по беременности и родам, оплата больничного листа и так далее.

Обратите внимание, для налоговых органов информация, полученная от граждан о нерегистрации трудовых отношений, является одним из оснований для включения предприятия в план выездных проверок.

Помимо суда, инспекторы Государственной инспекции труда (ГИТ) могут признать отношения трудовыми по результатам проверки. Они могут привлечь к административной ответственности за нарушение требований трудового законодательства.

За уклонение от заключения трудового договора или за замену трудового договора гражданско-правовым, штраф для индивидуального предпринимателя составит от 5 000 до 10 000 рублей, а для юридического лица — от 50 000 до 100 000 рублей (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ).

Для индивидуальных предпринимателей сумма кажется небольшой. Но помните: за повторные нарушения один и тот же штраф будет более заметным — от 30 000 до 40 000 рублей с предпринимателя и от 100 000 до 200 000 рублей с юридического лица. Кроме того, на этом пути могут быть учтены и другие нарушения, вытекающие из неоформленных трудовых отношений. Также необходимо учитывать ответственность за неудержание и неперечисление НДФЛ в бюджет, неуплату обязательных страховых взносов в случае выявления налоговой инспекцией и внебюджетными фондами факта черной заработной платы.

Если налоговая инспекция и фонды обнаружат, что сотрудник, работающий без оформления, получал заработную плату «вчёрную», то произведут доначисление НДФЛ, страховых взносов, пени, штрафов, а также оштрафуют работодателя за непредставление отчетности по данному сотруднику. В этом случае возможны штрафы:

за непредставление сведений персонифицированного учета, штраф для организации — 10% от суммы взносов с зарплаты каждого такого работника, для руководителя — от 300 до 500 руб.

за непредставление формы 2-НДФЛ, штраф для организации — 200 рублей за каждую справку, для руководителя (главного бухгалтера) — от 300 до 500 руб.

Например, сотрудник работал в торговом центре продавцом без регистрации. Работодатель принял решение уволить сотрудника и отказался выплачивать заработную плату за последние два месяца работы, мотивируя это тем, что его не устраивает взаимоотношения сотрудника с клиентами.

В ходе разбирательства руководитель заявил, что такой гражданин никогда у него не работал. В качестве доказательств были взяты записи из кассовой книги, показания свидетелей, записи с камер наблюдения.

Суд обязал его выплатить заработную плату за два месяца, покрыть все неуплаченные за этот период налоговые расходы, уплатить штраф в размере 10 000 рублей и возместить все судебные расходы.

Рассмотрим ещё пример из судебной практики для случая, когда сотрудник работал без оформления трудового договора. Верховный суд пересмотрел решение, которое приняли его коллеги в Республике Коми — местные суды отказали гражданке в признании ее пострадавшей от действий работодателя. Женщину взяли на работу без оформления, а потом, также без оформления, выгнали и ничего не заплатили.

Женщина работала продавцом в магазине. При приёме на работу директор не заключил с ней трудовой договор, он бы заключен только спустя какое-то время, т.е. директор знал, что работник трудится без трудового договора. При этом с самого начала работы на данном месте сотрудница работала подчиняясь правилам внутреннего трудового распорядка, с предоставлением очередного отпуска согласно графика отпусков, была лицом материально-ответственным. И конечно получала заранее согласованную заработную плату тридцать тысяч рублей в месяц. Это длилось четыре года.

А далее работодатель просто уволил сотрудницу без объяснения причин увольнения, без выплаты заработной платы и компенсации отпуска. Сотруднице ничего не оставалось как подать исковое заявление в суд и потребовать произвести полный расчет, а так же установить наличие трудовых отношений с работодателем с внесением записи в трудовую книжку.

В случае, если человеку разрешили приступить к работе, но документально это никак не оформили, то это является злоупотреблением правом.

Первой инстанцией был городской суд г. Воркуты, где были выслушаны многочисленные свидетели, подтвердившие, что истица выполняла свои трудовые обязанности, занималась заказом, приёмом и отпуском товара. Так же были рассмотрены многочисленные документы с её подписью, причём в некоторых из них она значилась как старший продавец. Но всё это по мнению суда не является доказательством наличия трудовых отношений. Основанием послужило то, что в штатном расписании работодателя отсутствовала должность старший продавец. Помимо этого из-за несоответствия должности в трудовом договоре и договоре о полной материальной ответственности, последний не был принят судом. Таким образом женщине было отказано в иске с целью установления трудовых отношений.

Следующей инстанцией был Верховный суд Коми, который лишь только одобрил корректность заключения нижестоящего суда и заявил, что всецело согласен с коллегами.

Но даже это не остановило сотрудницу, она пошла дальше и обратилась уже в Верховный суд РФ, где её доводы и аргументы приняли во внимание и вынесли решение, что они заслуживают доверия. Таким образом суд постановил, что даже при отсутствии трудового договора нельзя отрицать вероятность его заключения, а при наличии соответствующих подтверждений установившиеся отношения между сотрудником и работодателем — трудовыми.

В своем заключении Верховный суд отметил следующее, что сам факт допущения сотрудника к работе при отсутствии письменного трудового договора, возможно расценивать как злоупотребление правом (ст.67 ТК РФ). И в том случае, если работник, у которого отсутствует трудовой договор, приступил к выполнению своих трудовых обязанностей с ведома или по поручению работодателя, то данный договор будет считаться заключенным.

Гражданская коллегия Верховного суда заявила, что в такой ситуации местный суд должен определить, было ли достигнуто соглашение о личном выполнении работы, была ли истица допущена к выполнению этой работы, соблюдала ли она правила внутреннего трудового распорядка работодателя, выполняла ли она работу в интересах, под контролем и управлением работодателя и выплачивалась ли ей заработная плата.

Поскольку местные суды почему-то не проанализировали это, Верховный суд отменил все решения, принятые по этому делу, и постановил пересмотреть спор с самого начала, приняв во внимание его объяснения.

У каждого работодателя свои причины для не оформления сотрудников. Но так ли это хорошо и оправдан ли риск, ведь никогда нельзя предсказать как сложатся обстоятельства и как поведет себя тот или иной сотрудник.

Юлия Невдах— эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более восьми лет.

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